София Ротару мощно отреагировала на обстрел Киева

Популярная певица не остается в стороне от украинских реалий.

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София Ротару про ночную атаку на Киев/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Кратко:

Что написала Ротару

Каким фото она поделилась

Народная артистка и эстрадная певица София Ротару, которая не поддерживает военное нападение террористической России на Украину, отреагировала на обстрел Киева, в ночь на 8 сентября.

Ротару обычно не многословна, когда описывает трагедию Украины. Однако на этот раз она был особенно эмоциональной.

видео дня

"Боль…", - коротко прокомментировала артистка и добавила к посту в Instagram эмоджи в виде разбитого сердца.

София Ротару эмоционально заговорила о Киеве / Скриншот Instagram/sofiarotaru.official

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Как сообщал Главред, в ночь на 8 сентября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате ударов повреждены жилые дома, учебное заведение, есть пострадавшие. В частности, в Шевченковском районе вследствие падения обломков произошел пожар в складских помещениях.

Ранее также актриса Памела Андерсон откровенно рассказала о тяжелом диагнозе, который когда-то полностью изменил ее жизнь.

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О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".



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