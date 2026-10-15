Трамп и Маск против Зеленского: что стоит за новым кризисом отношений Украины и США

Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск открыто завили о необходимости смены власти в Киеве на фоне эскалации вокруг Starlink и ударов по НПЗ РФ.

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Атака Трампа и Маска на Зеленского: детальный разбор нового кризиса / Коллаж: Главред, фото: ОП, instagram.com/elonmusk

Читайте в материале:

Почему Украина не получила предупреждение о баллистическом ударе РФ

Как ограничения Starlink влияют на ПВО, дроны и логистику ВСУ

Почему Трамп и Маск требуют смены власти в Украине

Возобновит ли Киев удары по российским НПЗ

Отношения Киева и Вашингтона переживают новые сложности. Ситуация обострилась на фоне новых заявлений Дональда Трампа и Илона Маска о Владимире Зеленском, проблем с работой спутниковой связи Starlink, вопросов об обмене разведданными и дизельной сделки Белого дома с Кремлем. Американский миллиардер призвал украинского президента уйти в отставку, а ограничения работы спутниковых терминалов осложнили использование беспилотников. Одновременно возникли разногласия вокруг энергетического перемирия с Россией.

Главред собрал все, что известно о ситуации со Starlink и передачей разведданных на данный момент, и разобрался, что стоит за новым витком напряженности и как он может повлиять на военные возможности Украины.

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Прекратили ли США обмен разведданными с Украиной

На фоне противоречивых сообщений о возможном сворачивании американской поддержки свою позицию озвучили в Брюсселе. Пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо на брифинге заверила журналистов, что ЕС не фиксирует разрыва информационного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

"Сейчас также важно сказать, что у нас нет никаких признаков того, что обмен разведданными прекратился", - подчеркнула Пиньо.

Значительно осторожнее пресс-секретарь была в вопросе спутниковой связи для украинских военных. На повторные вопросы о проблемах с оборудованием SpaceX в Еврокомиссии ответили, что "осведомлены об этом сообщении", однако комментировать ситуацию будут только после получения "большего объема информации".

Другой пресс-секретарь Еврокомиссии Тома Ренье сообщил, что с Украиной продолжаются переговоры о ее полной интеграции в систему Govsatcom. Эта система объединяет имеющиеся спутниковые мощности стран - членов ЕС.

Почему США не предупредили Украину о баллистическом ударе по Киеву

Американские журналисты, однако, пришли к иным выводам, чем европейские чиновники. По данным CBS News, которое ссылается на несколько осведомленных источников, Вашингтон мог намеренно не передать Киеву ранние сигналы о пусках российских ракет. Президент Украины Владимир Зеленский после ночной атаки во вторник, 13 октября, подтвердил, что оповещений Киев не получал.

"Украина не получила никакого предупреждения от наших партнеров", - заявил Зеленский.

Собеседники CBS рассказали, что американские чиновники объяснили украинским коллегам сбой системы обнаружения пусков "плохой погодой". Украинские официальные лица на условиях анонимности сказали, что не поверили этому объяснению, и обвинили США в "игре" с системой. Когда в три часа ночи в среду Россия запустила новую волну баллистики, система, по данным источников, снова заработала.

По информации CBS, ранее в этом году США уже один раз не предоставили Украине разведданных о пусках российской баллистики, сославшись на необходимость перебросить ресурсы на Ближний Восток. Кроме того, администрация Трампа в начале недели угрожала остановить передачу разведданных и закупки американского оружия европейскими союзниками для Украины через механизм PURL, если ВСУ не прекратят далекобойные удары по российской энергетике.

Президент США Дональд Трамп во вторник во время общения с журналистами отверг обвинения в сворачивании сотрудничества с Киевом. На вопрос журналистов он ответил, что Вашингтон по-прежнему поддерживает Украину, однако приоритетом для Белого дома остается мирное урегулирование.

"Нет, не прекратили. Мы помогаем им, но на самом деле мы помогаем им прийти к окончательному решению. Мы хотим, чтобы война закончилась. Мы помогаем им и делимся разведданными. Мы хотим, чтобы война завершилась, поэтому работаем с ними и с Россией над тем, чтобы ее завершить", - сказал Трамп.

Смотрите видео - Трамп сказал, что США продолжают делиться разведданными с Украиной:

Украина зависит от американской разведки как в оборонительных, так и в наступательных операциях, в частности от данных спутников и авиационных сенсоров, которые фиксируют взлеты российской авиации и пуски ракет. Источники CBS подчеркнули, что в целом обмен разведданными не прекращен, а отсутствие сигнала перед этими атаками является отдельным инцидентом.

По словам Зеленского, в ночь на среду, 14 октября, Россия выпустила более 39 баллистических ракет и более 120 ударных дронов, преимущественно по энергетической и критической инфраструктуре Киева и Харькова. Погибли шесть человек, около 600 тысяч остались без света. Обстрелы начались вскоре после того, как Трамп в воскресенье написал в соцсети, что Россия и Украина согласились на "энергетическое перемирие".

Прибыв в среду в Великобританию на встречу с премьер-министром Энди Бернемом, глава государства призвал Вашингтон дать ответ Москве.

"Удар был абсолютно преднамеренным и показательным по своему масштабу - такого демонстративного неуважения России к Америке еще никогда не было. Россия не считает заявления Президента Америки сильными. Мы просим Америку и всех в мире, кто не закрывает глаза на реальность, отреагировать, и отреагировать жестко", - написал Зеленский в Telegram.

Как SpaceX ограничила работу Starlink для ВСУ

Проблемы с разведданными дополнились сбоями на другом критически важном направлении - спутниковой связи. Украинские чиновники и военные рассказали CBS News, что перебои с оборудованием компании Илона Маска начались вечером во вторник и продолжались в среду утром. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров еще ранее в этом году называл Starlink одной из ключевых технологий для фронта, поскольку она позволяет поддерживать коммуникацию и наносить удары в условиях плотной радиоэлектронной борьбы.

"В ночь на 14 октября без предупреждения Сил обороны SpaceX в одностороннем порядке ограничила работу терминалов Starshield („военный пакет") во время движения. Это усложняет выполнение миссий БпЛА, в частности перехватчиков и дронов среднего поражения, и снижает возможности для логистики на передовой, разведки и ретрансляции сигнала", - рассказали CBS News источники в Министерстве обороны Украины.

Какое ограничение скорости установили для Starlink в Украине

Технические параметры новых лимитов уточнила Украинская правда со ссылкой на собеседников в оборонном ведомстве. Минобороны подтвердило, что SpaceX приняла решение единолично в ночь с 13 на 14 октября, не проинформировав украинское военное командование.

Порог составляет 160 км/ч: если терминал движется быстрее, соединение пропадает. Это бьет по миссиям беспилотников, прежде всего перехватчиков и дронов средней дальности, а также по фронтовой логистике, разведке и ретрансляции сигнала. Параллельно ведомство ищет пути урегулирования ситуации с западными союзниками.

"Сейчас Министерство обороны находится на связи с Соединенными Штатами, SpaceX и партнерами по НАТО, собирает данные со всех подразделений, а также проверяет и внедряет резервные каналы связи", - сообщили в Минобороны.

Starlink / Инфографика: Главред

Как ограничения Starlink повлияли на работу ПВО и ударных дронов ВСУ

Последствия новых лимитов для фронта подробно описала The Washington Post. Издание напоминает, что Илон Маск еще в 2023 году угрожал отключить украинскую армию от сервиса, если правительство США не будет оплачивать услугу, и Пентагон тогда согласился платить. ВСУ используют защищенную военную версию Starshield для ключевых операций, в частности кампании ударов средней дальности на оккупированных территориях, а подключенные к сети дроны-перехватчики обычно развивают скорость в около 290 км в час.

Советник президента по вопросам военных технологий Сергей Бескрестнов публично признал проблему и связал ее с напряженностью между Киевом и Вашингтоном.

"Подтверждаю, что прошлой ночью SpaceX ввела ограничение скорости для терминалов Starlink во время движения. Сейчас ограничение распространяется на „военный пакет услуг" StarShield и ограничивает скорость до 100 миль в час. Очевидно, что этот шаг не может быть совпадением и связан с текущей политической ситуацией", - написал Бескрестнов.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Ранее эти системы работали без каких-либо лимитов, что позволяло Украине быстро и эффективно поражать сложные цели. Основатель фонда, поставляющего дроны военным, и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко также сообщил о проблеме, а позже - о еще более жестком снижении порога.

"Вероятно, компания „SpaceX" прибегла к таким мерам по просьбе администрации Трампа. Обычные терминалы спутниковой связи сейчас работают", - отметил Стерненко в Telegram.

В то же время сотрудник Министерства обороны на условиях анонимности призвал не спешить с выводами. По его словам, в ведомстве еще оценивают ситуацию.

"Минобороны само еще не знает, являются ли эти ограничения результатом изменения политики или техническим ограничением. Они до сих пор пытаются это выяснить. Это не обязательно была какая-то злонамеренная попытка всех приземлить", - сказал собеседник издания.

Украинский военный, чье подразделение развернуто на востоке страны, рассказал, что подразделения ПВО потеряли соединение Starshield и не могли перехватывать дроны и ракеты. По его словам, сбой также вынудил приземлить ударные дроны, которые работают по российской логистике и командным пунктам.

Восстановила ли SpaceX работу Starlink для украинских военных

Уже вечером 14 октября появились первые признаки частичного восстановления. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что SpaceX вернула возможность работы для терминалов в движении, и обратился непосредственно к владельцу компании.

"Восстанавливается возможность подключения к сети Starlink на скоростях до 160 км/ч. Полная отмена ограничения скорости на Starshield сейчас имеет решающее значение для обороны Украины. Спасибо, Илон Маск. Мы надеемся на вашу дальнейшую поддержку", - написал Федоров в соцсетях.

Миллиардер Илон Маск ответил, что не принимает таких решений самостоятельно, ведь системы Starshield принадлежат правительству США и контролируются им. Ответственность он переадресовал американским властям.

"Любые ограничения скорости или использования определяются военными США и, в конечном итоге, президентом США", - ответил Маск.

Он также добавил, что Starlink - коммерческая услуга, использование которой "ограничено гражданской или оборонительной деятельностью".

Минобороны Украины тем временем сообщило журналистам, что лимит в 161 км/ч по-прежнему действует.

"Однако сейчас мы наблюдаем улучшение качества связи на скоростях до 160 км/ч", - заявили в оборонном ведомстве.

Что Белый дом ответил Украине по поводу ограничений Starlink

Объяснений причин лимитов Киев искал и непосредственно в Вашингтоне. По данным Axios, в среду ключевые советники Владимира Зеленского провели переговоры с представителями Белого дома, ЦРУ и Пентагона, чтобы выяснить, стояли ли американские власти за этим решением и как исправить ситуацию.

Администрация Трампа заверила украинскую сторону, что не имеет отношения к проблемам со Starlink. В Белом доме заявили, что не контролируют компанию Маска, а один из собеседников Axios добавил, что администрация собирается обратиться в SpaceX за разъяснениями.

Журналист Радио Свобода Алекс Рауфоглу со ссылкой на собственные источники уточнил, что нынешнего порога в 160 км/ч недостаточно для противодействия реактивным "Шахедам". По его данным, контракт действует до апреля 2027 года, а оплачивает его Германия.

"Источник в Киеве сообщил мне, что Украине нужно восстановить неограниченную скорость. Раньше услуга была неограниченной", - написал Рауфоглу.

Эти данные расходятся с сообщением Reuters, согласно которому подписки Starlink для Украины оплачивает Польша. Не исключено, что речь идет о разных контрактах, однако подтверждения этому в источниках нет.

Как Польша отреагировала на ограничения Starlink для Украины

Ситуация со Starlink вызвала резкую реакцию и в Европе. Reuters пишет, что Киев устанавливает приемники SpaceX во многих своих дронах как часть бортовых систем наведения, а сами терминалы работают по всей Украине, в том числе на оккупированных территориях. Советник президента Сергей Бескрестнов в Telegram подчеркнул, что решение компании стало неожиданностью для армии.

"Наши силы обороны не получили предупреждения об этом ограничении, и это привело к срыву нескольких миссий", - написал Бескрестнов.

Источник в Минобороны рассказал агентству, что подразделения фиксировали потерю соединения систем наведения даже на скоростях вдвое ниже заявленных 160 км/ч. По словам собеседника, Украина находится в контакте с компанией, правительством США и НАТО.

Жестче всех отреагировала Варшава, которая, по данным Reuters, оплачивает подписки Starlink вместо Киева. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к миллиардеру в соцсети X.

"Эй, @elonmusk, большой человек, ты снова играешь в политику своими продуктами? Как твои европейские клиенты, мы за тобой следим", - написал Сикорский.

Маск на момент публикации Reuters не ответил. Ранее он называл польского министра "маленьким человеком" и заявлял, что Польша оплачивает "незначительную часть расходов" на Starlink. Впоследствии он также назвал польского министра "марионеткой Сороса".

Что Зеленский сказал о Трампе и Starlink в интервью Пирсу Моргану

Сам Зеленский оценил действия американской стороны в эфире британского шоу. Reuters напоминает, что Трамп развернулся против украинского лидера после того, как снял санкции с российского дизеля, чтобы сбить цены на топливо, взлетевшие после начала американо-израильской войны с Ираном в феврале. Президент США требовал от Киева прекратить удары по НПЗ РФ и призвал украинцев заменить главу государства.

В программе Piers Morgan Uncensored Зеленский сказал, что не имеет претензий к тому, что Трамп находится между Киевом и Москвой, но требует от него нейтральности.

"Больно, когда президент Трамп выбирает одну сторону, не нашу сторону. Если ты посередине, то должен оставаться посередине", - сказал Зеленский.

Отдельно глава государства прокомментировал проблемы с военной версией сервиса SpaceX, не назвав виновных.

"Это большая ошибка... Это решение приведет к большим человеческим потерям", - предупредил президент.

Слова Трампа о необходимости нового руководителя государства Зеленский отверг.

"Это решение нашего народа. Ни Трамп, ни Маск, никто в мире не может выбирать президента или проводить выборы в других странах", - подчеркнул Зеленский.

Почему Трамп заявил, что Украине нужен новый президент

Слова Зеленского стали ответом на заявление Трампа, сделанное еще 10 октября. Президент США в субботу возложил на украинского лидера ответственность за затягивание конфликта с Россией и выразил недовольство ударами по российским НПЗ.

"Зеленский мог урегулировать эту войну много раз - много-много раз. И он решает этого не делать. Думаю, Украине пора получить нового президента", - заявил Трамп.

Свою критику Трамп связал с внутренними приоритетами США.

"Он хочет создавать проблемы для мира. Он хочет создавать проблемы нашим фермерам, нашим скотоводам... потому что Россия поставляет значительную часть дизельного топлива во всем мире. И мы сказали ему: „Делай что хочешь, но не бей по дизелю, потому что есть большая проблема, большой дефицит". И что он делает? Он идет и бьет по дизелю", - сказал глава Белого дома.

Накануне Трамп объявил о сделке с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок. Договоренность может несколько снизить цены, однако фактически ставит Вашингтон на сторону Москвы против Украины и ее ударов по российской энергетике. Детальнее читайте в материале: Сделка Трампа с Путиным за спиной Украины: какие уступки получила Москва и почему.

Сделку раскритиковали союзники, вводившие санкции против России, демократы, а также бывший вице-президент США Майк Пенс.

"Решение президента Трампа снять санкции с российского топлива на фоне продолжающихся жестоких атак Путина на гражданские объекты в Украине не имеет никакого смысла и является предательством наследия и лидерства покойного сенатора Линдси Грэма", - написал Пенс в X.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсетях заступился за главу государства.

"Он возглавляет нашу нацию во время войны - войны за независимость, свободу и достоинство. Он пользуется поддержкой украинского народа, и именно народ имеет право решать. Заявления из-за рубежа лишь подтверждают, что он хорошо выполняет свою работу. Он заслуживает поддержки", - подчеркнул Сибига в соцсети Х.

Как Трамп объяснил требование сменить власть в Украине

Ту же мысль о смене украинского президента Трамп развил во время общения с прессой перед вылетом с военной базы Эндрюс в Мэриленде в Теннесси. Глава Белого дома т вновь обвинил Киев в нежелании искать компромисс с Москвой. По его словам, Вашингтон просил Зеленского не трогать нефтеперерабатывающие заводы из-за риска глобальных последствий, но украинский лидер не согласился.

"Я предлагаю, чтобы они нашли нового лидера, который умеет договариваться. Ведь он мог бы заключить много соглашений, но по каким-то причинам никогда этого не делает. [...] Не было ни одной причины, чтобы началась эта война между Украиной и Россией. Она началась из-за некомпетентности", - сказал Трамп.

Президент США в очередной раз повторил свой тезис о том, что войны не было бы, если бы он победил на президентских выборах 2020 года.

Что Илон Маск написал об отставке Зеленского

Риторику Трампа подхватил и владелец SpaceX. Илон Маск присоединился к обсуждению под публикацией аккаунта Rapid Response 47, где разместили видео с заявлениями президента США об украинских ударах по российским НПЗ и якобы нежелании Киева остановить боевые действия.

"Зеленский зашел слишком далеко", - написал миллиардер.

В другом комментарии на ту же тему Маск прямо поддержал идею смены руководства в Киеве.

"Я согласен, Украине пора обрести нового лидера", - заявил бизнесмен.

Позже Маск отреагировал на пост пользователя X об интервью Зеленского Пирсу Моргану. Автор поста утверждал, что украинского президента "больше всего пугает окончание войны и проведение президентских выборов".

"И вот бойня продолжается. Зеленскому пора уйти", - ответил Маск.

Уйдет ли Зеленский в отставку и возможны ли выборы в Украине

На упреки в собственной легитимности Зеленский ответил в том же интервью Пирсу Моргану. Глава государства заявил, что не намерен слагать полномочия, а голосование в условиях полномасштабной войны считает нереалистичным.

"Некоторые влиятельные люди хотят отстранить меня от должности президента, потому что я никогда не признаю украинскую землю российской. Конечно, нет. Эта война - это моя ответственность", - ответил Зеленский.

Президент напомнил, что противостояние с Россией началось задолго до его избрания. Он подчеркнул, что любой преемник продолжит оборону государства.

"Кстати, когда я стал президентом, Крым и часть Донбасса уже были оккупированы. И там был другой - президент Трамп должен это знать - был другой президент в моем кресле. И тогда была АТО - антитеррористическая операция, длившаяся долгое время. Вплоть до полномасштабного вторжения. Я уверен, что новый мужчина или женщина будет защищать нашу страну, потому что это наш дом", - сказал Зеленский.

Ведущий напомнил, что выборы должны были состояться в 2024 году, и спросил, возможно ли голосование, которого требует Трамп. Зеленский оценил шансы лишь в 10%.

"Конечно, нет. Ни в коем случае. Каждый час у нас атаки. Эта массированная атака, о которой мы говорили, была ночью, но и днем то же самое: сотни и тысячи дронов-„шахедов" каждый час. Поэтому с точки зрения безопасности выборы проводить нельзя. А солдаты на фронте... Мы не можем выбирать президента без солдат, потому что они отдали и отдают свои жизни. Они должны голосовать первыми, и я считаю, что это справедливо", - пояснил президент.

На вопрос, считает ли он, что народ на его стороне, Зеленский ответил утвердительно.

"Да, конечно. Я уверен, что мы, все украинцы, на одной стороне. У нас только один враг - Россия", - сказал глава государства.

Он добавил, что окончание войны отвечает и интересам самих россиян, которые тоже хотят иметь будущее, но не понимают, как жить с таким лидером. Зеленский также задался вопросом, кто даст гарантии безопасности, даже если кто-то захочет сделать шаг назад.

Смотрите видео - Интервью Зеленского Пирсу Моргану:

Возобновит ли Украина удары по российским НПЗ

После трех дней сдержанности Киев решил пересмотреть собственный мораторий на удары по российским НПЗ. В интервью Financial Times президент Владимир Зеленский заявил, что ограничения на удары по российским нефтеперерабатывающим заводам сняты. По его словам, Украина приостановила атаки на энергетику РФ по просьбе США, однако Россия продолжила бить по украинской энергосистеме и убивать гражданских.

"Блокировка [ударов по НПЗ] снята. С нас хватит", – заявил президент.

На вопрос, согласится ли Украина снова остановить удары даже при условии, что Россия их продолжит, Зеленский ответил, что только в обмен на дополнительные американские ракеты-перехватчики Patriot. Такое условие он назвал "минимальным требованием".

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Зеленский также раскритиковал стремление Вашингтона заключать деловые сделки с Москвой и заявил, что остановка украинских ударов может лишь поощрить США и Россию к новым договоренностям, которые потенциально обеспечат дополнительные средства для российской военной машины.

"Вопрос только в том, когда будет следующая сделка? Возможно, это будет газ?", – сказал президент.

Он подчеркнул, что сотрудничество Украины со США как с "честным" и "стратегическим" партнером важно для противодействия российской агрессии. В то же время Зеленский заявил, что не Украина разрушила отношения с Вашингтоном.

Президент также предостерег, что разногласия между США, Европой и Украиной помогают российскому диктатору Владимиру Путину консолидировать российское общество и создают у него ощущение успеха.

В то же время Зеленский признал, что вести войну без поддержки США будет очень сложно, и подчеркнул необходимость единства между Вашингтоном, Киевом и европейскими союзниками.

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