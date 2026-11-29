Аналитики считают, что Москва делает ставку на дефицит западных противоракет PAC-3, но на текущую войну это практически не повлияет

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Россия впервые вооружила подводную лодку "Цирконами" - что это значит для Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что известно:

ВМФ РФ получил подводную лодку, вооруженную "Цирконами"

"Калибры" Украина сбивает почти на 100%, пишут в ISW

В ГУР оценивают запас "Цирконов" в более чем 120 ракет

ВМФ страны-агрессора РФ получил первую подводную лодку, которая, по сообщениям, вооружена ракетами "Циркон". Таким образом Москва, вероятно, стремится воспользоваться дефицитом западных противоракет, ведь "Калибры" во время ракетных ударов по Украине украинские силы перехватывают почти полностью. На текущую войну это вряд ли существенно повлияет, но будет иметь значение для будущих конфликтов с участием России. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

27 ноября в состав ВМФ РФ вошла атомная многоцелевая подводная лодка "Пермь" проекта "Ясень-М". По сообщениям, подводная лодка оснащена "Цирконами", что делает её первой российской подводной лодкой с таким вооружением, отмечают в ISW. Подводная лодка "Пермь" предназначена для Тихоокеанского флота, и это уже пятая лодка этого класса, вошедшая в состав ВМФ РФ с 2021 года.

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Впоследствии российский диктатор Владимир Путин заявил, что на верфях РФ сейчас строят еще две подводные лодки проекта "Борей-А", пять - проекта "Ясень-М" и четыре дизель-электрические подводные лодки, тип которых не уточняется. В ISW считают, что ввод в эксплуатацию подводной лодки с "Цирконами" и акцент Путина на модернизации подводного флота свидетельствуют о том, что Россия закрепляет уроки войны против Украины.

Почему Россия делает ставку на "Цирконы"

Российские корабли и подводные лодки, участвующие в войне против Украины, в частности модернизированные дизель-электрические подводные лодки типа "Кило" Черноморского флота, наносят удары по наземным целям крылатыми ракетами "Калибр". Однако, по имеющимся данным, украинские силы перехватывают почти все эти ракеты.

"Уровень перехвата этих ракет украинскими силами, по сообщениям, достиг почти 100%, из-за чего российские силы накапливают ракеты "Калибр", а не применяют их против Украины, и передают их преимущественно своим флотам за пределами Черного моря", - говорится в отчете ISW.

Кроме того, угроза ударов украинских морских и воздушных дронов не позволяет российским подводным лодкам часто выходить из базы в Новороссийской бухте. По оценке аналитиков, из-за этого подводные лодки утратили свои главные преимущества – скрытность и мобильность – и фактически превратились в полустационарные пусковые площадки.

"Циркон" в ISW называют квазибаллистической ракетой: она летит по баллистической траектории, но на отдельных участках полёта способна маневрировать, что повышает точность и затрудняет перехват. Чтобы гарантированно сбивать такие ракеты, Украине приходится расходовать современные противоракетные средства, например американские PAC-3.

"ВМФ России, вероятно, оснащает новые подводные лодки ракетами "Циркон", чтобы воспользоваться пробелами в производстве западных перехватчиков баллистических ракет и повысить эффективность ударов с моря в будущем", - считают аналитики.

В то же время в ISW отмечают, что эта модернизация окажет ограниченное влияние на текущие боевые действия, но будет иметь важное значение для потенциальных конфликтов с участием России в будущем.

Сколько "Цирконов" есть у России

По состоянию на октябрь 2026 года запасы России составляют до 700 баллистических ракет и несколько тысяч крылатых ракет различных типов, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Отдельно разведчики оценили запасы "Цирконов".

"Общий запас ракет 3М22 "Циркон" превышает 120 единиц", - отметили в ГУР. По данным разведки, темпы производства этих ракет остаются относительно невысокими: за семь месяцев 2026 года Россия изготовила более 30 "Цирконов".

Ракета "Циркон" / Инфографика: Главред

Станут ли "Цирконы" массовым оружием против Украины

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в сентябрьском интервью "Главреду" обращал внимание на то, что наземных пусковых установок для "Цирконов" вблизи Украины немного – значительно меньше, чем для "Искандеров".

"Что касается возможностей: вокруг Украины может быть около 40–50 комплексов ОТРК "Искандер". Также есть примерно два–четыре комплекса "Бастион" для запуска "Цирконов", - рассказал он.

Массовому применению "Цирконов", по мнению специалиста, мешает и их высокая цена.

"Но "Циркон" - довольно дорогая ракета, её стоимость может превышать 10 миллионов долларов. Поэтому сейчас нет большого смысла массово её использовать", - пояснил Криволап.

В то же время, по оценке эксперта, одними только "Искандерами" и переделанными зенитными ракетами Россия и без того способна создавать огромную нагрузку на украинскую ПВО.

"Что касается "Искандеров" и переделанных ракет С-300/С-400, я вижу потенциал примерно в 110–120 ракет в месяц. И это очень большая цифра. Вопрос - сколько нужно иметь средств, чтобы всё это перехватить", - подытожил он.

Ракетные удары РФ - последние новости по теме

Как сообщал Главред, 25 ноября оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В Деснянском районе столицы зафиксировали как минимум три попадания, в частности в здание на территории промзоны. Об атаке сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Впоследствии в Украине предупредили об угрозе нового массированного удара. Военно-политический аналитик Сергей Павлюченко со ссылкой на американскую разведку сообщил, что оккупанты подготовили два носителя "Калибров" и четыре стратегических бомбардировщика. Накопление баллистических ракет для атаки, по его данным, достигло 35 единиц.

В ночь на 20 ноября Россия атаковала Украину более чем 480 ракетами и беспилотниками. Пуски крылатых ракет тогда осуществлялись, в частности, из акватории Черного моря, куда впервые за полгода вышли корабли Черноморского флота РФ. Силы ПВО сбили или подавили 462 воздушные цели.

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