Урожай появится раньше: что можно посеять на огороде в сентябре

В сентябре и октябре ещё можно посадить несколько культур, которые дадут урожай.

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Какие растения следует посадить в сентябре / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Какие овощи можно посеять в сентябре

Когда сажать чеснок и салат

Когда проводить посев моркови и петрушки

Вегетационный период постепенно подходит к концу, однако даже осенью в саду и на огороде еще можно высадить некоторые культуры. Важно лишь правильно выбрать время для посева и сорта, которые успеют адаптироваться к похолоданию.

Главред выяснил, что можно посадить или посеять в сентябре.

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Что можно посеять в сентябре

Садовод и специалист по растениеводству доктор Чорба Вираг рассказала на портале Agroforum.hu, что в сентябре еще можно попробовать вырастить редис. Для осеннего посева специалист советует выбирать сорта с коротким вегетационным периодом. Это повысит шансы успеть собрать урожай до заморозков.

В первой половине сентября также можно посеять салат. Позже, в октябре, лучше использовать готовую рассаду и выбирать осенние сорта.

Посеянный или высаженный осенью салат даст урожай уже весной следующего года - раньше, чем культуры, посаженные весной.

Когда сеять шпинат

В начале осени можно посеять шпинат. Его листья также можно будет собирать в следующем году.

Большинство сортов шпината после прорастания способны выдерживать температуру около -4...-5 °C. В то же время для более холодного периода лучше выбирать зимостойкие сорта, которые обладают более высокой морозостойкостью.

Овощи, которые нельзя сажать рядом / Инфографика: Главред

Когда сажать чеснок

Осенняя посадка чеснока считается хорошим способом получить урожай. По словам специалиста, высадка луковиц осенью обычно дает лучший и более обильный урожай, чем весенняя посадка.

Сажать чеснок рекомендуют в конце сентября, но не позднее конца октября, до наступления заморозков. Это позволит растениям успеть хорошо укорениться и быстрее начать развиваться весной.

Собрать такой чеснок можно будет примерно в середине лета.

Когда сеять морковь и петрушку

В конце октября или в ноябре, когда температура почвы снизится примерно до +5 °C, можно проводить подзимний посев моркови и петрушки.

В этом случае не нужно добиваться прорастания семян осенью. Их высевают так, чтобы они оставались в почве до весны.

Когда температура начнёт повышаться, семена смогут быстро прорасти, благодаря чему культуры раньше начнут развиваться.

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Об источнике: Agroinform.hu Agroinform.hu - один из крупнейших венгерских аграрных информационных порталов, освещающий новости сельского хозяйства, садоводства, огородничества, растениеводства и животноводства. Издание публикует практические советы для фермеров и владельцев приусадебных участков, аналитические материалы и отраслевые новости.

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