Что надеть на Новый год 2027: цвета, которые принесут удачу и богатство

До встречи Нового года 2027 года остается всё меньше времени, поэтому самое время подумать о праздничном образе.

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Что надеть на Новый год 2027 / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, pixabay.com

Вы узнаете:

В каких цветах лучше всего встречать Новый год 2027

Какой оттенок станет главным цветом 2027 года

Какие счастливые цвета символизируют удачу, достаток и любовь

Новый год - прекрасная возможность создать праздничный образ, который не только будет эффектно выглядеть, но и соответствовать пожеланиям на следующие 12 месяцев. Одни выбирают наряды в соответствии с модными тенденциями, другие ориентируются на символику восточного календаря и значение цветов.

Главред выяснил, во что встречать Новый год 2027, какие оттенки будут считаться счастливыми и как подобрать праздничный наряд.

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В чём встречать Новый год 2027

Для празднования 2027 года можно выбрать яркий образ с насыщенными цветами или остановиться на элегантном наряде в спокойных оттенках. Среди актуальных вариантов - платья, костюмы, комбинезоны и комплекты с юбкой.

Согласно прогнозу международной компании WGSN и цветовой системы Coloro, главным оттенком 2027 года станет Luminous Blue - насыщенный сияющий голубой. Его можно использовать в качестве основного цвета праздничного образа или добавить с помощью обуви, сумочки или украшений.

Также среди ключевых цветов сезона весна-лето 2027 года называют ярко-оранжевый Energy Orange, розовый Pop Pink, зеленый Meadowland Green и теплый глиняный Clay.

Цвет Нового года 2027

В модных прогнозах главным цветом 2027 года называют Luminous Blue. Это насыщенный голубой оттенок, напоминающий цвет лазурита и сочетающий яркость с глубиной.

Он хорошо подойдет для вечерних платьев, костюмов, топов и праздничных аксессуаров. Особенно эффектно будут смотреться ткани с блеском, атласные материалы и металлизированные детали.

В то же время в восточной символике 2027 год связывают с Огненной Козой. Поскольку стихия Огня традиционно ассоциируется с красным цветом, этот оттенок также можно использовать в качестве символического акцента в праздничном наряде.

Что надеть на Новый год

При выборе праздничной одежды стоит учитывать не только цвет, но и формат вечеринки. Для празднования в ресторане подойдут длинное платье, элегантный комбинезон или костюм с интересным кроем. Для домашней вечеринки можно выбрать сатиновое платье, стильный комплект с брюками или юбку с нарядным верхом.

Если хочется придать образу праздничное настроение, обратите внимание на следующие детали:

Блестящие ткани. Атлас, пайетки и материалы с металлическим эффектом помогут создать выразительный вечерний образ.

Атлас, пайетки и материалы с металлическим эффектом помогут создать выразительный вечерний образ. Акцентные украшения. Крупные серьги, массивные браслеты или выразительное колье дополнят даже лаконичный наряд.

Крупные серьги, массивные браслеты или выразительное колье дополнят даже лаконичный наряд. Интересный крой. Открытые плечи, асимметрия, вырезы и драпировка сделают образ более оригинальным.

Открытые плечи, асимметрия, вырезы и драпировка сделают образ более оригинальным. Яркие аксессуары. Если вы выбрали сдержанную одежду, можно добавить цветную сумочку, обувь или украшения.

Какие образы выбрать на Новый год 2027

Для новогодней ночи можно рассмотреть несколько вариантов нарядов в зависимости от настроения и личных предпочтений.

Платье цвета Luminous Blue. Насыщенный голубой станет главным акцентом образа. Можно выбрать длинное платье с открытыми плечами или более короткую модель с интересными деталями.

Платье цвета Luminous Blue / Фото: magnific.com

Красное вечернее платье. Этот цвет символически связывают со стихией Огня. Он подойдет тем, кто хочет создать смелый и заметный образ.

Красное вечернее платье / Фото: pixabay.com

Золотистый или серебристый костюм. Металлизированные оттенки придадут наряду праздничность. Такой комплект можно дополнить лаконичной обувью и небольшой сумочкой.

Золотое и серебристое платье / Фото: magnific.com

Розовый или оранжевый комплект. Яркие цвета помогут создать необычный образ. Особенно удачно они будут сочетаться с нейтральными аксессуарами.

Комплект с розовым и оранжевым / Фото: magnific.com

Классический черный образ. Черное платье или костюм остаются универсальным вариантом. Чтобы наряд выглядел более празднично, можно добавить золотые украшения, блестящие детали или яркую обувь.

Черное праздничное платье / Фото: pixabay.com

Счастливые цвета 2027 года - какие оттенки выбрать

Единого официального списка счастливых цветов на 2027 год не существует. Их значения различаются в зависимости от культурных традиций, астрологических трактовок и символики. Поэтому такие оттенки стоит воспринимать как идеи для праздничного образа, а не как гарантию удачи.

Среди цветов, которые можно использовать для новогоднего наряда:

Красный - символизирует энергию, страсть и силу.

- символизирует энергию, страсть и силу. Золотой - ассоциируется с достатком, успехом и процветанием.

- ассоциируется с достатком, успехом и процветанием. Зелёный - олицетворяет обновление, гармонию и надежду.

- олицетворяет обновление, гармонию и надежду. Синий и голубой - ассоциируются со спокойствием, уверенностью и равновесием.

- ассоциируются со спокойствием, уверенностью и равновесием. Розовый - символизирует нежность, романтику и любовь.

- символизирует нежность, романтику и любовь. Оранжевый - ассоциируется с творчеством, оптимизмом и жизненной энергией.

- ассоциируется с творчеством, оптимизмом и жизненной энергией. Белый - традиционно ассоциируется с чистотой, миром и новым началом.

Для праздничного образа не обязательно выбирать только один цвет. Можно сочетать красное платье с золотыми украшениями, дополнить синий костюм серебристыми аксессуарами или создать нежный образ в розовых и кремовых оттенках.

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Об источнике: WGSN WGSN (Worth Global Style Network) - международная компания, специализирующаяся на прогнозировании потребительских, модных и дизайнерских тенденций. Она была основана в 1998 году. Штаб-квартира расположена в Лондоне. Компания анализирует изменения в культуре, поведении потребителей, технологиях и мировых рынках, чтобы предсказывать будущие тренды. WGSN готовит прогнозы в области моды, красоты, дизайна интерьеров, питания, потребительских технологий и других сфер. В частности, определяет актуальные цвета, материалы, силуэты и направления дизайна на предстоящие сезоны.

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