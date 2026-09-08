Баллистический удар РФ по Киеву: есть жертвы, раненые и разрушения в пяти районах

По состоянию на 06:30 известно о семи пострадавших в Киеве. Два человека погибли в результате вражеской атаки.

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Последствия атаки РФ на Киев 8 сентября 2026 / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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Ночная атака баллистикой по Киеву привела к жертвам и раненым

Повреждения зафиксированы сразу в пяти районах города

Информация о погибших и пострадавших уточняется

В ночь на 8 сентября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате ударов повреждены жилые дома, учебное заведение, есть пострадавшие.

По состоянию на 08:07известно, что в Шевченковском районе в результате падения обломков произошел пожар в складских помещениях.

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В Подольском районе повреждено здание. Обошлось без пожара. Экстренные службы направляются на места.

В 07:48 мэр Киева Кличко сообщил, что в результате российской атаки на столицу в ночь на 8 сентября, по данным медиков, погибли два человека. Пострадали 10 человек. 5 раненых госпитализировали, двое из них – в тяжелом состоянии.

В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков на нескольких локациях. Произошли пожары в складских помещениях и на территории частной школы. Также обломки упали на жилой дом, где люди были заблокированы в квартирах и на недостроенный 26-этажный дом. Без пожара.

В Дарницком районе вследствие падения обломков повреждены и загорелись складские помещения. Также произошло возгорание гаража возле частного дома и поврежден автомобиль.

В Подольском районе обломки упали на нескольких локациях нежилой застройки. Произошли пожары складских помещений.

В Соломенском районе в результате падения обломков произошли пожары в нежилом помещении, а также в трехэтажном и пятиэтажном жилых домах.

"На местах работают экстренные и службы и коммунальщики. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется. Тревога в столице продолжается. Находитесь в безопасных местах", - добавил Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в 05:34, что известно о шести пострадавших в результате атаки врага на столицу. Трих раненых медики госпитализировали. Троим - оказали помощь амбулаторно.

"В Голосеевском районе пожар на территории учебного заведения Также предварительно заблокированы люди в жилом доме. В Подольском и Дарницком районах возгорание на нежилых территориях", - написал мэр в 04:26.

По данным Киевской городской военной администрации, в Подольском районе возникло возгорание гаражей и автомобилей, а также складского помещения.

В Соломенском районе в результате вражеской атаки возникло возгорание складского помещения. Также зафиксировано падение обломков на 5-этажный жилой дом. Также, на другой локации, поврежден 3-этажный жилой дом.

В Дарницком районе поврежден автомобиль в результате падения обломков.

По состоянию на 06:30 известно о семи пострадавших в Киеве. Два человека погибли в результате вражеской атаки, сообщили в КГВА.

По данным ГСЧС, в результате вражеской атаки пострадали предварительно шесть человек, еще 13 удалось спасти.

Разрушения и пожары произошли не менее в пяти районах города.

Голосеевский район: в результате попадания в 26-этажное нежилое здание на уровне 23-го этажа произошло разрушение конструкций без дальнейшего горения.

По другому адресу произошел пожар в гараже с распространением на расположенное рядом нежилое здание и бизнес-центр. Во время разведки спасатели спасли одного пострадавшего.

Кроме того, из одной из квартир 16-этажного жилого дома чрезвычайники вывели на свежий воздух двух человек, которых заблокировало в помещении из-за повреждений от взрывной волны.

Соломенский район: в жилой пятиэтажке также были заблокированы люди. Спасены 10 человек, 1 человек госпитализирован до прибытия подразделений ГСЧС.

Дарницкий район: горел гараж на территории частного дома. Пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м.

Подольский район: сообщается о пожаре в складском здании, а также горении автомобилей и гаражных боксов в результате обстрела.

Днепровский район: пожарные ликвидируют пожар в гаражах.

Информация о погибших и пострадавших уточняется, работы продолжаются.

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, ночью 5 сентября россияне нанесли удар по промышленному предприятию в Каменском на Днепропетровщине. В результате атаки на Каменское погибли четыре человека, еще пять человек получили ранения.

4 сентября и в ночь на 5 сентября российские войска неоднократно атаковали беспилотниками один из торговых центров города Николавева. В результате попаданий повреждены торговые залы и возникли пожары. Два человека пострадали: 72-летний мужчина и 17-летняя девушка.

В ночь на 5 сентября страна-агрессор Россия массированно атаковала Киевскую область. В результате удара пострадали 2 человека.

Спасатели отмечают, что в Бучанском районе возник пожар в складском помещении. Во время ликвидации пожара враг нанес повторный удар по расположенному рядом складскому зданию.

В Борисполе в результате попадания возник пожар и частично разрушен 9-этажный жилой дом. Горела кровля, разрушены конструкции 9-го этажа.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

В ГУР предупредили о новой волне ударов РФ

Россия готовит на осень и зиму серию комбинированных ударов по украинской энергетике и тепловым станциям - с применением баллистических ракет, крылатых ракет, реактивных "Шахедов" и новых баражирующих боеприпасов. Об этом заявил начальник ГУР Олег Иващенко в интервью Укринформу.

По его словам, разведка уже располагает данными о перечне объектов, типе вооружения и приблизительных сроках атак.

"Я не могу вас порадовать и не могу вводить людей в заблуждение. Как руководитель разведки должен говорить объективно. Люди должны это понимать, а наша страна - готовиться к этому", - подчеркнул он.

Начальник ГУР подчеркнул, что приоритеты врага сосредоточены на сокращении военного потенциала и ударных возможностей Украины. В частности, РФ наносит удары по местам хранения боеприпасов и пытается уничтожить оборонное производство.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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