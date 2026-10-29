'Прошу, берегите себя': Зеленский предупредил о новой атаке РФ по Украине

Украинская разведка располагает данными о подготовке Россией новых баллистических ударов.

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Россия готовит новые удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН, Минобороны РФ

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Россия готовит новые баллистические удары по Украине

Среди возможных целей - электроподстанции и газораспределительная станция в Киеве

Под угрозой - Киевская, Днепропетровская и Полтавская области

Украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией новых баллистических ударов по Украине. Для отражения атак необходимы дополнительные средства противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас есть информация от разведки о подготовке россиянами новых баллистических ударов. И нужны силы, чтобы сбивать всё это российское зло. Мы ждём соответствующих решений. Я хочу поблагодарить всех, кто действительно нам помогает! Пожалуйста, берегите себя", - предупредил глава государства. видео дня

По информации мониторингового канала "еРадар", кроме электроподстанций, которые Россия систематически пытается поразить, потенциальной целью может стать одна из газораспределительных станций на правом берегу Киева. Под угрозой также остаются подстанции в населенных пунктах вблизи столицы и аэропорты.

Откуда и чем РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Мониторинговый канал "Мониторинг UA" предупредил, что угроза баллистических ударов по Киеву и Киевской области сохраняется в течение ближайших трёх суток. Также предупреждение касается Днепропетровской и Полтавской областей.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, по возможности находиться в укрытиях и держать заряженными телефоны и powerbankи.

Нападет ли РФ на Украину зимой - мнение эксперта

Советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал в комментарии СМИ, что Россия ежемесячно производит до 3 тысяч ударных дронов типа "Шахед" и ещё около 700 беспилотников "Герань-5". Страна-агрессор накапливает ресурсы для атак на Украину зимой.

По словам Бескрестнова, Россия также разрабатывает новые виды вооружения. Над ракетами и беспилотниками работают как минимум пять конструкторских бюро. Кроме того, Москва планирует массово производить дешевые реактивные ракеты.

"Они планируют производить десятки тысяч в год", - подчеркнул советник.

В то же время, по оценке Бескрестнова, у России нет значительного запаса ударных дронов, и она отправляет их на атаки почти сразу после производства. Он также отметил, что география российских ударов изменилась: противник все чаще атакует западные и другие регионы Украины.

Удары РФ по городам Украины - последние новости

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе по железнодорожному вокзалу в Днепре. По данным Воздушных сил, четыре реактивных ударных БПЛА были направлены в Днепропетровскую область, три из них уничтожены, один попал в перрон вокзала.

Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский сообщил об ударах по Чернигову, Кременчугу и Запорожью. Местные власти сообщили, что есть погибшие и раненые, а также повреждены жилые дома, транспорт и объекты инфраструктуры.

Глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов сообщил об авиаударе по Изюму. Он уточнил, что три КАБ привели к частичному разрушению пятиэтажного жилого дома. В результате удара сообщалось о 13 пострадавших.

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Об источнике: еРадар "єРадар" (еРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на: мониторинге воздушной обстановки;

предупреждениях о ракетных и дронных атаках;

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