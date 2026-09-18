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Удары по энергетике могут прекратиться: в Зеленского назвали условие

Мария Николишин
18 сентября 2026, 17:12
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Советник ОП подчеркнул, что паритет будет действовать только при гарантированном контроле со стороны Вашингтона.
Удары по энергетике могут прекратиться: в Зеленского назвали условие
Подоляк назвал условия энергетического перемирия с РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления Подоляка:

  • Условие Киева - контроль США за действиями России
  • Удары по энергетике РФ прекратятся только на паритетной основе
  • Без гарантий Силы обороны продолжат работу

Украина прекратит удары по российской энергетике только при условии, что Соединенные Штаты обеспечат действенный механизм контроля за тем, чтобы страна-агрессор Россия не наносила удары по украинским объектам критической инфраструктуры. Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии 24 Каналу.

Он подчеркнул, что Киев действует в рамках международного права и принципа паритетности.

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"Президент Украины четко зафиксировал следующее: если наши партнеры, в данном случае США, обеспечат блокирование ударов по нашей критической энергетической инфраструктуре, контроль за тем, чтобы там не нарушалось ничего со стороны России, то тогда, безусловно, Украина прекратит удары по энергетической инфраструктуре России на паритетной основе", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что ключевым элементом любой инициативы по прекращению огня являются не декларации, а инструмент контроля.

По его словам, пока такого гарантированного надзора нет, Силы обороны будут продолжать наносить удары по тем вражеским объектам, которые дают Москве ресурсы для финансирования войны.

Советник ОП также добавил, что Киев не планирует предпринимать односторонних шагов навстречу Кремлю: если инициатива по деэскалации исходит от Вашингтона, то именно он должен отвечать за ее соблюдение противоположной стороной.

Какую выгоду может получить Украина от паузы в ударах

Энергетический эксперт Андрей Закревский отмечал, что пауза в обстрелах выгодна обеим сторонам конфликта, но по разным причинам: Киеву она дает время на подготовку к холодам, а Москве - шанс отремонтировать то, что уже повреждено.

Однако, по его словам, временное перемирие не должно отменять стратегию Украины по оказанию давления на РФ с целью прекращения войны.

"Если бы мы не оказывали на них давление, если бы мы не поставили их с бензином в ту же самую ситуацию, в которую они поставили нас с выработкой электроэнергии, то и переговоров бы не было. Мы приходим к очередному тупику в войне, а когда тупиков в войне становится все больше, война заканчивается", - пояснил он.

Энергетическое перемирие - последние новости

Как сообщал Главред, ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. По его словам, Киев и Москва согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что предстоящая встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа может дать конкретный результат в вопросе прекращения российских атак.

В то же время Кремль выдвинул два условия для возможного энергетического перемирия с Украиной. Кроме того, в Москве назвали саму идею Трампа о прекращении ударов по энергообъектам "очень хорошей".

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О персоне: Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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