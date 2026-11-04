Тест на IQ: нужно найти собаку среди полотенец за 7 секунд

Оптические иллюзии помогают проверить внимательность, наблюдательность и умение замечать мелкие детали. На первый взгляд изображение может показаться обычным, однако среди разноцветных полотенец спряталась собака, которую не так просто заметить.
Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти сонную собаку, которая искусно замаскировалась среди полотенец. Животное сливается с окружающими цветами, поэтому для решения задачи понадобится внимательность.
На изображении показана большая куча полотенец разных цветов. Среди них спряталась собака, которую сложно заметить с первого взгляда. Задача состоит в том, чтобы найти животное за 7 секунд, внимательно рассмотрев все участки рисунка.
Чтобы справиться с головоломкой, не торопитесь и осмотрите изображение от края до края. Можно начать с верхнего левого угла и постепенно переходить к другим частям рисунка.
Правильный ответ находится в верхнем левом углу изображения. Именно там среди полотенец можно увидеть сонного четвероногого.
Разгадывание оптических иллюзий также может быть полезной тренировкой для мозга. Такие задания помогают развивать концентрацию, внимательность, аналитическое мышление и навыки решения проблем.
Если не удалось найти собаку с первого раза, внимательно просмотрите изображение ещё раз и сверьте результат с ответом.
Ранее Главред публиковал и другие головоломки для проверки наблюдательности. Попробуйте найти белку в парке за 8 секунд.
Также проверить наблюдательность можно в головоломке, где нужно найти носорога среди слонов за 7 секунд.
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Об источнике: The Sun
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