Что надеть на Новый год 2027: цвета, которые принесут удачу и богатство

Вы узнаете:
- В каких цветах лучше всего встречать Новый год 2027
- Какой оттенок станет главным цветом 2027 года
- Какие счастливые цвета символизируют удачу, достаток и любовь
Новый год - прекрасная возможность создать праздничный образ, который не только будет эффектно выглядеть, но и соответствовать пожеланиям на следующие 12 месяцев. Одни выбирают наряды в соответствии с модными тенденциями, другие ориентируются на символику восточного календаря и значение цветов.
Главред выяснил, во что встречать Новый год 2027, какие оттенки будут считаться счастливыми и как подобрать праздничный наряд.
В чём встречать Новый год 2027
Для празднования 2027 года можно выбрать яркий образ с насыщенными цветами или остановиться на элегантном наряде в спокойных оттенках. Среди актуальных вариантов - платья, костюмы, комбинезоны и комплекты с юбкой.
Согласно прогнозу международной компании WGSN и цветовой системы Coloro, главным оттенком 2027 года станет Luminous Blue - насыщенный сияющий голубой. Его можно использовать в качестве основного цвета праздничного образа или добавить с помощью обуви, сумочки или украшений.
Также среди ключевых цветов сезона весна-лето 2027 года называют ярко-оранжевый Energy Orange, розовый Pop Pink, зеленый Meadowland Green и теплый глиняный Clay.
Цвет Нового года 2027
В модных прогнозах главным цветом 2027 года называют Luminous Blue. Это насыщенный голубой оттенок, напоминающий цвет лазурита и сочетающий яркость с глубиной.
Он хорошо подойдет для вечерних платьев, костюмов, топов и праздничных аксессуаров. Особенно эффектно будут смотреться ткани с блеском, атласные материалы и металлизированные детали.
В то же время в восточной символике 2027 год связывают с Огненной Козой. Поскольку стихия Огня традиционно ассоциируется с красным цветом, этот оттенок также можно использовать в качестве символического акцента в праздничном наряде.
Что надеть на Новый год
При выборе праздничной одежды стоит учитывать не только цвет, но и формат вечеринки. Для празднования в ресторане подойдут длинное платье, элегантный комбинезон или костюм с интересным кроем. Для домашней вечеринки можно выбрать сатиновое платье, стильный комплект с брюками или юбку с нарядным верхом.
Если хочется придать образу праздничное настроение, обратите внимание на следующие детали:
- Блестящие ткани. Атлас, пайетки и материалы с металлическим эффектом помогут создать выразительный вечерний образ.
- Акцентные украшения. Крупные серьги, массивные браслеты или выразительное колье дополнят даже лаконичный наряд.
- Интересный крой. Открытые плечи, асимметрия, вырезы и драпировка сделают образ более оригинальным.
- Яркие аксессуары. Если вы выбрали сдержанную одежду, можно добавить цветную сумочку, обувь или украшения.
Какие образы выбрать на Новый год 2027
Для новогодней ночи можно рассмотреть несколько вариантов нарядов в зависимости от настроения и личных предпочтений.
Платье цвета Luminous Blue. Насыщенный голубой станет главным акцентом образа. Можно выбрать длинное платье с открытыми плечами или более короткую модель с интересными деталями.
Красное вечернее платье. Этот цвет символически связывают со стихией Огня. Он подойдет тем, кто хочет создать смелый и заметный образ.
Золотистый или серебристый костюм. Металлизированные оттенки придадут наряду праздничность. Такой комплект можно дополнить лаконичной обувью и небольшой сумочкой.
Розовый или оранжевый комплект. Яркие цвета помогут создать необычный образ. Особенно удачно они будут сочетаться с нейтральными аксессуарами.
Классический черный образ. Черное платье или костюм остаются универсальным вариантом. Чтобы наряд выглядел более празднично, можно добавить золотые украшения, блестящие детали или яркую обувь.
Счастливые цвета 2027 года - какие оттенки выбрать
Единого официального списка счастливых цветов на 2027 год не существует. Их значения различаются в зависимости от культурных традиций, астрологических трактовок и символики. Поэтому такие оттенки стоит воспринимать как идеи для праздничного образа, а не как гарантию удачи.
Среди цветов, которые можно использовать для новогоднего наряда:
- Красный - символизирует энергию, страсть и силу.
- Золотой - ассоциируется с достатком, успехом и процветанием.
- Зелёный - олицетворяет обновление, гармонию и надежду.
- Синий и голубой - ассоциируются со спокойствием, уверенностью и равновесием.
- Розовый - символизирует нежность, романтику и любовь.
- Оранжевый - ассоциируется с творчеством, оптимизмом и жизненной энергией.
- Белый - традиционно ассоциируется с чистотой, миром и новым началом.
Для праздничного образа не обязательно выбирать только один цвет. Можно сочетать красное платье с золотыми украшениями, дополнить синий костюм серебристыми аксессуарами или создать нежный образ в розовых и кремовых оттенках.
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Об источнике: WGSN
WGSN (Worth Global Style Network) - международная компания, специализирующаяся на прогнозировании потребительских, модных и дизайнерских тенденций. Она была основана в 1998 году. Штаб-квартира расположена в Лондоне.
Компания анализирует изменения в культуре, поведении потребителей, технологиях и мировых рынках, чтобы предсказывать будущие тренды. WGSN готовит прогнозы в области моды, красоты, дизайна интерьеров, питания, потребительских технологий и других сфер. В частности, определяет актуальные цвета, материалы, силуэты и направления дизайна на предстоящие сезоны.
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