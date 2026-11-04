Магнитная буря G1 охватит Землю: когда начнется новый геомагнитный шторм

Из-за повышения геомагнитной активности у некоторых людей может ухудшиться самочувствие.

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Прогноз магнитных бурь на 4–7 ноября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет геомагнитная активность в ближайшие несколько дней

Когда начнётся новая магнитная буря

Какой силы будет геомагнитный шторм

Геомагнитное поле Земли уже несколько дней находится в стабильном состоянии. До 6 ноября новых возмущений не ожидается, но дальше обстановка заметно изменится.

Британская геологическая служба сообщила о новой магнитной буре уровня G1, которая начнётся 6–7 ноября. Будет ли она длительной - пока неизвестно.

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Магнитная буря 6–7 ноября / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Это подтверждают и данные meteoagent. Сегодня, 4 ноября, К-индекс составляет 3,3, а резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, находится на зеленом уровне.

Солнечная вспышка С1 повысилась до желтого уровня. Предположительно, 5 и 6 ноября К-индекс останется в пределах зеленого уровня, однако сам показатель сначала повысится до 3,7, а затем снизится до 2,3.

Геомагнитная активность 4–6 ноября / фото: скриншот

Как магнитные бури могут влиять на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия. В частности, у них появляются такие симптомы, как:

головная боль

головокружение

тошнота

боль в области сердца

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить самочувствие, а именно:

Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Находиться на свежем воздухе и гулять пешком;

Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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