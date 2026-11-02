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Что носить вместо пуховика зимой 2027: стилистка показала 4 модные альтернативы

Кристина Трохимчук
2 ноября 2026, 16:02
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Шубы, пальто, парки и дубленки помогут разнообразить зимний гардероб.
Стильные альтернативы пуховику - зима 2027 года
Стильные альтернативы пуховику - зима 2027 / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, supremequeen199x

Вы узнаете:

  • Какую верхнюю одежду носить вместо пуховика зимой 2027
  • Как стилизовать шубу и пальто для зимних образов

Пуховик остается привычным вариантом верхней одежды на холодный сезон, однако зимний гардероб не обязательно должен ограничиваться только им. Главред расскажет о четырёх альтернативах пуховику и объяснит, как носить их зимой 2027 года.

Шуба - главная альтернатива пуховику

Шуба - универсальный вариант зимней верхней одежды, который можно сочетать с разными стилями, считает имидж-стилистка Кира. Мех подходит как к спортивным комплектам, так и к более элегантным образам. Отдельно стилистка обратила внимание на винтажные шубы и современные модели из искусственного меха.

видео дня

"Во-первых, конечно, это шуба. Теплая, красивая, универсальная, подходит как к спортивным образам, так и к элегантным. Шуба из натурального меха - это, конечно, неэтично, но сейчас всё чаще используется винтажный мех. Ну и искусственный мех сейчас также отличается превосходным качеством", - рассказала Кира.

Шуба - зима 2027 года
Шуба - зима 2027 / скриншот из видео

Как носить пальто зимой

Пальто также можно носить в холодное время года, если правильно подобрать дополнительные слои. Чтобы не мерзнуть, под него можно надевать меховые манишки, приталенные куртки или жилеты. Такое сочетание позволяет сохранить элегантный силуэт и одновременно утеплить образ.

"Второе - это пальто. Зимой их тоже носят. Чтобы не было холодно, выбираем меховые манишки или те самые приталенные куртки и жилеты и носим их под пальто", - посоветовала имидж-стилистка.

Пальто - зима 2027
Пальто - зима 2027 / скриншот из видео

Парки и кожаные куртки с мехом

Тем, кто предпочитает более непринужденный стиль, стоит обратить внимание на парки и кожаные куртки с мехом. Они напоминают шубы по внешнему виду, но имеют более выраженный спортивный характер. Такая верхняя одежда может стать интересной альтернативой привычному пуховику.

"Третье - парки и кожаные куртки с мехом. Выглядят они как шубки, но с таким спортивным подтекстом. Если знаете, где такие можно найти, поделитесь в комментариях, потому что мне очень понравилась вот эта кожаная куртка, я добавила её в виш-лист", - поделилась Кира.

Кожаная куртка с мехом - зима 2027
Парка с мехом - зима 2027 / скриншот из видео

Дублянка на зиму 2027

Дублянка - ещё один вариант для тех, кто хочет заменить пуховик. Она хорошо сохраняет тепло, а благодаря меньшей популярности может сделать зимний образ более индивидуальным.

"Четвёртое - дублёнка. Она такая же тёплая, как и шуба. Их действительно носят не так много людей, и поэтому они выглядят стильно и даже уникально", - подытожила стилистка.

Дублянка - зима 2027 года
Дублянка - зима 2027 / скриншот из видео

Тренды зимы 2027 - советы стилиста смотрите здесь.

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Об источнике: kira_stylist_ua

Кира (@kira_stylist_ua) - имидж-стилистка из Киева, которая работает со стилем и помогает клиенткам сформировать гардероб из того, что уже есть в наличии. Имея более 8 лет опыта и свыше 2000 довольных клиентов, она делится практическими советами по созданию стильных современных образов.

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