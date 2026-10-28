Российский Липецк сотрясается от взрывов: под атакой аэродром и металлургический комбинат

В ряде регионов России была объявлена ракетная тревога, а над Липецком действовала вражеская ПВО.

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Массированная атака на Липецк / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/supernova_plus

Кратко:

Дроны массированно атаковали российский Липецк

Пожары возникли в районе металлургического комбината и военного аэродрома

В ряде регионов РФ объявлена ракетная тревога

Вечером 27 октября в российском Липецке раздались взрывы на фоне массированной атаки беспилотников. Пожар возник в районе Новолипецкого металлургического комбината.

Также сообщалось о прилетах и пожаре в районе военного аэродрома Липецк. Об этом сообщает OSINT-ресурс Exilenova+.

видео дня

По данным ресурса, в ряде регионов России объявили ракетную тревогу. Ранее также появлялись сообщения о массированных запусках украинских ракет "Фламинго".

Над Липецком российская ПВО вела огонь по воздушным целям, в частности реактивным. Также сообщалось о вероятных попаданиях и пожаре в направлении аэродрома.

"Наблюдаем активную работу ЗРПК "Панцирь" по воздушным целям. Характерного взрыва после попадания в воздушную цель нет. Возможно, "Панцирь" не справился. Также фиксируем пожар в районе НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) в результате работы ПВО/падения объекта. На видео - подрыв 30-мм снарядов во время работы автоматических зенитных орудий (АЗО) российского ЗРГК "Панцирь" по целям. Без попаданий", - говорится в сообщении.

Новолипецкий металлургический комбинат - один из крупнейших производителей стали в России и ключевой производственный актив группы НЛМК. Предприятие производит сталь и металлопрокат для строительства, машиностроения, автомобильной промышленности и других отраслей. По данным журналистских расследований, его продукцию также поставляли предприятиям российского военно-промышленного комплекса.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Какова главная цель ударов Украины вглубь РФ - мнение эксперта

Главред писал , что, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, удары Украины на большие расстояния вглубь территории России являются демонстрацией западным партнерам, прежде всего США, растущих возможностей Украины.

Первые украинские баллистические ракеты по России уже полетели, и результаты хорошие. Возможности Украины в этой сфере растут, о чем свидетельствуют массированные удары по целям РФ.

Украинские ракеты / Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ - последние новости

Главред писал, что 26 октября беспилотники атаковали Воронеж. Под ударом оказались район торгово-делового комплекса "Галерея Чижова" и Северный мост. Около 05:20 возле комплекса раздались взрывы, после чего вспыхнул пожар.

Кроме того, 24 октября в российском Омске беспилотники атаковали химический завод "Омский каучук". После попадания на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, над объектом поднялся густой столб дыма.

Напомним, в ночь на 24 октября беспилотники атаковали один из крупнейших химических заводов России - "Тольяттикаучук" в Самарской области. Его продукцию используют для изготовления твёрдого ракетного топлива. После ударов на территории предприятия вспыхнул мощный пожар, а в городе зафиксировали перебои с электро- и водоснабжением.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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