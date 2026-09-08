София Ротару мощно отреагировала на обстрел Киева

Кратко:
- Что написала Ротару
- Каким фото она поделилась
Народная артистка и эстрадная певица София Ротару, которая не поддерживает военное нападение террористической России на Украину, отреагировала на обстрел Киева, в ночь на 8 сентября.
Ротару обычно не многословна, когда описывает трагедию Украины. Однако на этот раз она был особенно эмоциональной.
"Боль…", - коротко прокомментировала артистка и добавила к посту в Instagram эмоджи в виде разбитого сердца.
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Как сообщал Главред, в ночь на 8 сентября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате ударов повреждены жилые дома, учебное заведение, есть пострадавшие. В частности, в Шевченковском районе вследствие падения обломков произошел пожар в складских помещениях.
Ранее также актриса Памела Андерсон откровенно рассказала о тяжелом диагнозе, который когда-то полностью изменил ее жизнь.
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О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
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