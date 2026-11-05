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Курица на бутылке по бабушкиному рецепту: как запечь мясо с хрустящей корочкой

Марина Иваненко
5 ноября 2026, 18:13
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Как запечь целую курицу на бутылке или специальной подставке? Какие ингредиенты понадобятся, сколько времени нужно на приготовление птицы и с чем её подавать.
Курица на бутылке в духовке
Курица на бутылке в духовке / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Как приготовить курицу на бутылке по старому рецепту
  • Сколько времени запекать птицу, чтобы получилась румяная корочка
  • Какие гарниры лучше всего подходят к запеченной курице

Запеченная курица с румяной корочкой и сочным мясом - блюдо, которое не требует дорогих продуктов или сложных кулинарных приемов. Один из старинных способов приготовления предполагает необычный трюк: целую тушку устанавливают вертикально на бутылку или специальную подставку и запекают в духовке. Главред расскажет подробнее.

Издание EVZ рассказывает о том, что рецепт напоминает о домашней кухне прошлых поколений, когда для вкусного блюда использовали простые ингредиенты: целую курицу, чеснок, растительное масло и ароматные специи. Птицу запекали в вертикальном положении, благодаря чему она приобретала румяную корочку, а мясо оставалось нежным.

видео дня

Особенность такого способа заключается в вертикальном расположении птицы. Горячий воздух циркулирует вокруг всей тушки, а жир и мясной сок стекают в противень. В результате курица равномерно подрумянивается, а мясо остается сочным.

Курица на бутылке: какие ингредиенты понадобятся

Одно из главных преимуществ старого рецепта - доступный набор продуктов. Для приготовления не нужны сложные маринады или дорогие специи. Чеснок, паприка и тимьян придают курице характерный домашний аромат, а масло помогает специям равномерно покрыть поверхность птицы.

Ингредиенты на 4–6 порций:

  • 1 целая курица весом примерно 1,5 кг;
  • 3–4 зубчика чеснока;
  • 2 столовые ложки масла;
  • 1 чайная ложка сладкой паприки;
  • 1 чайная ложка сушеного тимьяна;
  • соль по вкусу;
  • черный молотый перец по вкусу;
  • 200–300 мл воды для противня;
  • специальная вертикальная подставка для запекания, устойчивая к высоким температурам.

Дополнительно для гарнира:

  • 4–5 картофелин;
  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • немного растительного масла;
  • соль и перец по вкусу.

В традиционном варианте для фиксации курицы использовали открытую бутылку пива. Однако для современной духовки безопаснее выбрать специальную металлическую или керамическую подставку, предназначенную для запекания. Обычная стеклянная бутылка может треснуть из-за высокой температуры, поэтому использовать её не стоит.

Видео о том, как приготовить курицу, можно посмотреть здесь:

Как приготовить курицу на бутылке: пошаговый рецепт

Сначала подготовьте курицу. Удалите остатки перьев, если они есть, а затем тщательно промокните тушку бумажными полотенцами снаружи и изнутри. Мыть сырую курицу под проточной водой не нужно, ведь брызги могут разнести бактерии по кухонным поверхностям.

В отдельной миске смешайте растительное масло, соль, черный перец, сладкую паприку, сушеный тимьян и измельченный чеснок. Полученной смесью натрите курицу со всех сторон, не забывая о крылышках, ножках и участках возле бедер.

Чтобы мясо лучше пропиталось ароматами специй, можно оставить его в холодильнике примерно на 30 минут. После этого установите тушку вертикально на специальную подставку и поместите её на глубокий противень. Налейте на противень 200–300 мл воды, чтобы жир и соки, которые будут стекать во время запекания, не пригорали.

Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте курицу запекаться. Убедитесь, что конструкция устойчива, а тушка не касается нагревательных элементов или стенок духовки.

Сколько времени запекать курицу, чтобы получить румяную корочку

Для целой курицы весом примерно 1,5 кг ориентировочное время приготовления составляет 75–90 минут. Точная продолжительность зависит от особенностей духовки и размера птицы.

Во время запекания можно несколько раз поливать курицу соком и жиром, скопившимися на противне. Это поможет сделать корочку аппетитной и придать мясу дополнительный аромат.

Однако ориентироваться только на цвет корочки или время приготовления не стоит. Курица считается безопасной для употребления, когда температура внутри самой толстой части мяса достигает не менее 74 градусов. Проверять её нужно пищевым термометром, не касаясь кости.

После духовки оставьте курицу на 10–15 минут, прежде чем разрезать. За это время мясной сок более равномерно распределится внутри, а порции будет легче нарезать.

С чем подавать курицу на бутылке по старому рецепту

В традиционной румынской кухне такую курицу сочетают с простыми гарнирами, которые хорошо дополняют вкус запеченного мяса.

Один из самых популярных вариантов - картофель. Его можно нарезать крупными кусочками, добавить соль, перец, тимьян и немного масла и запечь до золотистой корочки. Если на противне достаточно места, картофель можно приготовить одновременно с курицей, но важно следить за его готовностью.

Еще один традиционный гарнир - мамалыга, то есть густая кукурузная каша, которую часто подают к мясным блюдам в Румынии. К курице также подойдут чесночный соус, картофельное пюре или домашние маринованные огурцы.

Секрет этого рецепта заключается в правильном сочетании простых ингредиентов, умеренной температуре и достаточном времени для запекания. Именно поэтому курица на вертикальной подставке остается популярным способом приготовления домашнего блюда с румяной корочкой и нежным мясом.

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Об источнике: EVZ

EVZ (Evenimentul Zilei) - румынское общенациональное СМИ, основанное 22 июня 1992 года. Изначально это была ежедневная газета, а сейчас EVZ работает как мультимедийное онлайн-издание, освещающее политику, экономику, международные события, общественную жизнь, спорт и развлекательные темы.

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