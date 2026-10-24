Донбасса Путину мало: в ISW назвали реальные территориальные аппетиты Кремля

Аналитики считают, что Кремль рассматривает переговоры лишь как способ заставить Украину принять российские условия.

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Какие еще области Украины хочет захватить Путин / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Путин назвал оккупированные территории "исторической Россией"

К "Новороссии" Кремль относит также Одессу, Харьков и Днепр

Москва не готова к компромиссам ради мира

Кремль продолжает выдвигать территориальные требования к Украине, ссылаясь на общую историю. Москва не ограничивает свои претензии только Донбассом. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, российский диктатор Владимир Путин продолжает заявлять о территориальных претензиях к Украине, которые выходят далеко за пределы Донбасса. Для обоснования своих требований он ссылается на собственную трактовку истории и утверждает, что украинцы и россияне якобы являются "одним народом".

видео дня

Диктатор также заявил, что оккупированные украинские территории якобы являются "территорией исторической России".

В ISW считают, что под понятием "историческая Россия" Путин, вероятно, подразумевает так называемую "Новороссию". Это вымышленная и нечетко очерченная концепция региона на юге и востоке Украины, который российские власти пытаются представить как неотъемлемую часть РФ.

К территориям, которые Кремль включает в эту концепцию, относятся Крым, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области. Однако этим перечень не ограничивается: в российских представлениях о "Новороссии" также фигурируют Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области.

Таким образом, заявления Москвы об "исторических правах" касаются гораздо более обширной территории, чем та, которую российская армия пытается захватить на Донбассе.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Что Россия требует от Украины

Официально Кремль настаивает на передаче России подконтрольных Украине частей трех областей:

20,5 % Донецкой области;

24,5 % Запорожской области, включая Запорожье, где до полномасштабного вторжения проживало более 700 тысяч человек;

30% Херсонской области, в частности Херсон, население которого до войны достигало почти 300 тысяч человек.

"Заявления Путина свидетельствуют о том, что территориальные претензии России могут выходить далеко за пределы этих требований. Они не ограничиваются так называемым "крепостным поясом" Украины в Донецкой области и потенциально могут охватывать всю территорию страны", - отмечают аналитики.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Готов ли Кремль идти на компромисс

Кроме того, Путин продолжает настаивать на достижении всех заявленных военных целей России. Среди них - требования, которые фактически предполагают полную капитуляцию Украины.

В ISW подчеркивают, что такая позиция свидетельствует об отсутствии у Кремля готовности к компромиссному мирному урегулированию.

В то же время переговоры с Киевом Москва, по оценке аналитиков, рассматривает прежде всего как способ добиться принятия Украиной российских условий, а не как возможность найти взаимоприемлемое решение.

"Отказ Путина поддержать предложение о прекращении огня по нынешней линии фронта также демонстрирует, что Россия не готова просто зафиксировать текущую ситуацию на поле боя. Заявления об "исторической России" дают основания предполагать, что территориальные цели Кремля могут быть значительно масштабнее тех, которые Москва озвучивает в рамках требований в отношении отдельных областей", - говорится в отчете.

Зачем Путину нужны переговоры

Политолог Петр Олещук отмечал, что Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре, однако это не будет означать реального продвижения к завершению войны.

По его мнению, диктатор и военный преступник Владимир Путин использует новую встречу для демонстрации дипломатического прогресса Дональду Трампу, в то время как боевые действия будут продолжаться.

"Подчеркиваю, это не переговоры, а имитация. Реальные переговоры начнутся только тогда, когда будет заключено соглашение о временном прекращении огня. А переговоры, которые ведутся параллельно с боевыми действиями, не принесут результата, потому что стороны будут пытаться отстоять более выгодные позиции", - заявил он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио охарактеризовал российско-украинскую войну как борьбу за Донбасс, который Москва пытается захватить военным путем, а Украина отказывается отдавать. Поэтому для прекращения боевых действий сторонам придется искать компромисс при посредничестве Вашингтона.

Президент Владимир Зеленский заявил, что подписал бы мирное соглашение о завершении войны уже сегодня и готов остановить боевые действия на нынешней линии соприкосновения. При этом Киев не согласится признать оккупированные территории российскими.

Президент США Дональд Трамп допустил введение пошлин против Украины и России, если стороны не заключат мирное соглашение. Впрочем, он сразу же поставил под сомнение эффективность такого шага. Также американский лидер заявил, что война приближается к завершению.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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