Почему всё больше дачников делают отверстия в земле — результат будет виден весной

Осенняя аэрация помогает разрыхлить уплотнённую почву, но она нужна далеко не каждому газону.

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Зачем проделывать отверстия в газоне осенью: эксперты объяснили правила аэрации / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Каким инструментом правильно прокалывать газон

Нужно ли убирать комки земли после аэрации

Как часто нужно аэрировать газон

Уплотненная после лета почва может ухудшить состояние газона и создать проблемы для его восстановления в следующем сезоне. Именно поэтому осенью часть дачников проводит аэрацию, создавая в земле специальные каналы для улучшения условий в корневой зоне. Постоянная нагрузка в течение лета способна постепенно изменить структуру верхнего слоя почвы, даже если снаружи газон еще выглядит вполне здоровым. Эксперты Elle обращают внимание, что осенняя процедура может быть полезна именно после активного использования участка.

Главред выяснил , когда нужно проводить аэрацию газона.

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"Если мы всё лето часто ходили по нему, дети играли на нём, собаки бегали, под поверхностью могли произойти такие изменения, которые на первый взгляд почти незаметны. В таких случаях своевременно проведенная осенняя обработка может значительно способствовать тому, чтобы трава начала следующий период роста в более благоприятных условиях", - отмечают специалисты.

Аэрация предполагает не просто механическое повреждение поверхности. Её главная задача - изменить состояние уплотнённого слоя, чтобы в зоне корней лучше происходил обмен влагой и воздухом.

"Аэрация газона, то есть проветривание почвы, прежде всего решает проблему уплотненной почвы. Соответствующая техника извлекает из земли мелкие комки почвы, создавая тем самым каналы в зоне корней. Через них воздух и вода легче перемещаются в почве, что способствует созданию более благоприятных условий для корней", - объясняют эксперты.

Когда нужно проводить аэрацию газона

Сам факт наступления сентября не означает, что участок нужно срочно обрабатывать. Необходимость процедуры определяется прежде всего фактическим состоянием почвы и интенсивностью использования территории. Чаще всего проблемы возникают на газонах, по которым много ходят, где регулярно играют дети или бегают домашние животные. Дополнительную нагрузку могут создавать и садовые машины, особенно когда поверхность влажная.

"В первую очередь она может понадобиться для уплотненных газонов, подвергающихся значительной нагрузке. Регулярное хождение, игры детей, домашние животные или даже использование садовой техники могут постепенно уплотнять почву", - обращают внимание эксперты.

Смотрите видео об аэрации газона:

О необходимости проведения этой работы могут свидетельствовать изменения во внешнем виде травяного покрова и поведении воды после полива или дождя. В то же время специалисты предостерегают от попыток объяснить все проблемы газона лишь одной причиной.

"Признаками этого могут быть поредение газона, ослабление роста, неглубокая корневая система или то, что вода все труднее просачивается в почву. Однако эти проблемы могут быть вызваны и другими причинами, поэтому не стоит рассматривать аэрацию как универсальное средство для всех газонов", - отмечают эксперты.

Если трава хорошо развивается, участок не подвергается сильной нагрузке, а после дождя влага нормально проникает вглубь, излишняя механическая обработка может оказаться ненужной.

"Если почва рыхлая, трава здоровая, вода просачивается должным образом, а участок не подвергается значительной нагрузке, вполне возможно, что в этой процедуре вообще нет необходимости", - заключают специалисты.

Каким инструментом правильно прокалывать газон

Не все отверстия в почве дают одинаковый результат. Эксперты разделяют поверхностную обработку и процедуру, направленную непосредственно на работу с уплотнённым слоем. Машины с вертикальными ножами предназначены преимущественно для работы с материалом, который скапливается у поверхности. Для более серьезного вмешательства применяют оборудование, способное извлекать небольшие части почвы.

"Когда машина работает с вертикальными ножами, её можно использовать в первую очередь для обработки фильтрующего слоя, скапливающегося на поверхности. В свою очередь, аэратор со штырями проникает в почву полыми штырями, а затем извлекает из нее небольшие комки земли. Последний вариант предназначен именно для уменьшения уплотнения почвы", - поясняют в издании.

Обычное пробивание поверхности сплошными штифтами также не всегда заменяет полноценную процедуру. Важно, чтобы техника не только создавала отверстие, но и обеспечивала необходимое воздействие на структуру почвы.

"Плотное штифтовое устройство, которое просто пробивает отверстия в почве, не является эквивалентом аэратора со штифтами-головками. Поскольку оно не удаляет почву, а отталкивает её в сторону, в зоне вокруг отверстия оно может даже усилить уплотнение", - предупреждают специалисты.

Когда осенью аэрировать газон

Конец лета и начало осени могут быть благоприятным периодом для восстановления травы, поскольку сильная жара постепенно отступает. В то же время ориентироваться только на дату в календаре специалисты не советуют. Работы следует планировать с учетом реальной погоды и активности растений. Если сентябрь остается жарким и засушливым, спешка может не дать желаемого результата.

"Начинать работу стоит тогда, когда летний тепловой стресс ослабнет, газон снова начнет активно расти, а состояние почвы будет благоприятным", - подчеркивают эксперты.

Большое значение имеет и количество влаги в земле. Слишком твёрдая поверхность затруднит работу техники, а избыточное количество воды способно создать дополнительные проблемы при перемещении тяжёлого оборудования.

"Идеальная почва - слегка влажная, но не насыщенная водой. После длительного засушливого периода перед аэрацией может потребоваться полив, а после сильного дождя следует подождать, пока почва перестанет быть болотистой", - советуют специалисты.

Перед использованием техники также стоит учесть расположение элементов, проходящих близко к поверхности. Особенно это касается деталей системы автоматического полива и других скрытых конструкций.

Сколько раз нужно проходить аэратором по газону

Один проход не всегда дает достаточный результат, особенно если участок длительное время подвергался значительной нагрузке. Количество обработок зависит от конструкции оборудования и фактического состояния верхнего слоя почвы. На проблемных участках технику можно использовать в разных направлениях. Главная цель заключается не в том, чтобы оставить после работы как можно больше заметных следов.

"В зависимости от конструкции машины и степени уплотнения почвы может потребоваться несколько проходов, чтобы извлечь достаточное количество почвенных комков. Цель заключается не в том, чтобы газон выглядел эффектно "изрешеченным", а в том, чтобы действительно улучшить структуру уплотненного верхнего слоя почвы", - отмечают эксперты.

Нужно ли убирать комки земли после аэрации

После процедуры поверхность может временно выглядеть неопрятно. Возле образовавшихся каналов остаются небольшие кусочки земли, которые многие владельцы газонов пытаются сразу убрать. Специалисты не советуют спешить со сгребанием. Со временем эти частицы постепенно разрушаются и возвращаются на поверхность.

"Извлеченные комки почвы высыхают, постепенно распадаются и возвращаются на поверхность газона. Они разлагаются в течение нескольких недель, и после высыхания стоит дать им возможность распасться", - отмечают эксперты.

Осенняя процедура также может стать подготовительным этапом для обновления травяного покрова на прореженных участках. В таком случае особенно важно не затягивать с работами до периода сильного похолодания.

"Если газон редеет, аэрация может стать хорошим поводом для подсева, поскольку образовавшиеся отверстия могут улучшить контакт семян травы с почвой. Однако в этом случае ещё важнее выбор времени: следует выбрать период, когда новая трава ещё успеет укрепиться до наступления серьёзного похолодания", - отмечают специалисты.

Как часто нужно аэрировать газон

Осенняя обработка не должна превращаться в автоматический ежегодный ритуал. Частота зависит от того, насколько быстро участок теряет нормальную структуру и какую нагрузку переносит. Для газонов с высокой интенсивностью использования эксперты приводят один ориентир, тогда как обычные приусадебные участки могут нуждаться во вмешательстве значительно реже.

"В рекомендациях Университета Мэриленда для газонов, подвергающихся значительной пешеходной нагрузке, аэрацию с помощью штырей рекомендуется проводить раз в один-два года, а для обычных приусадебных газонов - раз в два-четыре года. Однако это следует рассматривать как американские рекомендации, а не как календарь, который можно автоматически применять", - объясняют специалисты.

Главным ориентиром должно оставаться фактическое состояние участка, а не привычка повторять процедуру каждый год.

"Цель этой операции заключается не в том, чтобы через несколько дней газон стал красивее, а в том, чтобы под поверхностью создать более благоприятные условия для корней. Если почва действительно уплотнилась, мы выберем подходящее время и будем работать соответствующим аэратором со штырями, газон сможет восстановиться в лучших условиях и начать следующий период роста", - резюмируют эксперты.

Напомним, как ранее сообщал Главред, садовод Надежда Пидлисняк посоветовала осенью удалять лишние побеги с кустов перца для ускорения созревания плодов. Такой уход помогает плодам покраснеть в конце сезона и созреть до наступления похолоданий.

Эксперты издания Southern Living рассказали о преимуществах осенних посевов и подчеркнули возможность заложить новый урожай в сентябре. Издание отметило, что теплая прогретая земля и постепенное снижение температуры способствуют прорастанию, поэтому в сентябре стоит сеять зелень, быстрорастущие корнеплоды и капустные культуры.

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