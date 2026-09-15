Предложение о перемирие между РФ и Украиной: в FT узнали об ответе Путина

Москва и Киев возобновли переговоры о возможном прекращении огня а энергетическом секторе.

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Стали известны детали переговоров о перемирии / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП, facebook.com/WhiteHouse

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Путин не хочет заключать сделку о перемирии с Украиной

Атаки РФ по энергетике могут усилить давление на Киев

Диктатор РФ Владимир Путин не хочет заключать сделку об энергетическом перемирии с Украиной до зимы.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с позицией Кремля.

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Отмечается, что Москва и Киев возобновли переговоры о возможном прекращении огня а энергетическом секторе.

Однако ряд других собеседников, знакомых с позиций Кремля, сказали,что "Путин не хочет заключать сделку до зимы".

Причина в том, что по мнению диктатора, атаки России по энергетической инфраструктуре Украины могут усилить давление на Киев с целью вынудить Украину пойти на уступки.

В ОП рассказали, на что Киев рассчитывает в переговорах

Заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица считает, что продолжение дальних ударов по российской территории способно усилить давление на Москву и в перспективе вынудить Кремль перейти к предметному диалогу о прекращении войны.

По словам Кислицы, Украина допускает прекращение боевых действий по существующей линии фронта. При этом Киев не намерен признавать захваченные территории частью России - ни на уровне законодательства, ни де-факто.

Как отметил представитель ОП, российская сторона продолжает настаивать на признании Москвой контроля над пятью украинскими регионами. Для Киева такое требование остается неприемлемым.

Кислица подчеркнул, что сохранение давления с помощью дальнобойных ударов, по мнению украинской стороны, со временем может оставить российскому руководству все меньше вариантов. В конечном итоге, считает он, Москве придется сесть за стол переговоров и обсуждать условия прекращения войны.

Предложения о перемиии - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Зеленский ранее заявил, что Путин отказывается вести переговоры даже о временном прекращении огня. По его словам, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры стремятся остановить войну, и Украина рассчитывает на санкции и законопроект Линдси Грэма.

Ранее Украина направила РФ предложение о перемирии в Черном море. В МИД РФ заявили, что никаких официальных предложений о перемирии не получали.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина предлагает перемирие. Россия публично отвергла идею прекращения боевых действий на линии соприкосновения и пообещала усилить удары по логистике.

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Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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