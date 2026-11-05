Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Доллар, евро и злотый резко подешевели: новый курс валют на 6 ноября

Руслана Заклинская
5 ноября 2026, 16:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Национальный банк Украины снизил официальный курс сразу трёх иностранных валют.
Доллар, евро и злотый резко подешевели: новый курс валют на 6 ноября
Курс валют в Украине на 6 ноября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой курс валют установил НБУ на 6 ноября
  • Насколько подешевели доллар и евро
  • Как изменился курс польского злотого за сутки

В пятницу, 6 ноября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар, евро и польский злотый подешевели по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на пятницу установлен на уровне 45,44 грн/долл. В четверг, 5 ноября, американская валюта стоила 45,54 грн. За сутки доллар подешевел примерно на 9 копеек.

видео дня
Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро

Официальный курс евро на 6 ноября составляет 51,04 грн за евро. Накануне европейская валюта стоила 51,25 грн. Таким образом, за сутки евро подешевел примерно на 21 копейку.

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на пятницу составляет 11,62 грн за злотый. В четверг польская валюта стоила 11,65 грн. За сутки злотый подешевел примерно на 2 копейки.

Что будет с курсом валют до 15 ноября - прогноз эксперта

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что курс доллара в Украине с 9 по 15 ноября будет находиться в пределах 45–45,7 грн, а евро будет стоить 50–52 грн. Оснований для резкого обесценивания гривни пока нет.

По его словам, на валютный рынок по-прежнему будут влиять военные риски и высокий спрос на валюту, однако нервозность вокруг курса будет постепенно ослабевать.

"В то же время важным психологическим фактором станет постепенное привыкание граждан к курсу доллара в районе 45 грн. Этот рубеж уже преодолен, а значит, его значение как определенного эмоционального ориентира будет постепенно ослабевать", - отметил банкир.

Лесовой также пояснил, что временное подорожание наличных долларов связано прежде всего с нехваткой физической валюты, а не с началом нового этапа девальвации. В ближайшие дни банки должны пополнить запасы долларов, после чего курсы в обменных пунктах могут несколько снизиться.

Курс валют в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что курс доллара будет находиться в пределах 44,85–45,7 грн, а евро - 50–52 грн. Он подчеркнул, что прогноз на ноябрь предполагает относительную динамичность рынка и отсутствие резких колебаний.

Национальный банк Украины обновил официальный курс на 5 ноября, при этом доллар подешевел, а евро и злотый подорожали. По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 14 копеек, евро подорожал на 18 копеек, а злотый прибавил 9 копеек.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что в отсутствие помощи с Запада курс доллара может достичь 50–60 грн. Он отметил, что курс доллара на уровне 50–60 может вызвать инфляцию в 25–30% и существенное подорожание топлива.

Читайте также:

О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
валюта курс валют обмен валют курс доллара курс евро новости Украины курс НБУ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин внезапно засекретил данные о результатах ударов по России — что произошло

Путин внезапно засекретил данные о результатах ударов по России — что произошло

16:12Война
Доллар, евро и злотый резко подешевели: новый курс валют на 6 ноября

Доллар, евро и злотый резко подешевели: новый курс валют на 6 ноября

16:00Экономика
Украину засыплет первым снегом: когда и в каких областях ухудшится погода

Украину засыплет первым снегом: когда и в каких областях ухудшится погода

15:26Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Песков заговорил о мире в Украине: что сказал и причем тут Трамп

Песков заговорил о мире в Украине: что сказал и причем тут Трамп

Куда исчезла Александра Николаенко: как живет жена миллиардера и чем занимается

Куда исчезла Александра Николаенко: как живет жена миллиардера и чем занимается

Раскрыт план Вашингтона: зять Трампа объяснил, каким видит мир в Украине

Раскрыт план Вашингтона: зять Трампа объяснил, каким видит мир в Украине

Дочь Милы Йовович стала ее точной копией

Дочь Милы Йовович стала ее точной копией

Розы не замерзнут и весной пышно зацветут: как подготовить кусты к зиме

Розы не замерзнут и весной пышно зацветут: как подготовить кусты к зиме

Последние новости

16:44

Капуста для голубцов будет мягкой и податливой: как за 5 минут подготовить листья

16:40

Какое давление должно быть в зимних шинах: нужно ли накачивать колеса до 2,5 бара

16:39

Звезда "Квартала 95" Элина Мбани заинтриговала переменами в личной жизни

16:27

Лаванда для сна, хлорофитум для ванной: какие растения рекомендуют для разных комнат

16:13

Путин хочет заставить Украину капитулировать: в ISW предупредили о новой тактике

Личный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в СШАЛичный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в США
16:12

Путин внезапно засекретил данные о результатах ударов по России — что произошло

16:06

Знают единицы: какими бывают кухонные ножи и для чего они предназначены

16:00

Доллар, евро и злотый резко подешевели: новый курс валют на 6 ноября

15:59

Одна привычка при поливе губит комнатные растения: о чём стоит знать

Реклама
15:26

Украину засыплет первым снегом: когда и в каких областях ухудшится погода

15:17

Вмятины на ковре исчезнут за ночь: в этом помогут обычные кубики льда

15:14

Враг простреливает тыл: военный сообщил об ухудшении ситуации на фронте

15:04

В США после победы демократов на выборах готовят импичмент — что известно

15:01

Отблагодарят щедрым урожаем: какие 3 кустарника обязательно нужно обрезать в ноябре

14:55

"Черная пятница" 2026: какие компьютеры действительно стоит покупать со скидками и как распознать поддельную акцию новости компании

14:48

7 вещей, которые нельзя оставлять возле радиатора зимой: они могут испортиться

14:40

Зачем туалетную бумагу замачивают в уксусе: результат удивитВидео

14:39

Человека, считавшегося пропавшим без вести после удара по Камышевахе, нашли живымФото

14:12

Звезда "Во все тяжкие" разводится с женой после 24 лет брака

14:02

Удача выберет своих фаворитов: самый счастливый день для каждого знака зодиака

Реклама
13:59

Планы Путина и Трампа под угрозой: что изменит для России победа демократов

13:56

Затяжная магнитная буря 5-бального уровня накроет Землю: прогноз активности

13:43

Зачем ставить миску с уксусом в комнате: простой трюк с неожиданным эффектом

13:27

"Возвращаю футболку с номером 7": Роналду попрощался со сборной Португалии

13:02

Потепление в Украине переносится: где ожидаются дожди с мокрым снегом и шквалы

12:54

Садоводам советуют вбить гвоздь в дерево для урожая: действительно ли метод работает

12:46

Гороскоп Таро на завтра 6 ноября: Ракам - не соглашаться, Львам - вернуть контроль

12:36

Дешевый способ отмыть унитаз от налета – что надо залить внутрь

12:35

Куда исчезла Александра Николаенко: как живет жена миллиардера и чем занимаетсяВидео

12:33

Метро в Киеве не работает, графики отключений света отменены в четырех регионахФото

12:21

В Тернополе мужчина устроил стрельбу в магазине и взял заложницу: что известноФото

11:46

"Это опасно": Зеленский раскрыл, чего ждать от США, Путина и МаскаВидео

11:44

Юлия Высоцкая сделала новое признание о здоровье дочери

11:34

Винница под ударом реактивных дронов: над городом столб черного дымаВидео

10:59

Изысканные рулетики из лаваша для праздничного стола: рецепт закуски за 5 минут

10:52

Декабрист не цветет: семь ошибок, из-за которых растение сбрасывает бутоны

10:32

ВСУ сорвали наступление РФ на нескольких направлениях: где враг атаковал больше всего

10:19

Путин задумается, есть ли смысл продолжать войну: что должны сделать США

09:42

Торопиться с покупкой долларов не стоит: как скоро изменится курс валют

09:25

Победа демократов в США может изменить политику Трампа в отношении Украины: чего ожидать

Реклама
09:00

Рейтинги НМТ: на что стоит обратить внимание новости компании

08:28

Песков заговорил о мире в Украине: что сказал и причем тут Трамп

08:11

Днепр пережил массированную атаку дронов: есть раненые и пожары на критических объектах

07:29

Раскрыт план Вашингтона: зять Трампа объяснил, каким видит мир в Украине

06:35

Дроны атаковали Рязань: горит Wildberries и НПЗ, снабжающий топливом армию РФ

05:39

Как сэкономить до 50% на топливе: японский метод, о котором знают не все водителиВидео

05:00

Долги останутся в прошлом: для трех знаков зодиака начнется денежная полоса

04:33

Гороскоп на завтра, 6 ноября: Близнецам — прибыль, Водолеям — обман

03:58

Не только проявление нежности: что на самом деле хочет собака, когда лижет руку

03:30

От спальни до ванной: топ-10 лучших растений для любого уголка квартиры

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять