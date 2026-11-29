Финляндия публично поддержала Киев, а Зеленский заверил, что Украина не стремится к эскалации конфликта в Ливии.

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Как мир реагирует на охоту Украины на российские корабли / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП

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О чем идет речь в материале

Какие российские суда атаковали украинские дроны

Какую компенсацию требуют власти восточной Ливии

Почему Берлин призывает Киев к сдержанности на Балтике

Как Финляндия отреагировала на удар по "Sparta II"

Украина нанесла удары по российскому флоту далеко за пределы Чёрного моря: от порта Бенгази в Ливии до Финского залива. Из-за этого в Киев поступили дипломатические сигналы. Власти восточной Ливии готовят требования о компенсации, Берлин за закрытыми дверями просит сдержанности. В то же время Владимир Зеленский уверяет, что Киев не стремится к эскалации в Ливии.

Главред выяснил, как партнеры и третьи страны реагируют на удары Украины по российским кораблям.

Что известно об ударах Украины по российским судам у берегов Ливии и в Финском заливе

Оба эпизода, после которых началась международная реакция, произошли с разницей в сутки. 21 ноября украинские дроны поразили в Финском заливе контейнеровоз Sparta II. Судно, находящееся под санкциями, принадлежит Минобороны РФ и перевозило военные грузы, в частности в рамках "Сирийского экспресса". После удара его отнесло к берегам Финляндии, а 24 ноября отбуксировали в Санкт-Петербург.

22 ноября семь украинских морских дронов, спущенных на воду с судна-носителя, атаковали в порту Бенгази корвет "Меркурий" и сухогруз ANGARA. По словам Зеленского, корвет был потоплен вместе с вертолетом Ка-27, а сухогруз перевозил оружие. МИД Ливии осудил иностранные военные операции в стране. После этого Андрей Сибига заверил ливийского коллегу, что Киев не пытается перенести войну на чужую территорию.

Украинские морские дроны / Инфографика: Гравред

Что Зеленский сказал об ударе по кораблям РФ у берегов Ливии

Позицию Киева относительно атаки в Бенгази объяснил сам президент. Владимир Зеленский дал интервью арабской телекомпании Al Jazeera, и 29 ноября канал обнародовал отрывки из беседы. В них глава государства назвал российские военные суда, перевозящие оружие, законными целями для Сил обороны.

В то же время президент подчеркнул, что Украина не хочет обострения ситуации в Ливии. По его словам, Киев уважает суверенитет этой страны и не ставил целью наносить удары ни по ней, ни по ливийским портам.

Как в порту Бенгази защищаются от украинских морских дронов

После атаки в Бенгази начали укреплять оборону порта. 29 ноября "Радио Свобода" проанализировало спутниковый снимок Planet Labs от 28 ноября. На нём видны постоянные боновые заграждения, которые должны защищать гавань от морских дронов.

Фото: "Радио Свобода"

По оценке издания, конструкция похожа на те, что Россия устанавливает в портах на Чёрном море и возле Крымского моста через Керченский пролив. Отдельным заграждением окружили и полузатопленный "Меркурий".

Фото: Радио Свобода

На снимке также виден сухогруз ANGARA, который тоже подвергся атаке 22 ноября. Рядом с ним теперь пришвартовано ещё одно гражданское судно.

Какую компенсацию власти восточной Ливии хотят получить от Украины

Пока порт укрепляют, местные власти решили выставить Киеву финансовый счет. О таких намерениях заявил Абдулхади аль-Хвайдж, министр иностранных дел правительства, контролирующего восточную часть Ливии. Его слова передает Clash Report.

"[Правительство имеет] полное законное право требовать компенсации и возмещения ущерба", - подчеркнул аль-Хвайдж, говоря об убытках от атак.

Дипломат пояснил, что в будущих претензиях будет предусмотрена финансовая помощь семьям погибших и пострадавшим. Кроме того, Бенгази хочет, чтобы Украина возместила ущерб, нанесенный портовой инфраструктуре и местным предприятиям.

Конкретной суммы представитель восточноливийских властей не назвал. Неизвестно также, когда могут быть выдвинуты требования и в какую инстанцию будут обращаться.

Почему Германия призвала Украину к сдержанности после удара в Балтийском море

Реакцию вызвали не только удары в Средиземном море: аналогичные сигналы поступают и из Европы. По данным Spiegel, после атаки на российское судно в Балтийском море правительство Германии на различных уровнях призвало Киев проявлять больше сдержанности. Такое предупреждение прозвучало и на встрече министра обороны ФРГ Бориса Писториуса с украинским коллегой Евгением Хмарой.

Борис Писториус / Фото: ua.depositphotos.com

Источники издания рассказали, что во время визита Хмары Писториус за закрытыми дверями объяснил позицию Берлина. По его мнению, если Украина расширит атаки на российские цели в Балтийском регионе, возрастет риск эскалации, а поставки немецкой военной помощи могут оказаться под угрозой. Беседа состоялась на фоне опросов, согласно которым немцы всё меньше одобряют поддержку Киева.

Представитель фракции СДПГ по вопросам внешней политики Адис Ахметович публично высказал аналогичное мнение в комментарии журналистам.

"Мы поддерживаем Украину, которая защищается от российской агрессии. В то же время при проведении военных операций в Балтийском регионе требуется особая осторожность. Необходимо сохранить безопасность прибрежных государств и свободу судоходства", - заявил Ахметович.

В ХДС/ХСС позиция иная. Юрген Гардт, отвечающий за внешнюю политику фракции в Бундестаге, поддержал право Украины действовать против российских военных кораблей и судов, перевозящих оружие. Председатель комитета по обороне, депутат от ХДС Томас Ревекамп также высказался в поддержку таких действий и подчеркнул, что ответственность за расширение войны лежит именно на России.

Как Финляндия отреагировала на удар по судну "Sparta II"

Сухогруз "Sparta II" / Фото: Росморпорт

В отличие от Берлина, Хельсинки, у берегов которого оказалось поврежденное судно, публично встало на сторону Киева. Финляндия направила к горящему контейнеровозу самолет, вертолет и буксиры, Эстония - одно спасательное судно, Россия - еще два. Пожар тушили два дня. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, комментируя инцидент, признал право Украины на такие действия.

"Война распространяется на наше непосредственное соседство. Финские власти занимаются ситуацией в Финском заливе, где в результате удара беспилотника пострадало российское торговое судно. Украина имеет право защищаться от агрессора", - заявил Орпо.

24 ноября Зеленский подтвердил, что атака была украинской, и назвал принцип, по которому Киев выбирает цели на море.

"Мы все сделали правильно. Любое судно под российским флагом, всё, что перевозит оружие или любые грузы, на которые распространяются санкции - и в которых может быть что угодно, - является для нас законной целью, будь то в территориальных водах России или в нейтральных водах", - сказал Зеленский в интервью Bloomberg.

Президент также признал, что атака могла вызвать беспокойство у части союзников Украины.

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