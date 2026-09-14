Урожай появится раньше: что можно посеять на огороде в сентябре

Вы узнаете:
- Какие овощи можно посеять в сентябре
- Когда сажать чеснок и салат
- Когда проводить посев моркови и петрушки
Вегетационный период постепенно подходит к концу, однако даже осенью в саду и на огороде еще можно высадить некоторые культуры. Важно лишь правильно выбрать время для посева и сорта, которые успеют адаптироваться к похолоданию.
Главред выяснил, что можно посадить или посеять в сентябре.
Что можно посеять в сентябре
Садовод и специалист по растениеводству доктор Чорба Вираг рассказала на портале Agroforum.hu, что в сентябре еще можно попробовать вырастить редис. Для осеннего посева специалист советует выбирать сорта с коротким вегетационным периодом. Это повысит шансы успеть собрать урожай до заморозков.
В первой половине сентября также можно посеять салат. Позже, в октябре, лучше использовать готовую рассаду и выбирать осенние сорта.
Посеянный или высаженный осенью салат даст урожай уже весной следующего года - раньше, чем культуры, посаженные весной.
Когда сеять шпинат
В начале осени можно посеять шпинат. Его листья также можно будет собирать в следующем году.
Большинство сортов шпината после прорастания способны выдерживать температуру около -4...-5 °C. В то же время для более холодного периода лучше выбирать зимостойкие сорта, которые обладают более высокой морозостойкостью.
Когда сажать чеснок
Осенняя посадка чеснока считается хорошим способом получить урожай. По словам специалиста, высадка луковиц осенью обычно дает лучший и более обильный урожай, чем весенняя посадка.
Сажать чеснок рекомендуют в конце сентября, но не позднее конца октября, до наступления заморозков. Это позволит растениям успеть хорошо укорениться и быстрее начать развиваться весной.
Собрать такой чеснок можно будет примерно в середине лета.
Когда сеять морковь и петрушку
В конце октября или в ноябре, когда температура почвы снизится примерно до +5 °C, можно проводить подзимний посев моркови и петрушки.
В этом случае не нужно добиваться прорастания семян осенью. Их высевают так, чтобы они оставались в почве до весны.
Когда температура начнёт повышаться, семена смогут быстро прорасти, благодаря чему культуры раньше начнут развиваться.
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Об источнике: Agroinform.hu
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