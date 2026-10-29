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Как носить рубашку в клетку осенью: стилистка показала 3 модных образа

Кристина Трохимчук
29 октября 2026, 15:36
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Клетчатую рубашку можно интересно стилизовать в осенних образах.
Как носить рубашку в клетку осенью 2026 года
Как носить рубашку в клетку осенью 2026 года / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как стилизовать рубашку в клетку осенью 2026
  • С чем сочетать клетчатую рубашку
  • Как сочетать контрастные фактуры в одном наряде

Рубашка в клетку - универсальная вещь для осеннего гардероба, которая может стать главным акцентом образа. Главред расскажет, как экспериментировать с фактурами, цветами и сочетаниями вещей разных стилей.

Рубашка в клетку и кожаная юбка

Сочетание клетчатой рубашки с юбкой с тиснением под крокодила помогает сыграть на контрасте фактур, считает стилистка Татьяна Клим. Важно, чтобы элементы образа гармонировали между собой по цвету.

видео дня

"Первый прием - это сочетать клетку с какой-то контрастной фактурой. В моем случае это суперактуальная юбка с тиснением под крокодила. И только посмотрите, как она классно перекликается с оттенком рубашки", - рассказала стилистка Татьяна Клим.

Клетчатая рубашка и кожаная юбка
Клетчатая рубашка и кожаная юбка / скриншот из видео

Клетчатая рубашка и вельвет

Еще один вариант - сочетать рубашку в клетку с вельветовыми брюками. Такая комбинация придает образу выразительность благодаря разным фактурам и подходит для повседневных выходов.

"Следующее и не менее удачное сочетание фактур - клетка с вельветом. На мой взгляд, это не только суперстильное, но и очень удобное сочетание на каждый день. Клетка создает визуальный акцент, а фактурный вельвет придает образу объём", - пояснила стилистка.

Рубашка в клетку и вельветовые брюки
Рубашка в клетку и вельветовые брюки / скриншот из видео

Рубашка в клетку и классическая юбка

Рубашка в клетку может стать частью не только повседневного, но и более классического образа. Для этого её стоит сочетать с юбкой А-силуэта. Контраст между принтом рубашки и сдержанным кроем юбки делает комплект более интересным.

"Следующий прием - это сыграть на контрасте и стилизовать клетчатую рубашку с такой классической юбкой А-силуэта. И вроде бы это вещи из совершенно разных стилистических миров, но именно на таких контрастах рождаются самые интересные сочетания", - отметила Татьяна Клим.

Клетчатая рубашка и классическая юбка
Клетчатая рубашка и классическая юбка / скриншот из видео

Как носить клетчатую рубашку - советы стилиста смотрите здесь.

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Об источнике: Татьяна Клим

Татьяна Клим - практикующий персональный стилист, модель и UGC-мейкер. Татьяна профессионально занимается организацией гардероба, разбором образов и персональным стайлингом. В своём блоге она делится актуальными трендами, стилевыми находками от известных брендов, а также помогает формировать функциональный и стильный гардероб на каждый день.

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