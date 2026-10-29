В США отказываются расследовать ограничения работы Starlink в Украине

В США перекладывают ответственность за отсутствие расследования относительно умышленного ограничения для Украины.

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В США, похоже, пытаются избежать важного для Украины расследования / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, ua.depositphotos.com

Кратко:

В США отказались расследовать замедление работы Starlink в Украине

Уполномоченные должностные лица США "перекладывают" расследование друг на друга

Законодатели обеспокоены решением генерального инспектора

Офис генерального инспектора Пентагона отказался расследовать умышленное замедление работы Starlink и его военной версии Starshield в Украине. Об этом пишет The Washington Post.

Двухпартийной группе из девяти законодателей (четырёх республиканцев и пяти демократов) посоветовали обращаться с этими вопросами в Военно-воздушные силы США.

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Накануне эти законодатели обратились в надзорный орган после того, как украинские чиновники в этом месяце заявили об искусственном ограничении скорости соединения. По их словам, из-за этого было сложнее перехватывать скоростные российские ударные беспилотники.

Помощник одного из членов Конгресса, говоривший на условиях анонимности, назвал такой ответ фактическим отказом проверять Маска и SpaceX. Он подчеркнул, что генеральный инспектор обладает всеми необходимыми полномочиями для такого расследования.

"Вызывает беспокойство тот факт, что генеральный инспектор, по-видимому, решил не расследовать перебои в работе спутниковой связи, от которой зависит защита гражданского населения Украины", - заявила одна из подписавших обращение, сенатор Джин Шахин.

По мнению сенатора, Белый дом и SpaceX приводят разные версии причин сбоев. Поэтому, по её словам, только независимая проверка поможет определить виновных и не допустить повторения подобного.

Starlink / Инфографика: Главред

Почему в США отказались от расследования

Пресс-секретарь офиса генерального инспектора Молли Гелперн заверила, что обращение Конгресса тщательно изучили. Однако там пришли к выводу, что этими вопросами целесообразнее заниматься самой Пентагону.

"Если появится новая информация, мы можем пересмотреть это решение", - добавила Гелперн.

В Пентагоне запрос о комментарии перенаправили в тот же офис генерального инспектора, а в Военно-воздушных силах сразу не ответили. Ранее обе структуры уже уклонялись от вопросов об ограничении доступа Украины к спутниковому интернету.

Как ограничение работы Starlink ударило по ВСУ

Главред писал, что, по словам советника президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергея (Флеша) Бескрестнова, ограничение заставило беспилотники летать медленнее, чем обычно, что упростило россиянам их обнаружение или уклонение от них.

Также недавнее ограничение скорости сказалось на украинских вертолётах, преследующих российские "Шахеды". В целом решение США стало ощутимым почти сразу, поскольку эту систему используют многие подразделения.

Ограничение работы Starlink в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Илон Маск, взяв на себя ответственность за ограничение Starlink/Starshield для Украины, пытался найти себе алиби перед возможным расследованием в связи с этим решением.

Ранее сообщалось, что ограничения работы Starlink в Украине, введенные по решению Илона Маска, усилили беспокойство союзников США из-за зависимости от спутниковой сети SpaceX.

Накануне стало известно, что Украина добилась возобновления полноценной работы спутниковых систем Starlink и Starshield, а также обмена разведывательными данными с США.

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Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, издаваемая в Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединённых Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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