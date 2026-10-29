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"Прошу, берегите себя": Зеленский предупредил о новой атаке РФ по Украине

Руслана Заклинская
29 октября 2026, 20:50
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Украинская разведка располагает данными о подготовке Россией новых баллистических ударов.
'Прошу, берегите себя': Зеленский предупредил о новой атаке РФ по Украине
Россия готовит новые удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН, Минобороны РФ

Главное:

  • Россия готовит новые баллистические удары по Украине
  • Среди возможных целей - электроподстанции и газораспределительная станция в Киеве
  • Под угрозой - Киевская, Днепропетровская и Полтавская области

Украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией новых баллистических ударов по Украине. Для отражения атак необходимы дополнительные средства противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас есть информация от разведки о подготовке россиянами новых баллистических ударов. И нужны силы, чтобы сбивать всё это российское зло. Мы ждём соответствующих решений. Я хочу поблагодарить всех, кто действительно нам помогает! Пожалуйста, берегите себя", - предупредил глава государства.

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По информации мониторингового канала "еРадар", кроме электроподстанций, которые Россия систематически пытается поразить, потенциальной целью может стать одна из газораспределительных станций на правом берегу Киева. Под угрозой также остаются подстанции в населенных пунктах вблизи столицы и аэропорты.

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Откуда и чем РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Мониторинговый канал "Мониторинг UA" предупредил, что угроза баллистических ударов по Киеву и Киевской области сохраняется в течение ближайших трёх суток. Также предупреждение касается Днепропетровской и Полтавской областей.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, по возможности находиться в укрытиях и держать заряженными телефоны и powerbankи.

Нападет ли РФ на Украину зимой - мнение эксперта

Советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал в комментарии СМИ, что Россия ежемесячно производит до 3 тысяч ударных дронов типа "Шахед" и ещё около 700 беспилотников "Герань-5". Страна-агрессор накапливает ресурсы для атак на Украину зимой.

По словам Бескрестнова, Россия также разрабатывает новые виды вооружения. Над ракетами и беспилотниками работают как минимум пять конструкторских бюро. Кроме того, Москва планирует массово производить дешевые реактивные ракеты.

"Они планируют производить десятки тысяч в год", - подчеркнул советник.

В то же время, по оценке Бескрестнова, у России нет значительного запаса ударных дронов, и она отправляет их на атаки почти сразу после производства. Он также отметил, что география российских ударов изменилась: противник все чаще атакует западные и другие регионы Украины.

Удары РФ по городам Украины - последние новости

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе по железнодорожному вокзалу в Днепре. По данным Воздушных сил, четыре реактивных ударных БПЛА были направлены в Днепропетровскую область, три из них уничтожены, один попал в перрон вокзала.

Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский сообщил об ударах по Чернигову, Кременчугу и Запорожью. Местные власти сообщили, что есть погибшие и раненые, а также повреждены жилые дома, транспорт и объекты инфраструктуры.

Глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов сообщил об авиаударе по Изюму. Он уточнил, что три КАБ привели к частичному разрушению пятиэтажного жилого дома. В результате удара сообщалось о 13 пострадавших.

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Об источнике: еРадар

"єРадар" (еРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дронных атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлётов авиации, активности БПЛА;
  • оперативных сводках во время массовых атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

Подписчики: около 300 тысяч человек.

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