Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Российский Липецк сотрясается от взрывов: под атакой аэродром и металлургический комбинат

Инна Ковенько
28 октября 2026, 01:22
google news Подпишитесь
на нас в Google
В ряде регионов России была объявлена ракетная тревога, а над Липецком действовала вражеская ПВО.
Массированная атака на Липецк
Массированная атака на Липецк / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/supernova_plus

Кратко:

  • Дроны массированно атаковали российский Липецк
  • Пожары возникли в районе металлургического комбината и военного аэродрома
  • В ряде регионов РФ объявлена ракетная тревога

Вечером 27 октября в российском Липецке раздались взрывы на фоне массированной атаки беспилотников. Пожар возник в районе Новолипецкого металлургического комбината.

Также сообщалось о прилетах и пожаре в районе военного аэродрома Липецк. Об этом сообщает OSINT-ресурс Exilenova+.

видео дня

По данным ресурса, в ряде регионов России объявили ракетную тревогу. Ранее также появлялись сообщения о массированных запусках украинских ракет "Фламинго".

Над Липецком российская ПВО вела огонь по воздушным целям, в частности реактивным. Также сообщалось о вероятных попаданиях и пожаре в направлении аэродрома.

"Наблюдаем активную работу ЗРПК "Панцирь" по воздушным целям. Характерного взрыва после попадания в воздушную цель нет. Возможно, "Панцирь" не справился. Также фиксируем пожар в районе НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) в результате работы ПВО/падения объекта. На видео - подрыв 30-мм снарядов во время работы автоматических зенитных орудий (АЗО) российского ЗРГК "Панцирь" по целям. Без попаданий", - говорится в сообщении.

Новолипецкий металлургический комбинат - один из крупнейших производителей стали в России и ключевой производственный актив группы НЛМК. Предприятие производит сталь и металлопрокат для строительства, машиностроения, автомобильной промышленности и других отраслей. По данным журналистских расследований, его продукцию также поставляли предприятиям российского военно-промышленного комплекса.

Ракета
Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Какова главная цель ударов Украины вглубь РФ - мнение эксперта

Главред писал , что, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, удары Украины на большие расстояния вглубь территории России являются демонстрацией западным партнерам, прежде всего США, растущих возможностей Украины.

Первые украинские баллистические ракеты по России уже полетели, и результаты хорошие. Возможности Украины в этой сфере растут, о чем свидетельствуют массированные удары по целям РФ.

Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
Украинские ракеты / Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ - последние новости

Главред писал, что 26 октября беспилотники атаковали Воронеж. Под ударом оказались район торгово-делового комплекса "Галерея Чижова" и Северный мост. Около 05:20 возле комплекса раздались взрывы, после чего вспыхнул пожар.

Кроме того, 24 октября в российском Омске беспилотники атаковали химический завод "Омский каучук". После попадания на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, над объектом поднялся густой столб дыма.

Напомним, в ночь на 24 октября беспилотники атаковали один из крупнейших химических заводов России - "Тольяттикаучук" в Самарской области. Его продукцию используют для изготовления твёрдого ракетного топлива. После ударов на территории предприятия вспыхнул мощный пожар, а в городе зафиксировали перебои с электро- и водоснабжением.

Читайте также:

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Удары вглубь РФ ракета Фламинго
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Российский Липецк сотрясается от взрывов: под атакой аэродром и металлургический комбинат

Российский Липецк сотрясается от взрывов: под атакой аэродром и металлургический комбинат

01:22Война
Путин прочитал лекцию по истории Стуббу и Стере вместо разговора о мире — FT

Путин прочитал лекцию по истории Стуббу и Стере вместо разговора о мире — FT

23:28Мир
В Харькове дрон попал в многоэтажку: есть раненые, в доме заблокированы люди

В Харькове дрон попал в многоэтажку: есть раненые, в доме заблокированы люди

23:16Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Непоколебимая сила духа: три даты рождения, которые выделяются особой стойкостью

Непоколебимая сила духа: три даты рождения, которые выделяются особой стойкостью

Не следует сжигать листья ореха: как превратить их в ценное удобрение для огорода

Не следует сжигать листья ореха: как превратить их в ценное удобрение для огорода

"Встал и вышел": кто из звезд стал мемом Радиодиктанта-2026

"Встал и вышел": кто из звезд стал мемом Радиодиктанта-2026

Китайский гороскоп на завтра, 28 октября: Быкам - прощение, Петухам - любовь

Китайский гороскоп на завтра, 28 октября: Быкам - прощение, Петухам - любовь

Доллар достиг нового исторического максимума, евро упал: курс валют на 28 октября

Доллар достиг нового исторического максимума, евро упал: курс валют на 28 октября

Последние новости

01:22

Российский Липецк сотрясается от взрывов: под атакой аэродром и металлургический комбинат

27 октября, вторник
23:36

Одна ошибка может стоить урожая: где категорически нельзя сажать плодовые деревья

23:28

Путин прочитал лекцию по истории Стуббу и Стере вместо разговора о мире — FT

23:16

В Харькове дрон попал в многоэтажку: есть раненые, в доме заблокированы люди

22:34

Макароны не слипнутся и станут вкуснее: какой ингредиент добавить в воду

Россия хочет исправить фатальный просчет: Гончар — об ударах по западу УкраиныРоссия хочет исправить фатальный просчет: Гончар — об ударах по западу Украины
22:09

США могут на фоне мирных переговоров снять санкции с "черной кассы" Путина – NYT

22:09

Как очистить ковер от жирных пятен: поможет простое домашнее средство

21:54

В Европе вспыхнул скандал из-за переговоров Финляндии и Норвегии с Путиным - СМИ

21:36

Ежевика летом будет усыпана ягодами: что нужно сделать до морозов

Реклама
21:34

Тушь-плевалка и морковная помада: какой косметикой пользовались женщины в СССР

21:30

Китайский гороскоп на ноябрь 2026 года: Тиграм — успех, Змеям — перемены

21:27

Популярный украинский блогер попал в ДТП

21:10

Как правильно выкопать гладиолусы на зиму: что нужно сделать перед хранением

21:00

У Андрея Макаревича родился пятый ребенок: артист показал фото

20:57

Освобождено более 1000 кв. км: Силы обороны мощно выбили россиян на фронте

20:49

До 10 часов без света: в Укрэнерго раскрыли, как будут действовать графики 28 октября

20:39

Зубную щетку нужно менять раньше, чем кажется: стоматологи назвали срок

20:30

Тест на IQ: нужно найти обручальное кольцо среди часов за 7 секунд

20:29

Режим тишины в Олешках: как проходит операция и повлияет ли перемирие на ход войны

20:13

Зачем обрабатывать обувь уксусом: что происходит после распыления

Реклама
19:51

ВСУ уничтожили более 100 россиян и продвинулись под землей на 15 км — Зеленский

19:49

Зачем закапывать банановые кожуры на грядках: не все знают об их пользе

19:44

Известковый налет на кране растворит одно средство из кухни за 15 минут

19:12

Когда дети начинают говорить: сколько слов должен знать малыш в год

19:10

Следующей жертвой ФСБ может стать Путин: Денисенко о войне в Кремлемнение

19:09

Пятен и неприятного запаха больше не будет: как отстирать кухонные полотенца

18:47

Бывшая жена мужа Тодоренко поселилась с ними навсегда

18:35

Многолетники переживут даже сильные морозы: что нужно сделать после посадки

18:34

Война в Украине не закончится, а обострится: Лавров сделал громкое заявление

18:28

Меган Маркл покинула Великобританию с принцем Гарри и детьми: что случилось

18:09

РФ может нанести удар по Украине в течение 24 часов: предупреждение мониторов

17:52

Зачем водители прикрепляют деревянную прищепку на вентиляционное отверстие в авто

17:27

"Бесило все американское": Горбачева сцепилась с пограничником из-за войны

17:20

Что означает банка с солью у входа: древняя традиция и её смысл

17:13

В Киеве появятся водные переправы через Днепр: что будет с защитой мостов

17:13

Осенняя посадка и обрезка сливы: что нужно сделать уже сейчас для обильного урожая

16:59

Мусорник под раковиной больше не в моде: что устанавливают на современных кухнях

16:56

Какие цветы нужно выкопать перед зимой: 7 растений, которые не переживут морозов

16:35

Финансовый гороскоп на ноябрь 2026 года: Тельцам — новые доходы, Козерогам — успех

16:34

Стилистка назвала 10 "бессмертных" вещей, которые не выходят из моды годамиВидео

Реклама
16:28

На Украину надвигается новая волна дождей и порывов ветра: когда изменится погода

16:26

РФ ударила баллистикой по Южному мосту в Киеве: Игнат рассказал о его состоянии

16:05

Как защитить собаку от мороза: что нужно изменить в будке

16:01

Доллар достиг нового исторического максимума, евро упал: курс валют на 28 октября

15:55

Добродушные и игривые компаньоны: названы 7 лучших пород кошек для семейВидео

15:54

Окна будут чистыми и без разводов до весны: чем их помыть осенью

15:49

Терехов требует увеличить субвенцию на образование и повысить зарплаты учителей как минимум до двух минимальных

15:42

"Этот диагноз я пережила": Сумская высказалась о трагедии Федишин

15:41

Капуста может храниться месяцами: где лучше всего хранить кочаны зимой

15:30

Путин заявил Стуббу и Стере, что РФ не уступит Донбасс: Reuters раскрыл подробности

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять