Украина готова остановить удары по НПЗ России: Зеленский озвучил условие Трампу

Киев готов закупать ракеты за собственные средства, а продолжительность паузы будет зависеть от сроков поставки.

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Зеленский увязал мораторий на удары по НПЗ с поставками ракет Patriot / Коллаж: Главред, фото: ССО ВСУ, ОПУ

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Украина готова прекратить удары по НПЗ РФ по требованию Трампа

Условие - ракеты Patriot на весь срок паузы

Киев готов платить за ПВО, а не просить помощи

Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, чего требует президент США Дональд Трамп, но только на тот период, на который Вашингтон обеспечит ее ракетами Patriot. Такое условие президент Владимир Зеленский озвучил в интервью американскому телеканалу, сообщает Fox News.

По словам главы государства, вопрос об ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам он уже несколько раз обсуждал непосредственно с Трампом и его командой. Позиция Киева в этих разговорах неизменна: российский террор против украинского тыла не останется без ответа.

"Мы сказали: мы не можем не отвечать, когда Россия атакует нашу энергетическую инфраструктуру, когда она убивает наших людей, наносит удары по объектам электроэнергетики, газовой отрасли, нефтеперерабатывающим заводам - по всему", - заявил Зеленский.

Зеркальная пауза или ПВО за деньги

Первый сценарий, который предлагает Киев, основан на взаимности: Украина свернет кампанию против российской нефтепереработки, если Москва так же откажется от обстрелов украинской энергосистемы.

Второй путь - усиление противовоздушной обороны. При этом Киев не рассчитывает на бесплатные поставки и готов заключать соглашение на коммерческих условиях.

"Есть и другой вариант: предоставьте нам ракеты Patriot. Мы найдем средства - это не просто просьба о помощи... Мы готовы за них заплатить", - подчеркнул президент.

Продолжительность моратория будет зависеть от поставок

Ключевой нюанс предложения - срок действия возможного перемирия в небе над российскими НПЗ. Зеленский дал понять, что Украина будет воздерживаться от ударов ровно столько, сколько её будут защищать американские зенитные системы.

"Если вы хотите, чтобы мы не атаковали российские НПЗ месяц, дайте нам Patriot на месяц", - отметил Зеленский.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Какие объекты РФ станут новыми целями для Украины - мнение эксперта

"Главред" писал, что, по словам руководителя Центра исследований России, экс-министра иностранных дел Украины, дипломата Владимира Огрызко, Украина может на некоторое время сместить фокус дальнобойных атак с российских нефтеперерабатывающих заводов на другие стратегические объекты, чтобы не обострять отношения с Белым домом накануне 3 ноября.

Блокировка законопроекта Линдси Грэма, ограничение скорости спутниковой связи и резкая критика со стороны Трампа сужают пространство для маневра Киева. Совокупность этих факторов ощутимо бьет по Украине. Особенно на фоне массированных обстрелов, под которые все чаще попадают гражданские объекты.

Удары по российским НПЗ - последние новости

Как сообщал Главред, издание The Wall Street Journal писало, что зять и специальный посланник президента США Джаред Кушнер в жесткой форме требовал от Владимира Зеленского приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Месяц затишья для российской нефтепереработки Вашингтон фактически рассматривал как плату за собственные дипломатические усилия.

Также известно, что украинские военные временно сократили кампанию атак на российские нефтеперерабатывающие заводы после нескольких недель давления со стороны президента США Дональда Трампа. Негласная пауза может продлиться до завершения промежуточных выборов в Соединенных Штатах или даже до конца ноября.

В то же время Россия обвинила Украину в атаках на два нефтеперерабатывающих завода в Саратовской и Рязанской областях, связав это с отсутствием прогресса в вопросе энергетического перемирия.

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Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, впервые вышедший в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал позиционирует себя как средство массовой информации, нейтрально освещающее события. Однако канал придерживается консервативной ориентации и близок к Республиканской партии США

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