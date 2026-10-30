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Украина приостановила атаки на российские НПЗ: WSJ раскрыл причину

Виталий Кирсанов
30 октября 2026, 07:07
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Негласная пауза может сохраняться до завершения промежуточных выборов в Соединенных Штатах или даже до конца ноября.
Украина приостановила атаки на российские НПЗ
Украина приостановила атаки на российские НПЗ / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Зеленский не отдавал приказ полностью прекратить удары по НПЗ
  • Кушнер требовал от Украины приостановить атаки на 30 дней
  • Европейские союзники также советовали Киеву сделать паузу

Украинские военные временно сократили кампанию атак на российские нефтеперерабатывающие заводы после нескольких недель давления со стороны президента США Дональда Трампа. Негласная пауза может сохраняться до завершения промежуточных выборов в Соединенных Штатах или даже до конца ноября. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом военных операций.

По данным издания, фактическая приостановка ударов по российским НПЗ началась на прошлой неделе на фоне обострения отношений между Киевом и Вашингтоном. Незадолго до этого Трамп призвал отстранить президента Украины Владимира Зеленского, а компания SpaceX Илона Маска ограничила использование украинскими военными спутниковой связи Starlink.

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Два украинских военных чиновника рассказали WSJ, что в середине октября подразделениям, отвечающим за дальнобойные атаки, сообщили о необходимости фактически остановить кампанию против российских нефтеперерабатывающих предприятий. При этом военные должны были завершить операции, которые к тому моменту уже находились в процессе выполнения.

Зеленский не отдавал приказ полностью прекратить удары по НПЗ

Как утверждают источники издания, министр обороны Украины Евгений Хмара проинформировал Зеленского, что из-за сложной дипломатической обстановки военное командование решило временно воздержаться от атак на российские НПЗ.

Украинский президент согласился с таким подходом, однако оставил военным возможность возобновить удары, если они сочтут это необходимым.

Сам Зеленский отрицает, что украинским подразделениям поступал приказ полностью отказаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

"Наши ребята в эти дни старались действовать немного осторожнее. Но у них нет приказа не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам", - заявил президент журналистам в Киеве во вторник.

Он также подчеркнул, что украинские подразделения беспилотников продолжают атаковать различные военные и другие цели на территории России.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ / Главред

Кушнер требовал от Украины приостановить атаки на 30 дней

По информации WSJ, в последние недели Трамп усилил давление на Киев, требуя прекратить удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Американский президент обвинял Украину в повышении мировых цен на топливо, хотя эксперты энергетического рынка преимущественно связывали эту тенденцию с войной между США и Ираном.

Этот вопрос поднимал и специальный представитель США Джаред Кушнер. Во время встречи с Зеленским 20 октября в Осло он вновь передал требование Трампа отказаться от атак на российские энергетические объекты. По словам двух американских чиновников, разговор проходил в напряженной обстановке.

Кушнер, который из-за болезни присоединился к встрече дистанционно, заявил украинскому президенту, что тот должен приостановить удары. В качестве аргумента он указал, что вместе со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом тратит значительные время и усилия, а также использует авиацию и топливо для посредничества в переговорах с Москвой.

Один из представителей американской администрации отметил, что 30-дневное прекращение атак на российские НПЗ могло бы стать для Украины своеобразным жестом благодарности за дипломатические усилия Вашингтона.

Европейские союзники также советовали Киеву сделать паузу

По данным издания, европейские партнеры Украины тоже призывали Зеленского учитывать политическую чувствительность вопроса энергетических цен в США перед промежуточными выборами.

Некоторые ближайшие союзники Киева были обеспокоены обострением отношений между Трампом и Зеленским, а также проблемами с использованием Starlink. Поэтому они рекомендовали украинскому руководству временно воздержаться от ударов по российским НПЗ как минимум до завершения американской избирательной кампании.

Вместе с тем украинские и европейские чиновники описывали ситуацию более неоднозначно, чем американская сторона.

Украина хотела получить уступки от США в обмен на прекращение ударов

Как пишет WSJ, во время последних контактов с Трампом Зеленский давал понять, что Киев рассчитывает на встречные шаги Вашингтона в случае отказа от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Одним из вариантов украинская сторона рассматривала взаимное энергетическое перемирие. Оно предполагало бы прекращение российских ударов по украинским электростанциям и другим объектам энергетической инфраструктуры.

Кроме того, Зеленский допускал возможность договориться о поставках дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, которые необходимы для защиты украинской энергетики.

Еще одним предложением было получение разрешения на использование Starlink на территории России для уничтожения российских ракетных установок.

Однако, по информации издания, ни одна из этих инициатив не получила дальнейшего развития.

Удары по российским НПЗ - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина прислушалась к просьбе США и приостановила атаки на НПЗ РФ на несколько дней. Однако сама Россия в это время продолжила атаковать энергосистему Украины и убивать мирное население. Поэтому удары по НПЗ возобновятся.

Администрация президента США Дональда Трампа угрожает остановить работу механизма PURL, через который Украина получает американское оружие, чтобы заставить Киев прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре.

В то же время в Министерстве обороны заявили, что Силы безопасности и обороны Украины вывели из строя более половины нефтеперерабатывающих мощностей России, такие удары существенно ослабляют военно-экономический потенциал агрессора.

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Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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