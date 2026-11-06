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Что Украина предложит России на переговорах в Абу-Даби: в ОП раскрыли позицию Киева

Юрий Берендий
6 ноября 2026, 15:42
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Киев хочет обсудить перемирие в энергетике и на море и встречу лидеров, а претензии РФ называет ультиматумами на основе фейковых референдумов.
Что Украина предложит России на переговорах в Абу-Даби: в ОП раскрыли позицию Киева
В администрации Зеленского раскрыли условия Украины перед переговорами в Абу-Даби / Коллаж: Главред, фото: Special Envoy Steve Witkoff/X, Telegram/@umerov_rustem

Главное из заявления Лещенко:

  • Предлагается остановить фронт по нынешней линии соприкосновения
  • Киев готов к перемирию в энергетике и на море
  • Возможна подготовка встречи лидеров Украины, США и РФ

Украина на трехсторонних переговорах в Абу-Даби 10–11 ноября будет предлагать остановить войну по нынешней линии фронта без каких-либо территориальных уступок, которых добивается страна-агрессор Россия. Среди других тем - секторальное перемирие в энергетике и Черном море, а также подготовка встречи лидеров Украины, США и России. Об этом заявил советник Офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос, какие вопросы Киев поднимет на встрече, Лещенко обозначил главное условие прекращения огня.

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"Украина предлагает прекратить войну на справедливых условиях, то есть остановка фронта там, где сейчас происходят боевые столкновения, без каких-либо уступок украинской землей, которые Россия пытается выторговать себе, фактически, с одной стороны, играя с американской администрацией роль якобы благосклонного к переговорам партнера, а на самом деле продолжая убийства украинских граждан, но не добиваясь успеха на фронте и нападая на украинские тыловые города", - подчеркнул советник.

По его словам, Украина также предлагает перейти к секторальному прекращению войны, например в энергетике, разблокировать порты в Чёрном море или обсудить вопрос о встрече лидеров Украины и России.

Настоящим результатом переговоров, по словам Лещенко, можно будет считать достижение хотя бы одного секторального перемирия. В качестве примера прогресса он привел несколькодневное прекращение огня в Олешках.

"На данный момент у нас есть прогресс: в Олешках было несколько дней прекращения огня, это результат активной украинской дипломатии. Если есть воля, Россия может организовать такое перемирие", - отметил советник ОП.

Чем Россия обосновывает территориальные претензии

Лещенко отметил, что Россия по-прежнему выдвигает Украине территориальные претензии, обосновывая их фейковыми референдумами 2022 года. В то же время, по его словам, эти "голосования" не проводились в городах, которые оккупанты сейчас пытаются отнять с помощью ультиматумов.

"…даже если верить в их фейковые референдумы, которые они проводили в 2022 году, то эти "референдумы" никогда не проходили в тех городах, которые они сейчас, не добившись успеха на фронте, пытаются захватить с помощью ультиматумов и атак на тыловые города. В Краматорске, Славянске "референдумов" не было", – напомнил Лещенко.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Возможно ли секторальное перемирие с Россией

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко еще в октябрьском интервью "Главреду" подчеркивал, что секторальное перемирие не сработает только на уровне заявлений – его должны детально проработать делегации.

"Вообще, напомню, что и по энергетическому, и по морскому перемирию должна состояться трехсторонняя встреча на техническом уровне. Нельзя просто объявить: "У вас энергетическое перемирие - и все замолкают". Все это должно быть детально проработано, причем даже не столько в политической подгруппе, сколько в военной", - пояснил политолог.

Позиция Киева в отношении энергетического перемирия, по мнению эксперта, неизменна: Украина готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по украинской энергетике.

"Украина и до этого была настроена на энергетическое перемирие при условии, что Россия не будет наносить удары по энергетическим объектам. Тогда мы перестанем наносить удары по их НПЗ. Все очень просто: если россияне остановятся, тогда энергетическое перемирие будет работать", - отметил Чаленко.

В то же время он считает, что без политической воли Кремля соглашения не будет, хотя Украина свою готовность уже демонстрировала.

"Хотя небольшая вероятность такого решения всё же остаётся. Для этого нужна прежде всего политическая воля Кремля. Украина свою готовность уже неоднократно демонстрировала", – подытожил эксперт.

Переговоры в Абу-Даби – последние новости

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский провел полуторачасовую беседу со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили подготовку к новым трехсторонним переговорам между Украиной, США и Россией. Зеленский подчеркнул, что темп переговоров должен быть максимально интенсивным.

Между тем Россия якобы выдвинула свои условия энергетического перемирия. По данным аналитика Сергея Павлюченко, посланник Кремля Кирилл Дмитриев сообщил, что энергетическое перемирие может быть объявлено до Нового года, если стороны проработают все договоренности. Условием Москвы, согласно этим данным, является прекращение украинских ударов по любым объектам гражданской инфраструктуры, прежде всего нефтегазовой.

Американская сторона также готовится к встрече в Абу-Даби. Зять и советник президента США Джаред Кушнер назвал пять целей новой архитектуры безопасности Европы. Президент США Дональд Трамп заявил, что будущее соглашение может охватить не только Украину, но и всю Европу.

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О персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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