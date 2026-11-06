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Что на самом деле означает буква E на механической коробке передач: ответ удивит многих

Дарья Пшеничник
6 ноября 2026, 18:13
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Длинная экономная передача снижала обороты двигателя на трассе, но оставляла водителю практически никакого запаса для обгона.

коробка передач
Как немцы экономили топливо без электроники / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

  • Что означала буква E на коробках передач Volkswagen
  • Как передача E снижала расход топлива
  • Почему от неё отказались

видео дня

Буква E на рычаге механических коробок передач Volkswagen начала 1980-х годов не имела отношения к электрификации. Так обозначали длинную повышающую передачу (овердрайв), которая снижала обороты двигателя на трассе и сокращала расход топлива без сложной электроники, сообщает Totalcar.

Коробки с маркировкой 3+E и 4+E устанавливали на Golf первого поколения, Jetta и американский Rabbit. Многие водители считали, что буква означает Economy или Extra, и оба толкования имеют смысл. Однако в заводской документации фигурирует другое слово: Efficiency, то есть "эффективность".

Такое решение стало ответом на нефтяные кризисы конца 1970-х и 1980-х годов, а также на ужесточение норм расхода топлива. Автопроизводители искали способы экономии исключительно инженерными методами, задолго до появления селекторов режимов движения, отключения цилиндров и гибридных установок.

Увеличительная передача не была изобретением Volkswagen. На британских и европейских автомобилях её ранее реализовывали в виде отдельного электрогидравлического блока за коробкой передач, который включался кнопкой на панели или переключателем на рулевой колонке. Инженеры VW, в свою очередь, интегрировали длинную передачу непосредственно в картер коробки, адаптировав эту идею к переднеприводной платформе.

Коробка 3+E на Rabbit LS 1981 года фактически была четырёхступенчатой с несколько растянутыми передаточными числами. Первые три передачи охватывали 90 % городских и загородных поездок. Передачу E с передаточным числом 0,70:1 и главной парой 3,89:1 рассчитывали именно на автомагистраль.

На скорости 100 км/ч обороты двигателя падали до 2500 в минуту. Средний расход топлива сократился с 9,8 до 8,4 л на 100 км, а на трассе составлял всего 5,6 л. Обратная сторона - почти полное отсутствие запаса тяги для обгона.

Formel E: экономичная версия для всей линейки

В Европе Volkswagen пошёл дальше и в 1981–1985 годах предлагал отдельную версию Formel E. Она была доступна для Polo, Golf, Jetta, Scirocco, Passat и Santana, а также для тогдашних Audi 80 и Audi 100. Среди моделей с такой коробкой был, в частности, Polo второго поколения.

Помимо коробки 4+E, пакет включал мелкие аэродинамические доработки и прообраз ассистента водителя. Электровакуумный компьютер следил за нагрузкой и оборотами двигателя и желтой стрелкой на панели подсказывал момент переключения, чтобы сэкономить максимум топлива.

Почему от передачи E отказались

После 1985 года коробки 3+E и 4+E утратили смысл. Их вытеснили электронный распределенный впрыск, переменные фазы газораспределения и механические коробки с пятью и шестью передачами, которые стали серийными.

Новые технологии позволили инженерам добиться ещё лучшего реального расхода без слабой экономичной передачи.

Смотрите видео о лучшем способе переключения передач на механике:

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Об источнике: Totalcar.hu

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