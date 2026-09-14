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Трамп объявил энергетическое перемирие в войне РФ с Украиной и назвал условия

Юрий Берендий
14 сентября 2026, 18:17
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Трамп заявил о взаимном отказе Украины и РФ наносить удары по энергетике.
Трамп объявил энергетическое перемирие в войне РФ с Украиной и назвал условия
Трамп объявил об энергетическом перемирии - на что согласились Украина и РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Трамп объявил об энергетическом перемирии
  • Украина и РФ якобы согласовали взаимные ограничения
  • Президент США связал это с ростом цен на дизельное топливо

Президент США Дональд Трамп заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. По его словам, Киев и Москва согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в посте в социальной сети Truth Social.

Трамп утверждает, что договоренность должна действовать для обеих сторон и касается именно атак на энергетическую инфраструктуру.

видео дня

"Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. Россия согласилась поступить так же!" - заявил Трамп.

Отдельно американский президент связал ситуацию на топливном рынке с войной России против Украины. По его версии, именно боевые действия между двумя странами являются главным фактором нынешнего подорожания дизельного топлива в мире.

"Рост мировых цен на дизельное топливо обусловлен преимущественно войной между Россией и Украиной, а не Ираном", - подчеркнул Трамп.

Накануне Трамп уже призвал Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим объектам, объясняя это влиянием атак на мировые цены на топливо.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

РФ может прекратить удары по Украине - комментарий эксперта

Россия может согласиться на частичное воздушное перемирие с Украиной, но вряд ли согласится прекратить удары вдоль линии фронта. Речь идет о возможном запрете атак по целям в глубоком тылу, тогда как боевые действия на передовой могут продолжиться. Об этом сообщил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду.

"Россияне прекрасно понимают, что зима для них тоже не будет простой. Как и для нас. Для кого она будет сложнее - это уже другой вопрос. Я думаю, что после ударов по ТЭС мы еще увидим интересные удары по территории России", - отметил Клочок.

В то же время возможности для атак по российским объектам в глубоком тылу уже ограничиваются позицией международных партнеров Украины. Эксперт привел примеры неформальных предостережений в отношении отдельных российских городов и портов.

"Тем более что было подтверждено, что Китай просил Украину не наносить удары по Владивостоку. Ранее поступали и другие просьбы не наносить удары где-то по чему-то. Америка прямо говорила о том, чтобы не трогать Новороссийск", - заявил Клочок.

По его мнению, такие ограничения не означают отказа от ударов по российской энергетической инфраструктуре. После масштабных атак РФ по Украине Киев может перейти к симметричному ответу.

"Я даже не сомневаюсь, потому что ситуация требует от украинских властей зеркальной реакции. Можно какое-то время оттягивать этот вопрос, учитывать интересы партнеров, но не всегда это срабатывает. Я вижу, что Зеленский уже находится на очень высокой стадии кипения", - сказал Клочок.

Отдельно эксперт обратил внимание на реакцию украинских властей на позицию западных союзников после массированных атак. По его словам, Киев ожидает от партнеров не только политической поддержки, но и понимания последствий затяжной войны.

"Для меня, например, было неожиданно услышать от него, как после одного из обстрелов он сказал: я звоню европейцам, а они отвечают, что они в отпуске, все вопросы - после отпусков", - рассказал Клочок.

На этом фоне эксперт считает возможным сценарий, при котором Москва согласится на ограничение ударов в глубоком тылу из-за риска получить аналогичный ответ. В то же время это не будет означать прекращение применения авиабомб и других средств поражения вблизи линии фронта.

"Он прямо об этом говорит. И его послание европейцам очень простое: если Украина ослабнет, часть российских ракет, "Шахедов", будет направлена уже на вас. Поэтому вполне может возникнуть ситуация, когда Россия согласится на определенное перемирие в воздухе, поскольку в ответ на него будет нанесен точно такой же удар", - пояснил он.

Экономический эффект украинских атак, по оценке Клочка, также может усиливать мотивацию Кремля искать отдельные договоренности. Речь идет, в частности, о проблемах российской нефтеперерабатывающей отрасли и морской торговли.

"НПЗ реально выведены из строя в значительных масштабах. Путин сказал, что Новороссийск не работает, фактически остановлено судоходство и торговля в Азовском и Чёрном морях, что составляет потери в размере 1% от общероссийского ВВП. Для России это очень много", - отметил Клочок.

При этом возможное воздушное перемирие, по его прогнозу, будет иметь четкие границы. Оно может касаться дальних ударов по тыловым объектам, но не будет распространяться на боевые действия непосредственно у линии фронта.

"Что касается именно воздушного перемирия, я не исключаю, что они могут согласиться на запрет глубоких ударов по тылу. Но что касается фронта - вряд ли. КАБы, как и раньше, летали над прифронтовыми регионами и долетали до Одессы, так и будут летать", - подытожил эксперт.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, CNN сообщило, что Россия возобновила ракетные и дронные атаки по Украине сразу после отъезда американских посланников. Перерыв в обстрелах длился всего три дня и оборвался на фоне новой попытки возобновить переговоры.

Политический эксперт Валерий Клочок сообщил, что переговоры между Украиной и РФ могут возобновиться, но быстрого завершения войны ожидать не стоит. Он подчеркнул, что договоренности в сфере энергетики и продовольствия на данный момент выглядят реалистичными. По его словам, к процессу все активнее присоединяются Киев и европейские столицы.

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер отметил, что самым сложным в переговорах остается территориальный вопрос. Он также сообщил, что прогресс в технологиях и динамика на поле боя влияют на ожидания и позиции участников переговоров.

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О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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