В Кремле сделали циничное заявление после атаки на поезд возле Польши

Кратко:
- Песков заявил об ударах по всей территории Украины
- Москва обещает продолжать обстрелы
В Кремле отреагировали на сообщение о том, что 13 сентября российский беспилотник едва не попал в украинский поезд с дипломатами ЕС вблизи границы с Польшей.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии ТАСС сказал, что российские военные "выполняют задачи" на всей территории Украины и намерены и дальше наносить удары.
"Если я правильно понимаю, речь идет о территории Украины. Наши военные выполняют свои задачи на всей территории Украины", - заявил он.
По словам Пескова, российские военные будут продолжать обстрелы и "выполнение задач" на всей территории Украины.
Пресс-секретарь диктатора также проигнорировал прямые обвинения в адрес страны-агрессора со стороны Украины и Евросоюза в связи с этим инцидентом.
РФ может готовить новый массированный удар
Мониторинговые каналы предупреждали, что Россия может в ближайшие дни нанести новый массированный удар по Украине.
По их данным, на авиабазе "Оленья" находятся два Ту-95МС, вооруженные крылатыми ракетами. Кроме того, три вооруженных Ту-160 якобы остаются на Дальнем Востоке.
"В ближайшие дни РФ в очередной раз может осуществить массированный обстрел Украины. Среди городов, которые на этот раз могут оказаться под ударом, - не только Киев, но и Львов, Ивано-Франковск и другие", - подчеркнули наблюдатели.
Удар РФ по поезду у границы с Польшей - что известно
Как сообщал Главред, 13 сентября примерно в двух километрах от польской границы российские войска атаковали локомотив пассажирского поезда. СМИ писали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и один из ближайших советников канцлера Германии Фридриха Мерца находились в специальном поезде, пассажиров которого пришлось частично эвакуировать из-за угрозы атаки российских беспилотников.
В "Укрзализныце" считают вполне вероятным, что целью российского реактивного дрона, поразившего локомотив на станции Ягодин вблизи границы с Польшей, мог быть дипломатический поезд, который незадолго до атаки находился на станции.
После удара бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал европейские страны, в частности Великобританию, передать Украине замороженные российские активы. По его словам, это поможет быстрее остановить российскую вооруженную агрессию.
Читайте также:
- РФ подготовила 3000 дронов для атак в ближайшее время: какие регионы находятся под угрозой
- РФ сделала циничное заявление после массированной атаки на Украину: что придумали оккупанты
- РФ может усилить удары по западу Украины: какие объекты находятся под прицелом
О персоне: Дмитрий Песков
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред