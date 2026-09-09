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РФ ударила "Шахедом" по поезду Харьков - Изюм: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Дарья Пшеничник
9 сентября 2026, 12:42обновлено 9 сентября, 13:13
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Беспилотник поразил заднюю часть склада на станции недалеко от села Искра, на месте работают медики.
РФ ударила 'Шахедом' по поезду Харьков - Изюм: вспыхнул пожар, есть пострадавшие
Россия атаковала поезд в Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: Изюмская МВА, УНИАН

Ключевые факты:

  • Дрон "Шахед" атаковал поезд "Харьков - Изюм"
  • Попадание зафиксировали 9 сентября в 10:00
  • Предварительно пострадали шесть человек

видео дня

Российский беспилотник типа "Шахед" атаковал пассажирский поезд маршрутом "Харьков - Изюм" в Харьковской области, есть пострадавшие. Попадание зафиксировали сегодня, 9 сентября, в 10:00 на железнодорожной станции рядом с селом Искра, сообщает Изюмская МВА.

По предварительным данным, ранения получили шесть человек. На месте работают бригады скорой медицинской помощи, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Подробности обстрела привела местная администрация.

"Попадание зафиксировано на железнодорожной станции рядом с с. Искра. Вражеский дрон попал в заднюю часть поезда. Возник пожар", - говорится в сообщении Изюмской МВА.

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Шахед-136 / Инфографика: Главред

Железная дорога под прицелом

Атаки на пассажирские поезда не являются единичными: российская армия систематически ведет действия в этом направлении. Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский ранее отмечал, что в населенных пунктах вблизи линии фронта именно подвижной состав и железнодорожная инфраструктура стали одной из приоритетных целей противника.

Изюмское направление относится к тем участкам Харьковской области, где маршруты проходят в зоне досягаемости ударных дронов, а пассажирские рейсы остаются фактически единственным стабильным транспортным сообщением для местных жителей.

Как долго продлится "шахедный" террор РФ: прогноз Буданова

Российская армия может продолжать атаки на Украину с использованием реактивных беспилотников как минимум до парламентских выборов в России, которые состоятся 18–20 сентября. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии Новини.LIVE.

По словам главы ОП, Москва пытается создать для россиян "картинку победы", которую не может подкрепить реальными результатами на поле боя.

"В России приближаются выборы. Им тоже нужно показывать своим избирателям какую-то впечатляющую картинку победы, потому что на поле боя победы не ощущаются. Как и весь мир не ощущает. Поэтому террор. Они не умеют по-другому. По крайней мере, до выборов (будут продолжаться атаки "Шахедов" - Ред.)", - сказал Буданов.

Удары РФ по железной дороге - новости по теме

Главред ранее писал, что 8 сентября российские войска двумя дронами прицельно атаковали пассажирский поезд Киев – Сумы – обошлось без пострадавших.

Оба попадания зафиксировали на подъезде к Сумам. Председатель правления "Укрзализныци" Олег Перцовский отмечает, что угрозу отследили еще до подлета вражеских беспилотников.

В середине дня 2 сентября российский беспилотник атаковал поезд №53/54 по маршруту Одесса - Днепр. Как сообщили в "Укрзализныце", вражеский БПЛА поразил поезд на одной из станций Приднепровской железной дороги.

Кроме того, 13 августа в Одесской области российский реактивный "Шахед" поразил локомотив пассажирского поезда. Погибли машинист и его помощник.

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Об персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. - до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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