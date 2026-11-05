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Вступление Украины в ЕС до 2030 года: в Венгрии сделали резкое заявление

Мария Николишин
5 ноября 2026, 22:28
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Министр иностранных дел Венгрии настаивает на стандартной процедуре без исключений.
Вступление Украины в ЕС до 2030 года: в Венгрии сделали резкое заявление
Венгрия против особых условий для Украины / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Венгрия считает вступление Украины в ЕС до 2030 года нереалистичным
  • Будапешт выступает против ускоренной процедуры для Киева
  • Литва призывает установить четкую целевую дату вступления

Венгрия не верит, что Украина сможет стать членом Евросоюза до 2030 года, и не соглашается ни на какое ускорение переговоров. Такую позицию озвучила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, пишет LRT.

"Мы не считаем это реалистичным. Мы решительно поддерживаем процесс, основанный на заслугах, и, на мой взгляд, в этом вопросе мы согласны с Литвой", - подчеркнула Орбан.

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Отдельно дипломатка отвергла идею особых условий для Киева. По её словам, ни один кандидат не должен получать исключений.

"Каждая страна должна пройти ту же процедуру, которую прошли мы. Мы также не поддерживаем никакого ускоренного вступления", - подчеркнула глава венгерского МИД.

В то же время Будапешт признает прогресс украинских реформ. По мнению Орбан, Киев достиг весомых результатов и уже открыл четыре из шести переговорных направлений. Этот прогресс она связала с потеплением в двусторонних отношениях, в частности с соглашением о защите прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

Какая позиция Литвы по поводу вступления Украины в ЕС

Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис по-другому оценивает временные рамки. Он считает, что Евросоюз должен зафиксировать для Киева конкретный ориентир.

"Мы более оптимистично относимся к срокам. Мы считаем, что целевую дату можно и нужно установить", - заявил Будрис.

Литовский дипломат убежден, что завершить все процедуры до 2030 года теоретически еще возможно. Для этого Киев должен быстро проводить реформы, а Брюссель - без промедлений проходить необходимые этапы.

Вступление стран в ЕС
Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Нужно ли Украине вступление в ЕС и НАТО

Руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал вопрос присоединения Украины к ЕС и НАТО.

По его словам, это необходимо, ведь это сигнализирует о принадлежности к клубу цивилизованных государств.

"Эта принадлежность является признаком того, что страна входит в передовую группу государств - экономически сильных, демократических, правовых и отвечающих всем критериям цивилизованного мира", - подчеркнул эксперт.

Однако он добавил, что на современном этапе НАТО нуждается в реформировании и переосмыслении.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Как сообщал Главред, 3 ноября Венгрия отказалась согласовать результаты скрининга по кластерам 4 и 5 - двум последним переговорным кластерам по вступлению в ЕС, которые еще не открыты для Украины.

Издание Politico писало, что Еврокомиссия готовит отдельные дорожные карты вступления в Европейский Союз для Украины, Черногории, Молдовы и Албании. В документах будут прописаны конкретные реформы и ориентировочные сроки завершения переговорных кластеров для каждого из четырех государств.

В то же время спикер польского Сейма Влодзимеж Чажастый заявил, что Украина должна признать Волынскую трагедию 1943–1944 годов геноцидом поляков для вступления в Европейский Союз.

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О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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