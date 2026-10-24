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Дроны атаковали завод в 2500 км от Украины: вспыхнул масштабный пожар

Руслана Заклинская
24 октября 2026, 17:47
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Российская ПВО пыталась отразить атаку.
Дроны атаковали завод в 2500 км от Украины: вспыхнул масштабный пожар
Пожар в Омске / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • Дроны атаковали Омск, расположенный более чем в 2500 км от границы с Украиной
  • Под ударом оказались Омский НПЗ и завод "Омский каучук"
  • На заводах вспыхнул пожар

В российском Омске беспилотники атаковали химический завод "Омский каучук". После попадания на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, над объектом поднялся густой столб дыма. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о воздушной угрозе в регионе и работе российской противовоздушной обороны. По его словам, силы ПВО Минобороны РФ пытались отразить атаку беспилотников.

видео дня

Впоследствии губернатор заявил, что дроны достигли северного промышленного узла Омска. На место направили экстренные службы.

В регионе все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. Местных жителей также предупредили о возможных ограничениях в работе мобильного интернета.

По информации мониторингового канала Exilenova+, одним из пораженных объектов стал логистический хаб OZON российского Минобороны.

Кроме того, сообщалось о поражении химического предприятия "Омский каучук".

Омск расположен на расстоянии более 2500 км от границы с Украиной. "Омский каучук" - крупное нефтехимическое предприятие, производящее синтетический каучук, фенол, ацетон и компоненты автомобильного топлива. В частности, завод выпускает метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), который используется для повышения октанового числа бензина.

Дроны атаковали завод в 2500 км от Украины: вспыхнул масштабный пожар
Пожар в Омске / Фото: скриншот

Видео пожара в Омске после атаки БПЛА можно посмотреть по ссылке.

Чем примечательна атака на Омск

Бывший руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что поражение химического предприятия "Омский каучук" является важной операцией Сил обороны Украины.

"Украина нанесла удар по химическому предприятию "Омский каучук", находящемуся в 2500 километрах в российском тылу. Производимые в Омске синтетические каучуки используются в качестве компонентов ракетного топлива", - написал Коваленко.

Омск расположен на расстоянии более 2500 км от границы Украины. "Омский каучук" - крупное нефтехимическое предприятие, производящее синтетический каучук, фенол, ацетон и компоненты автомобильного топлива. В частности, завод выпускает метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), который используется для повышения октанового числа бензина.

Удары по российским объектам - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук подтвердил возгорание на промышленном объекте в Сургутском районе. Дроны атаковали Сургутский ЗСК и вызвали возгорание в нескольких местах.

Компания Fire Point сообщила о поражении Петербургского нефтяного терминала. Дроны поразили терминал, и на объекте возник пожар. Годовая мощность терминала составляет 12,5 млн тонн.

Мониторинговый канал Exilenova+ сообщил о ночных взрывах в оккупированном Луганске и проблемах с электричеством и связью. По данным канала, был зафиксирован удар по инфраструктуре связи.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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