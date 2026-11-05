Доллар, евро и злотый резко подешевели: новый курс валют на 6 ноября

Национальный банк Украины снизил официальный курс сразу трёх иностранных валют.

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Курс валют в Украине на 6 ноября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой курс валют установил НБУ на 6 ноября

Насколько подешевели доллар и евро

Как изменился курс польского злотого за сутки

В пятницу, 6 ноября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар, евро и польский злотый подешевели по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на пятницу установлен на уровне 45,44 грн/долл. В четверг, 5 ноября, американская валюта стоила 45,54 грн. За сутки доллар подешевел примерно на 9 копеек.

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Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро

Официальный курс евро на 6 ноября составляет 51,04 грн за евро. Накануне европейская валюта стоила 51,25 грн. Таким образом, за сутки евро подешевел примерно на 21 копейку.

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на пятницу составляет 11,62 грн за злотый. В четверг польская валюта стоила 11,65 грн. За сутки злотый подешевел примерно на 2 копейки.

Что будет с курсом валют до 15 ноября - прогноз эксперта

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что курс доллара в Украине с 9 по 15 ноября будет находиться в пределах 45–45,7 грн, а евро будет стоить 50–52 грн. Оснований для резкого обесценивания гривни пока нет.

По его словам, на валютный рынок по-прежнему будут влиять военные риски и высокий спрос на валюту, однако нервозность вокруг курса будет постепенно ослабевать.

"В то же время важным психологическим фактором станет постепенное привыкание граждан к курсу доллара в районе 45 грн. Этот рубеж уже преодолен, а значит, его значение как определенного эмоционального ориентира будет постепенно ослабевать", - отметил банкир.

Лесовой также пояснил, что временное подорожание наличных долларов связано прежде всего с нехваткой физической валюты, а не с началом нового этапа девальвации. В ближайшие дни банки должны пополнить запасы долларов, после чего курсы в обменных пунктах могут несколько снизиться.

Курс валют в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что курс доллара будет находиться в пределах 44,85–45,7 грн, а евро - 50–52 грн. Он подчеркнул, что прогноз на ноябрь предполагает относительную динамичность рынка и отсутствие резких колебаний.

Национальный банк Украины обновил официальный курс на 5 ноября, при этом доллар подешевел, а евро и злотый подорожали. По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 14 копеек, евро подорожал на 18 копеек, а злотый прибавил 9 копеек.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что в отсутствие помощи с Запада курс доллара может достичь 50–60 грн. Он отметил, что курс доллара на уровне 50–60 может вызвать инфляцию в 25–30% и существенное подорожание топлива.

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О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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