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Лавровый лист в кошельке: действительно ли он притягивает деньги и удачу

Марина Иваненко
28 октября 2026, 13:44
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Зачем кладут лавровый лист в кошелек и помогает ли он привлечь деньги? История древнего поверья, объяснения психологов и полезные советы.
Почему лавр стал символом благосостояния
Почему лавр стал символом благосостояния / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Зачем кладут лавровый лист в кошелек
  • Действительно ли он помогает привлечь деньги
  • Что о денежных талисманах говорит психология

Лавровый лист обычно используют как ароматную приправу для супов и рагу. Однако в народных поверьях ему отводится совсем другая роль: сухой листочек кладут в кошелек, надеясь привлечь финансовое благополучие, стабильность и новые возможности. Откуда берет начало эта традиция и есть ли у нее научное объяснение - расскажет Главред.

Как сообщает венгерское издание kerteszkedj.hu, обычай носить лавровый лист в кошельке имеет глубокие корни в народных верованиях. Лавр считают своеобразным магнитом для денег и символом финансовой стабильности. Ему также приписывают защитные свойства: якобы растение помогает отгонять негатив и преодолевать препятствия на пути к успеху. По поверью, важно поддерживать порядок в кошельке: старые чеки, ненужные бумажки и просроченные карты якобы препятствуют положительной энергии.

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Как лавровый лист стал символом удачи и достатка

История лавра как символа триумфа уходит корнями во времена Древней Греции. Согласно мифу, бог Аполлон влюбился в нимфу Дафну. Пытаясь спастись от его преследования, она превратилась в лавровое дерево, после чего Аполлон объявил растение священным.

Впоследствии лавровый венок стал символом победы и признания. На Пифийских играх в Дельфах победителей награждали венками из лавровых листьев. Так растение закрепилось в культуре как знак почёта, высокого положения и достижений.

С этой традицией связывают и происхождение слова "лауреат". Со временем символика лавра вышла за пределы спортивных соревнований и общественного признания. В народных представлениях растению стали приписывать способность приносить удачу, защищать от невзгод и способствовать благополучию. Так лавровый венок, который когда-то символизировал победу, превратился в бытовых поверьях в талисман для привлечения денег.

Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

Что говорит наука о магических талисманах

Научных доказательств того, что лавровый лист в кошельке способен увеличить доходы или привлечь деньги, нет. Однако психология помогает объяснить, почему люди продолжают пользоваться талисманами и выполнять символические ритуалы.

Исследования, проведенные учеными Гарвардского университета в 2016 году, показали, что определенные ритуалы перед выполнением сложных задач могут помогать снижать тревогу и улучшать результаты в стрессовых ситуациях. Значение имеет не магическая сила предмета, а психологический эффект последовательных действий, которые помогают человеку сосредоточиться и почувствовать больший контроль над ситуацией.

В то же время талисманы не гарантируют объективного успеха. Эксперименты с предметами, которым люди приписывают способность приносить удачу, показывают, что вера в них может влиять на самочувствие и уверенность, но не заменяет реальных действий. Человек, носящий лавровый лист в кошельке, может воспринимать его как напоминание о своих целях, однако сам листок не меняет финансового положения.

Приметы о деньгах
Приметы о деньгах / Инфографика: Главред

Как использовать лавровый лист в кошельке

Тем, кто хочет следовать этой традиции или просто навести порядок в своих финансах, стоит начать с нескольких простых шагов.

Регулярно убирайте кошелек

Примерно раз в месяц проверяйте его содержимое, избавляйтесь от ненужных чеков, старых бумажек и просроченных карт. Такая привычка помогает поддерживать порядок и быстрее находить нужные документы.

Храните важные чеки отдельно

Гарантийные документы и чеки на дорогие покупки лучше хранить в отдельной папке или конверте. При необходимости можно сделать цифровые копии, ведь текст на термобумаге со временем может выцветать.

Выбирайте сухой и целый листок

Если лавровый лист используется в качестве талисмана, он должен быть полностью сухим и без признаков повреждения. Влажная специя в закрытом кошельке может испортиться или заплесневеть. По народной традиции листок рекомендуют периодически заменять, например, раз в год.

Как вырастить собственное лавровое дерево

Для тех, кто любит натуральные специи, альтернативой магазинному лавровому листу может стать собственное дерево. Лавр благородный (Laurus nobilis) родом из Средиземноморского региона. Его можно выращивать в горшке, чтобы в теплое время года держать на террасе или балконе, а зимой переносить в защищенное место.

По данным Британского королевского садоводческого общества, лавр способен выдерживать кратковременное понижение температуры примерно до минус пяти градусов, хотя морозостойкость зависит от условий выращивания и состояния растения. В регионах с холодными зимами безопаснее не оставлять его на улице во время сильных морозов.

Зимой лавровое дерево можно держать в светлом, прохладном помещении. По возможности температуру поддерживают на уровне около 5–10 градусов. Полив должен быть умеренным: почва не должна постоянно оставаться переувлажненной, поскольку застой воды может повредить корни.

Собранные листья сушат в затененном, хорошо проветриваемом месте. После полного высыхания его можно использовать для приготовления блюд или хранить как символический талисман. В то же время стоит помнить: лавровый лист может стать частью личной традиции, но финансовую стабильность обеспечивают прежде всего практические решения.

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