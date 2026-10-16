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"Не только Донбасс": Зеленский назвал настоящую цель Путина в войне и ответил Трампу

Юрий Берендий
16 октября 2026, 15:49
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Зеленский заявил, что Путину недостаточно Донбасса: цель Кремля - уничтожение Украины.
'Не только Донбасс': Зеленский назвал настоящую цель Путина в войне и ответил Трампу
Путину недостаточно Донбасса - Зеленский ответил на слова Трампа / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Какие цели поставил Путин в войне против Украины
  • Как Зеленский ответил на критику со стороны Трампа
  • Хватит ли Украине ракет для Patriot, чтобы пережить зиму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится не только захватить Донбасс, но и уничтожить украинское государство. По его словам, территориальные уступки Кремлю не гарантируют окончания войны, а могут создать предпосылки для дальнейшей агрессии. На пресс-конференции после встречи с европейскими лидерами на саммите ЕС в Брюсселе глава государства также ответил на критику президента США Дональда Трампа, рассказал о дефиците ракет для ПВО, проблемах с использованием Starlink и перспективах мирных переговоров.

Главред выяснил, почему России может быть недостаточно Донбасса, как Зеленский отреагировал на заявления Трампа и какую военную и дипломатическую поддержку Украина ожидает от Европы.

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Почему Россия не ограничится захватом Донбасса

Российские требования в отношении Донбасса не отражают истинных целей Кремля, считает Владимир Зеленский. Президент напомнил о попытке российских войск захватить Киев в начале полномасштабного вторжения и подчеркнул, что уступки территориями не гарантируют сохранение украинской государственности.

"Вопрос не просто в том, чтобы выйти из Донбасса, как того хочет Россия, или в том, на что были готовы США в ходе переговоров, чтобы обсудить это с нами. Это вопрос не выхода из Донбасса, вопрос существования нашего государства. Это вопрос: мы стоим и боремся, а какая альтернатива? Нас уничтожат", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что захват украинской столицы был одной из целей российского наступления, хотя Киев расположен далеко от Донбасса.

"Он говорит, что хочет Донбасс, а почему же полномасштабное вторжение, когда он оккупировал, почти оккупировал Киев. Это восток нашего государства? Это Донбасс? Нет, это столица. Без столицы нет государства. Он хочет нас уничтожить", - подчеркнул глава государства.

Президент также предупредил о последствиях возможного поражения Украины для Европы. По его мнению, Россия не остановится на уже оккупированных территориях, а миллионы украинцев могут быть вынуждены покинуть страну.

"Путин хочет нас уничтожить. Он не уважает нас, наш суверенитет и территориальную целостность. Он действительно считает, что мы - не страна, не нация. Так вы действительно верите, что ему нужна восточная часть нашей страны? Конечно, этого недостаточно", - сказал Зеленский.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Почему российские дроны представляют угрозу для Европы

Нарушения воздушного пространства европейских государств беспилотниками могут быть способом проверить готовность стран континента реагировать на российские угрозы. Зеленский упомянул Румынию, Польшу, Молдову и Болгарию, а также инцидент с обнаружением дрона в Германии.

Президент подчеркнул, что для создания угроз Европе России не обязательно начинать масштабное наземное вторжение.

"Сегодня не обязательно вести сухопутную войну. Сегодня вторжение, в принципе, - это нарушение вашего воздушного пространства, это уже вторжение. Россия проводит испытания: она уже атаковала дронами 5–6 стран. Не массово, но это тестирование того, как будет реагировать Европа", - заявил президент.

По словам Зеленского, устойчивость украинной обороны напрямую влияет на безопасность соседних государств. Он считает, что продолжение поддержки Украины помогает сдерживать дальнейшую эскалацию со стороны России.

"Поэтому Европа понимает: пока Украина стоит на своём, эскалация со стороны России будет меньше. Это факт. Сегодня это признают все. Сто процентов", - сказал глава государства.

В то же время президент призвал европейских партнеров не недооценивать возможные масштабы будущих атак.

"Но вы будете очень громко протестовать, когда появятся баллистические ракеты, крылатые ракеты и тысячи единиц. Представляете? Вчера Украину атаковала тысяча дронов", - заявил Зеленский.

Как Зеленский ответил Трампу на слова о сложных переговорах

Комментируя слова Дональда Трампа о сложности взаимодействия с украинским и российским лидерами, Зеленский подчеркнул, что во время контактов с президентом США отстаивает интересы Украины. Киев стремится к завершению войны, однако не готов отказываться от права на защиту ради комфортного переговорного процесса.

"Со мной сложнее, чем с Путиным. А с ним легче, чем с Путиным. Мне с Трампом. У меня было несколько встреч с президентом США, и мы всегда находим темы для дискуссии и принятия решений. Я отстаиваю интересы исключительно Украины и народа Украины", - заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина имеет право наносить ответные удары в ответ на российскую агрессию.

"На нас напали, оккупировали, убили наших людей. Логично, что у нас есть право на защиту. И как бы Россия ни хотела ограничить все наши права, понятно, что право на защиту у нас есть. Это абсолютно законно", - сказал глава государства.

По оценке Зеленского, Москва использует переговорную риторику, не демонстрируя реального желания прекратить боевые действия.

"Путин не хочет переговоров. Сейчас. Ни в каком формате. Он играет словами, которые, якобы, соответствуют действительности. Абсолютно, ну, просто это выглядит как пародия на реальное желание закончить войну. Он не хочет окончания войны", - подчеркнул президент.

Какие войны
Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Почему Украина опасается отмены санкций против России

Киев не был заранее проинформирован об определенных договоренностях между Вашингтоном и Москвой, заявил Зеленский. Особое беспокойство Украины, по его словам, вызывает перспектива ослабления санкций без прекращения российской агрессии.

"Я считаю, что соответствующая договоренность, которая была между Соединенными Штатами Америки и Россией, - это договоренность, о которой мы не знали. Снятие санкций - это также был сюрприз для всех", - сказал президент.

Зеленский также объяснил позицию Киева относительно энергетического перемирия. Если Украина должна ограничить удары по российским энергетическим объектам, партнеры должны учесть риски атак на украинскую энергосистему и помочь защитить её.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Президент рассказал, что предлагал американской стороне усилить украинскую противовоздушную оборону на период действия соответствующих договоренностей.

"Если нет энергетического перемирия, дайте нам противоракетные ракеты, чтобы я защитил энергетические объекты. Дайте не слишком много. На то время, пока вам это нужно. Я этого не получил", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, постепенное снятие ограничений может распространиться на другие сектора российской экономики, в частности на газовую отрасль, банковскую систему и химическую промышленность. Он также упомянул о замороженных российских активах.

"Мы не можем соглашаться на дизельные сделки, эти договоренности, потому что дальше будут газовые сделки. И я в этом абсолютно уверен. Будут снимать санкции после газа ещё по каким-то другим причинам. Все дойдет до банковской системы, отдельных людей, химической промышленности. И то, о чем я сказал, риски, я считаю, это frozen assets", - отметил президент.

Поддерживает ли Европа позицию Украины в отношениях с США

Европейские лидеры выражают поддержку позиции Киева, заявил Зеленский, отвечая на вопрос о реакции коллег на его высказывания в отношении Вашингтона. Президент подчеркнул, что Украина должна участвовать в принятии решений, которые непосредственно влияют на ее безопасность, и не может соглашаться на договоренности, предусматривающие уступки России без надлежащих гарантий.

"Я слышал от коллег из Европы только поддержку. Я им благодарен за это. Они понимают позицию Украины. Она абсолютно честная, чистая, максимально справедливая", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, украинская переговорная команда поддерживает постоянную связь с американскими представителями и работает над организацией следующих встреч.

"Что касается налаживания контактов, мы ведем переговоры с американской переговорной командой. Я знаю, что наша команда находится с ними в постоянном контакте. Думаю, в ближайшие дни договоримся о встрече на том или ином уровне", - сказал президент.

Он также подчеркнул важность взаимных шагов навстречу в отношениях с союзниками.

"Я думаю, что не так важно, кто к кому первым едет. Важно, что мы идем друг другу навстречу. Это важно для соседей, для народов, для наших отношений", - отметил Зеленский.

Хватит ли Украине ракет Patriot для защиты зимой

Украина продолжает получать ракеты PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot из США в рамках программы PURL, которую финансируют европейские партнеры. В то же время потребность в таких боеприпасах остается высокой, а имеющиеся запасы распределяются между различными направлениями, в частности на Ближний Восток.

"Мы получим PAC-2 и PAC-3 из Соединённых Штатов Америки в рамках программы PURL. Деньги на это выделяет ЕС, это финансирует Европа, то есть это не бесплатно и это не подарки. Сейчас наблюдается большой дефицит, большая часть PAC-2 и PAC-3 уже давно поставляется на Ближний Восток", - сообщил президент.

Инфографика patriot, патриот
ЗРК "Patriot" / Инфографика: Главред

По словам Зеленского, Украина ведет переговоры с США, европейскими государствами и другими партнерами, чтобы получить как можно больше ракет для защиты критически важной инфраструктуры и гражданского населения.

"Мы получаем их не только от Соединённых Штатов Америки, мы работаем с Европой и с другими странами мира. И собираем 2, 5, 10 - сколько сможем договориться, сколько сможем забрать соответствующих ракет, сколько доставляем в Украину, чтобы защищать людей", - отметил глава государства.

Украина уже передала европейским партнерам расчеты относительно минимального количества перехватчиков, необходимого для защиты от баллистических угроз зимой. Зеленский заверил, что в Европе есть ракеты в объемах, соответствующих озвученным украинской стороной потребностям.

"Если честно, этот пакет есть у всех лидеров. Будут ли европейцы нас поддерживать? Да. В каком количестве - пока не знаю, но кое-что знаю о некоторых странах. Достаточно ли в Европе PAC-2, PAC-3, чтобы Украина пережила зиму? Да, согласно тем цифрам, которые я озвучил, которые мы хотели бы получить на зимний период. Эти цифры в Европе есть", - заявил президент.

В то же время окончательные объемы поставок будут зависеть от решений партнеров. Украина также работает над созданием собственной противоракетной системы совместно с европейскими государствами.

"Я рассчитываю, что мы с европейцами создадим нашу модель противоракетной системы FREYJA. Дай Бог успеха нашим инженерам, всем нашим десяткам стран. И мы преодолеем этот технологический барьер и создадим свою противоракетную систему", - сказал Зеленский.

FREYJA
FREYJA / Инфографика: Главред

Еще одним направлением сотрудничества является производство ракет совместно с Германией. По словам президента, стороны договорились о соответствующих шагах, а первые результаты ожидаются в 2027–2028 годах.

Как Украина преодолевает проблемы со Starlink и доступом к разведданным

Ограничения скорости спутниковой связи Starlink повлияли на работу отдельных украинских военных систем, в частности дронов-перехватчиков, которые используются для борьбы с российскими реактивными беспилотниками. Зеленский пояснил, что Украина обращалась к SpaceX и Белому дому по поводу расширения доступных возможностей связи.

"Мы не используем Starlink для атак или ответных ударов на территории Российской Федерации. Именно поэтому мы и обращались к SpaceX и в Белый дом, чтобы нам открыли эту возможность. Если бы она у нас была, мы бы, безусловно, не обращались", - заявил президент.

По словам Зеленского, украинские военные используют Starlink для управления перехватчиками, которые противодействуют скоростным российским беспилотникам.

"Мы используем перехват реактивных шахидов, которые летят и наносят удары по нашим гражданским лицам и убивают наши семьи. Мы используем специальные перехватчики, которые движутся с большой скоростью. Дроны-перехватчики, которые работают именно со Starlink", - пояснил глава государства.

Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

Президент отметил, что скорость российских реактивных дронов может превышать 400 км/ч, тогда как доступная скорость связи, по его словам, снизилась примерно до 70 км/ч. Украина также ведет переговоры с другими государствами, в частности с Францией, относительно альтернативных технологических решений.

Отдельно Зеленский прокомментировал возможность ограничения обмена разведывательными данными с США. Он подчеркнул, что Украина получает информацию не только от американских партнеров, но и от многих других государств.

"С нами разведданными делятся многие страны. То есть речь идет о десятках стран. Мы наладили такую работу за время войны, это очень существенная, серьезная помощь. Мы им благодарны", - отметил президент.

В то же время информация о баллистических угрозах остается особенно важным направлением сотрудничества с Соединенными Штатами.

"Хочу сказать вам только одно: мы работаем над всеми возможностями, чтобы Украина была максимально независимой", - подчеркнул Зеленский.

Как Европа планирует создать свой формат переговоров с Россией

Европейские государства работают над форматом, который позволит представлять интересы континента в переговорах с Россией. Зеленский считает, что более активное участие Европы не обязательно будет означать отстранение США от дипломатического процесса: переговоры могут вестись по нескольким направлениям одновременно.

"Я считаю, что Европа предпринимает определенные шаги для того, чтобы в Европе появился свой канал переговоров, который представлял бы, безусловно, в первую очередь наши интересы. И мы могли бы найти формат, в котором можно было бы общаться с русскими. И поэтому, я думаю, что все это обязательно произойдет", - заявил президент.

По словам главы государства, Киев обсуждает с европейскими партнерами возможные механизмы дипломатического урегулирования. Украина заинтересована в том, чтобы переговорный процесс учитывал ее интересы и не создавал предпосылок для нового российского наступления.

"Мое видение таково, что очень хотелось бы, чтобы было несколько направлений. Для того, чтобы была возможность двигаться к дипломатическому урегулированию этой войны. Мы ведем соответствующие переговоры с европейцами", - сказал Зеленский.

Продолжит ли Украина наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам

Украина продолжает рассматривать удары в ответ на российскую агрессию как часть своей обороны, однако подробности военных операций президент раскрывать не стал. По его словам, публичное обсуждение конкретных целей и планов может раскрыть важную информацию.

"Обычно я не раскрываю детали наших операций. Главное правило наших операций - это отвечать. Остальное вы увидите сами", - заявил Зеленский.

Отвечая на вопрос о позиции европейских лидеров относительно украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и возможных разногласиях с американской администрацией, президент подчеркнул право Украины на самооборону. Он также подчеркнул, что дипломатические усилия не означают отказа от обороны государства.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Усиливается ли поддержка Украины в Европе

Несмотря на заявления отдельных европейских политиков о возможном сокращении помощи Киеву, Зеленский утверждает, что в последнее время наблюдает консолидацию партнеров вокруг поддержки Украины. По его оценке, европейские государства всё лучше осознают общие риски, связанные с российской агрессией.

"Я чувствую полную поддержку со стороны Европы сейчас. Особенно в последний месяц. Европа очень сплочена, понимает все риски, которые возникают. И это сказывается на отношениях с Соединенными Штатами. Европа объединяется и объединяется вокруг поддержки Украины", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что возможные уступки России нельзя рассматривать лишь как способ остановить боевые действия на отдельном участке фронта. По его мнению, такие решения могут иметь последствия для существования украинского государства и безопасности всего региона.

Президент подчеркнул, что Украина стремится к завершению войны, однако считает необходимым учитывать реальные намерения Кремля и риск повторной агрессии.

"Поэтому мы просим: оставайтесь, оставайтесь сильными, сохраняйте наши страны", - обратился Зеленский к партнерам.

Энергетическое перемирие не остановит все удары РФ: что пояснил Чаленко

Даже если Россия согласится на энергетическое перемирие, это не будет означать прекращения атак по другим целям. Для реализации договоренностей необходимо согласовать конкретные условия и провести трехстороннюю встречу на техническом уровне.

Об этом сообщил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду.

Энергетическое и морское перемирие требуют отдельной проработки, а политических заявлений недостаточно для их реализации. Чаленко подчеркивает важность военной составляющей при согласовании будущих договоренностей.

"Речь идет исключительно об определенных категориях объектов. Вообще, напомню, что и по энергетическому, и по морскому перемирию должна состояться трехсторонняя встреча на техническом уровне. Нельзя просто объявить: "У вас энергетическое перемирие - и все замолчат". Все это должно быть детально проработано, причем даже не столько в политической подгруппе, сколько в военной", - отметил Чаленко.

Отдельным фактором, который может повлиять на дальнейшее развитие переговоров, являются возможные изменения в позиции Москвы относительно встречи в Абу-Даби. В то же время досрочный выезд украинской переговорной группы из Майами эксперт рассматривает как показательный сигнал.

"Поэтому, если Трамп вновь заговорил об этом из-за того, что, возможно, появились какие-то новые сигналы из Москвы о готовности встретиться в Абу-Даби, то эта история может получить дальнейшее развитие. Но в условиях, когда наша переговорная группа досрочно покинула Майами, - это тоже сигнал", - подчеркнул Чаленко.

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Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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