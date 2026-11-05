7 вещей, которые нельзя оставлять возле радиатора зимой: они могут испортиться

Высокая температура от радиатора может повредить продукты, электронику, комнатные растения и предметы интерьера. Убедитесь, что рядом с батареей нет этих вещей.

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Что не стоит ставить рядом с радиатором зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Что не стоит ставить рядом с радиатором зимой

Какие бытовые предметы портятся от чрезмерного тепла

Как защитить растения, продукты и технику

Во время отопительного сезона батареи становятся одним из главных источников тепла в доме. Часто рядом с ними размещают различные бытовые предметы, ставят комнатные растения или обустраивают полки для хранения мелочей. Однако не все предметы выдерживают постоянное воздействие высокой температуры. Некоторые могут утратить свои свойства, деформироваться или даже стать причиной опасной ситуации. Главред расскажет подробнее.

Kertvar.hu объясняет , почему некоторые вещи нужно держать подальше от отопительных приборов и какие предметы особенно чувствительны к теплу. Речь идет не только о продуктах и лекарствах, но и об электронике, комнатных растениях, свечах и вещах, которые могут испортиться даже от длительного нагрева.

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7 вещей, которые нельзя оставлять возле радиатора

1. Лекарства

Многие лекарства чувствительны к перепадам температуры, поэтому неправильное хранение может повлиять на их качество и эффективность. Если оставить упаковки с препаратами возле горячего радиатора, они будут постоянно находиться под воздействием повышенной температуры. Из-за этого активные компоненты некоторых лекарств могут терять свои свойства.

Большинство препаратов рекомендуется хранить при температуре не выше 25 °C, если в инструкции не указаны другие условия. Особенно важно соблюдать рекомендации производителя в отношении сиропов, мазей, капель и других средств, для которых предусмотрен определенный температурный режим.

Поэтому аптечку лучше разместить в сухом шкафу или ящике, подальше от батареек, прямых солнечных лучей и источников влаги. Не стоит оставлять лекарства на подоконнике над радиатором или на полке, которая сильно нагревается во время работы отопления.

2. Аэрозоли

Дезодоранты, лаки для волос, освежители воздуха и другие средства в аэрозольных баллонах также нельзя держать возле батарей. Внутри таких упаковок находится вещество под давлением, поэтому нагрев может привести к его повышению.

Если температура станет слишком высокой, баллон может повредиться, начать протекать или даже разорваться. Это особенно опасно, если рядом находятся источники открытого огня или другие предметы, способные вызвать возгорание.

Аэрозольные средства следует хранить в соответствии с рекомендациями производителя. Лучше всего выбирать для них прохладное место, защищённое от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Даже если баллон кажется прочным и герметичным, оставлять его возле горячей батареи не стоит.

3. Батарейки, аккумуляторы и зарядные устройства

Под воздействием высокой температуры аккумуляторы быстрее изнашиваются и могут терять свою емкость. Поэтому портативные зарядные устройства, запасные батарейки, зарядные устройства и другие электронные аксессуары не следует оставлять на подоконниках или полках над радиаторами.

Особенно чувствительны к перегреву литий-ионные аккумуляторы, которые используются во многих современных устройствах. Чрезмерный нагрев может ускорить их старение, привести к вздутию и повреждению. В некоторых случаях перегретый аккумулятор может представлять пожарную опасность.

Не следует также оставлять возле батареи заряжающийся телефон или другие устройства, выделяющие тепло во время работы. Электронику лучше размещать на ровной поверхности в месте с нормальной циркуляцией воздуха, подальше от отопительных приборов.

4. Свечи

Свечи из воска или парафина могут терять форму под воздействием тепла. Если оставить их возле радиатора, материал постепенно размягчится, а сами изделия могут деформироваться или начать плавиться.

В зависимости от состава воск может заметно размягчаться при температуре примерно 45–60 °C. Из-за этого свечи, хранящиеся рядом с батареей, могут потерять аккуратный вид и стать непригодными для использования.

Особенно осторожно нужно обращаться с декоративными свечами сложной формы. Даже незначительное размягчение может испортить их внешний вид. Поэтому такие изделия лучше хранить в прохладном месте, где на них не будут воздействовать прямое тепло и солнечный свет.

5. Вино и шоколад

Некоторые продукты также не выдерживают длительного нагрева. Например, шоколад начинает плавиться примерно при 30 °C. Если оставить его возле радиатора, он может потерять форму, растаять или покрыться белесым налетом из-за температурных колебаний.

Вино тоже требует соответствующих условий хранения. Для многих вин оптимальной является температура около 10–15 °C. Постоянное воздействие тепла может негативно сказаться на вкусовых качествах напитка и ускорить его старение.

Поэтому бутылки с вином и шоколад лучше не размещать на полках над батареями, возле обогревателей или на подоконниках, под которыми установлены радиаторы. Для продуктов, чувствительных к температуре, следует выбирать места со стабильными условиями хранения.

6. Комнатные растения

В зимний период комнатные растения особенно нуждаются в надлежащем уходе. Однако размещение горшков непосредственно возле батарей может негативно повлиять на их состояние. Горячий воздух, поднимающийся от радиатора, способствует более быстрому испарению влаги и пересыханию почвы.

Из-за сухости воздуха листья растений могут терять упругость, скручиваться, желтеть или подсыхать по краям. Особенно чувствительны к таким условиям виды, требующие повышенной влажности воздуха.

Чтобы уменьшить влияние отопления, горшки лучше переставить подальше от батарей - примерно как минимум на метр, если позволяет пространство. Также нужно регулярно проверять влажность почвы, ведь зимой она может пересыхать быстрее, чем обычно. В то же время чрезмерный полив не решит проблему и может повредить корневую систему.

7. Фотографии, документы и виниловые пластинки

Бумажные фотографии, важные документы и другие материалы также не стоит хранить рядом с источниками тепла. Из-за длительного воздействия повышенной температуры бумага может пересыхать и деформироваться, а фотографии - терять качество.

Особого внимания требуют виниловые пластинки. Они чувствительны к нагреванию и могут деформироваться, если длительное время находятся в слишком тёплом помещении. При температуре примерно 40–50 °C винил может потерять свою первоначальную форму, из-за чего пластинка может стать непригодной для воспроизведения.

Поэтому документы, фотографии и коллекционные записи лучше хранить в сухом прохладном месте, подальше от радиаторов, обогревателей и прямых солнечных лучей. Это поможет снизить риск повреждения вещей, которые сложно или невозможно восстановить.

Видео о том, как спустить воздух из батарей, можно посмотреть здесь:

Что можно поставить на полку над радиатором

Если над батареей оборудована полка, не стоит использовать её для хранения всех подряд бытовых вещей. Тёплый воздух поднимается вверх, поэтому предметы на такой поверхности также могут нагреваться, даже если они не соприкасаются с самим радиатором.

Температура на полке над батареей иногда может достигать 30–40 °C. Такого нагрева достаточно, чтобы повредить некоторые продукты, ускорить износ электроники или негативно повлиять на чувствительные материалы.

Поэтому на таких поверхностях лучше не оставлять лекарства, аэрозоли, аккумуляторы, свечи, шоколад, вино и комнатные растения. Также не стоит использовать пространство над радиатором для хранения важных документов, фотографий и виниловых пластинок.

Как проверить, не перегревается ли полка над батареей

Чтобы оценить, насколько сильно нагревается поверхность над радиатором, можно воспользоваться обычным комнатным термометром. Для этого его нужно положить на полку или поставить рядом с ней и оставить на некоторое время, пока отопление работает в обычном режиме.

После этого стоит проверить показания и оценить, подходит ли такое место для хранения вещей. Если температура оказалась высокой, лучше освободить полку от предметов, чувствительных к теплу.

Даже если батарея не кажется слишком горячей, воздух над ней может нагреваться довольно сильно. Поэтому во время отопительного сезона важно учитывать не только температуру самого радиатора, но и условия в непосредственной близости от него.

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