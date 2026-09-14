В Кремле сделали циничное заявление после атаки на поезд возле Польши

Пресс-секретарь диктатора проигнорировал прямые обвинения в адрес России.

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Песков прокомментировал удар по поезду в двух километрах от Польши / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Кратко:

Песков заявил об ударах по всей территории Украины

Москва обещает продолжать обстрелы

В Кремле отреагировали на сообщение о том, что 13 сентября российский беспилотник едва не попал в украинский поезд с дипломатами ЕС вблизи границы с Польшей.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии ТАСС сказал, что российские военные "выполняют задачи" на всей территории Украины и намерены и дальше наносить удары.

видео дня

"Если я правильно понимаю, речь идет о территории Украины. Наши военные выполняют свои задачи на всей территории Украины", - заявил он.

По словам Пескова, российские военные будут продолжать обстрелы и "выполнение задач" на всей территории Украины.

Пресс-секретарь диктатора также проигнорировал прямые обвинения в адрес страны-агрессора со стороны Украины и Евросоюза в связи с этим инцидентом.

РФ может готовить новый массированный удар

Мониторинговые каналы предупреждали, что Россия может в ближайшие дни нанести новый массированный удар по Украине.

По их данным, на авиабазе "Оленья" находятся два Ту-95МС, вооруженные крылатыми ракетами. Кроме того, три вооруженных Ту-160 якобы остаются на Дальнем Востоке.

"В ближайшие дни РФ в очередной раз может осуществить массированный обстрел Украины. Среди городов, которые на этот раз могут оказаться под ударом, - не только Киев, но и Львов, Ивано-Франковск и другие", - подчеркнули наблюдатели.

Самолеты Ту / Инфографика: Главред

Удар РФ по поезду у границы с Польшей - что известно

Как сообщал Главред, 13 сентября примерно в двух километрах от польской границы российские войска атаковали локомотив пассажирского поезда. СМИ писали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и один из ближайших советников канцлера Германии Фридриха Мерца находились в специальном поезде, пассажиров которого пришлось частично эвакуировать из-за угрозы атаки российских беспилотников.

В "Укрзализныце" считают вполне вероятным, что целью российского реактивного дрона, поразившего локомотив на станции Ягодин вблизи границы с Польшей, мог быть дипломатический поезд, который незадолго до атаки находился на станции.

После удара бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал европейские страны, в частности Великобританию, передать Украине замороженные российские активы. По его словам, это поможет быстрее остановить российскую вооруженную агрессию.

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О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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