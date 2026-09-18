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Взорваны самолеты и вертолеты РФ: детали мощного удара по аэродрому Ростова

Алексей Тесля
18 сентября 2026, 23:54
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Были атакованы вертолеты Ми-8, а также самолеты Ан-12 и Ан-26 бойцами СБУ на аэродроме в Ростове.
Ми-8, взрыв
Уничтожены вертолеты и самолеты РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Главное:

  • Опубликованы спутниковые снимки уничтоженной российской техники
  • Атакованы вертолеты Ми-8, а также самолеты Ан-12 и Ан-26

Стали известны подробности уничтожения российских самолетов и вертолетов на аэродроме Ростова.

OSINT-аналитики проекта "КиберБорошно" опубликовали спутниковые снимки уничтоженной в ночь на 17 сентября российской техники.

видео дня

Были атакованы вертолеты Ми-8, а также самолеты Ан-12 и Ан-26 бойцами СБУ на аэродроме в Ростове.

Кадры подтверждают полное уничтожение четырех единиц техники. На снимках показали два вертолета и два самолета, поражение которых удалось зафиксировать.

Screenshot
/ t.me/kiber_boroshno

"В результате атаки на аэропорт "Ростов-Центральный" зафиксировано полное уничтожение двух вертолетов Ми-8, Ан-12 и Ан-26", - пояснили в "КиберБорошно".

Screenshot
/ t.me/kiber_boroshno

Удары по целям РФ: детали прилетов

Украина провела серию ударов по объектам на российской территории. О проведении совместной операции сообщил Владимир Зеленский.

Как отметил президент Украины, под удар попал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Одновременно СБУ атаковала военный аэродром, расположенный в Ростовской области.

Ранее Главред сообщал, что в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. О пролете БПЛА и работе российской ПВО сообщали местные жители и мониторинговые каналы.

Напомним, серия взрывов прогремела в российском Нижнекамске в Татарстане утром 13 сентября - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны.

Как сообщалось, Силы обороны Украины атаковали Волгоград крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Зафиксировано попадание ракет в российское предприятие "Волгоградпромпроект", в результате чего возник пожар.

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Об источнике: КиберБорошно

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