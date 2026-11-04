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Тест на IQ: нужно найти собаку среди полотенец за 7 секунд

Руслана Заклинская
4 ноября 2026, 23:54
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Визуальные головоломки не только развлекают, но и помогают тренировать мозг, развивать концентрацию и скорость мышления.
Тест на IQ: нужно найти собаку среди полотенец за 7 секунд
Нужно найти собаку среди полотенец / Фото: JagranJosh

Оптические иллюзии помогают проверить внимательность, наблюдательность и умение замечать мелкие детали. На первый взгляд изображение может показаться обычным, однако среди разноцветных полотенец спряталась собака, которую не так просто заметить.

Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти сонную собаку, которая искусно замаскировалась среди полотенец. Животное сливается с окружающими цветами, поэтому для решения задачи понадобится внимательность.

На изображении показана большая куча полотенец разных цветов. Среди них спряталась собака, которую сложно заметить с первого взгляда. Задача состоит в том, чтобы найти животное за 7 секунд, внимательно рассмотрев все участки рисунка.

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Тест на IQ: нужно найти собаку среди полотенец за 7 секунд
Нужно найти собаку среди полотенец за 7 секунд / Фото: JagranJosh

Чтобы справиться с головоломкой, не торопитесь и осмотрите изображение от края до края. Можно начать с верхнего левого угла и постепенно переходить к другим частям рисунка.

Правильный ответ находится в верхнем левом углу изображения. Именно там среди полотенец можно увидеть сонного четвероногого.

Разгадывание оптических иллюзий также может быть полезной тренировкой для мозга. Такие задания помогают развивать концентрацию, внимательность, аналитическое мышление и навыки решения проблем.

Если не удалось найти собаку с первого раза, внимательно просмотрите изображение ещё раз и сверьте результат с ответом.

Тест на IQ: нужно найти собаку среди полотенец за 7 секунд
Ответ на головоломку / Фото: JagranJosh

Ранее Главред публиковал и другие головоломки для проверки наблюдательности. Попробуйте найти белку в парке за 8 секунд.

Также проверить наблюдательность можно в головоломке, где нужно найти носорога среди слонов за 7 секунд.

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Об источнике: The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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