Уничтожена учебно-тренировочная база для подготовки пилотов противника, места дислокации личного состава и хранения беспилотников.

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Нанесен удар по базе подразделения РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Важное:

Уничтожен пункт постоянной дислокации подразделения БПЛА "Рубикон"

В результате уничтожены и ранены десятки оккупантов РФ

Силы обороны Украины нанесли удар по пункту постоянной дислокации подразделения испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" российской армии во временно оккупированном городе Бердянске Запорожской области.

В результате успешного удара уничтожены и ранены десятки оккупантов, сообщается в Telegram-канале группировки войск "Пивдень".

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"По имеющимся разведывательным данным, уничтожена учебно-тренировочная база для подготовки пилотов противника, места дислокации личного состава и хранения беспилотников. Также подтверждено поражение представителей руководящего состава подразделения. Предварительно, потери противника могут составить более 30 погибших и до 70 раненых", – говорится в сообщении.

По сообщениям очевидцев, после удара в районе цели неоднократно взрывались боеприпасы.

"Значительное количество российских военных доставили в местную больницу. Тела погибших, по имеющейся информации, вывезли в Мариуполь", – сообщили в ГВ "Південь".

Мощные удары по целям РФ - что известно

В ночь на 28 ноября украинские Силы обороны атаковали три объекта российской нефтяной инфраструктуры, которые используются для обеспечения военной агрессии РФ против Украины.

По информации Генерального штаба ВСУ, одним из пораженных объектов стала линейная производственно-диспетчерская станция "Самара", расположенная вблизи населенного пункта Просвет Самарской области. В результате удара на территории резервуарного парка начался пожар.

/ Инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. О пролете БПЛА и работе российской ПВО сообщали местные жители и мониторинговые каналы.

Напомним, серия взрывов прогремела в российском Нижнекамске в Татарстане - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны.

Как сообщалось, Силы обороны Украины атаковали Волгоград крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Зафиксировано попадание ракет в российское предприятие "Волгоградпромпроект", в результате чего возник пожар.

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