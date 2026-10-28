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Актриса Катерина Тышкевич родила и показала фото сына

Алена Кюпели
28 октября 2026, 22:25
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28 октября пара актеров Томусяк и Тышкевич стали родителями мальчика.
Томусяк и Тышкевич стали родителями и показали сына
Томусяк и Тышкевич стали родителями и показали сына / Коллаж Главред, фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Кратко:

  • Что написала молодая мамочка
  • Как она выглядела сразу после родов

Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич и ее супруг, актер Валентин Томусяк впервые стали родителями.

28 октября у пары родился сын. Своей радостью они поделились на своих страницах в Instagram.

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"Ну привет, сын. 28.10.2026. Благодарим Бога за это благословение. Даниэль. Наш маленький Данелик. Вот ты и с нами", - написала актриса.

Катерина Тышкевич родила сына
Катерина Тышкевич родила сына / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych
Катерина Тышкевич родила сына
Катерина Тышкевич родила сына / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych
Катерина Тышкевич родила сына
Катерина Тышкевич родила сына / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych
Катерина Тышкевич родила сына
Катерина Тышкевич родила сына / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Отметим, что это первый ребенок пары и артисты очень тщательно готовились к появлению малыша. Беременность для Катерины Тышкевич наступила не просто - она долгое время боролась с сильнейшими головными болями.

Накануне они также показали романтичную фотосессию в осеннем лесу.

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Отметим, как сообщал Главред, украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, стоит ли зрителям ждать возвращения программы "Светская жизнь", которая на протяжении многих лет знакомила аудиторию с событиями украинского шоу-бизнеса. Также знаменитость намекнула на новый телевизионный проект, над которым сейчас работает ее команда.

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О персоне: Катерина Тышкевич

Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения, телеведущая. Актриса начала сниматься в 2013 году в телесериалах, как правило, в эпизодических ролях, после чего карьера Тышкевич пошла вверх. Всего у Екатерины Тышкевич более 40 работ в ряде проектов, среди которых роли в таких сериалах, как "Бессмертник", "Депутатики", "Аметистовая серьга", "Селяви" и другие.

Кроме этого, успех и популярность Екатерине Тышкевич принесли роли Екатерины/Марии Богдановой в "Ничто не случается дважды", где она сыграла двух героинь: мать и дочь, и роль акушера-гинеколога в сериале "Женский доктор". Как рассказывала актриса в интервью, для роли акушера-гинеколога в "Женском докторе" она консультировалась с мамой и у нее исчезла фобия держать на руках младенцев.
7 февраля 2019 года актриса вышла замуж за актера Валентина Томусяка, с которым познакомились на съемках сериала "Бессмертник".

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