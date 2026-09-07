Рыбак хотел поймать маленького сома для сына, но подцепил речного "монстра"

Четырехлетний мальчик принял огромного сома за акулу, когда его отец после напряженной борьбы подтянул к лодке рекордную рыбу весом 33 кг.

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Рыбак подцепил огромного речного "монстра" / Коллаж Главред, фото: Outdoor Life

Вы узнаете:

Как попытка поймать маленького сома обернулась невероятным уловом

Почему борьба с речным гигантом продолжалась около 20 минут

Что показали официальные измерения огромной рыбы

Обычная семейная рыбалка на реке Огайо (США) обернулась неожиданным рекордом. Тайлер Хармон рассчитывал поймать небольшого сома, с которым смог бы побороться его четырехлетний сын Уокер, однако на крючок попалась рыба весом около 33 кг.

На реку неподалеку от города Рейвенсвуд в Западной Вирджинии отправились сразу три поколения семьи: Тайлер, его сын Уокер и отец Родни. Рыбаки вышли на воду на алюминиевой лодке длиной примерно 5,5 метра и выбрали участок с медленным течением. Об этом пишет Outdoor Life.

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Они установили четыре удочки, используя в качестве наживки нарезанных мальков ручьевой форели. Долго ждать поклевки не пришлось.

"Мы рыбачили совсем недолго, когда одна из наших удочек прогнулась. Я поднял ее и понял, что это большой сом. Мы просто пытались поймать маленького, чтобы мой четырехлетний сын мог побороться с ним", - рассказал Тайлер Хармон.

Ребенок принял огромного сома за акулу

Борьба с рыбой продолжалась около 20 минут. Мужчине приходилось следить, чтобы леска с разрывной нагрузкой около 18 кг не запуталась в подводной растительности и якорном тросе.

Когда сом впервые появился возле лодки, его размеры поразили четырехлетнего мальчика.

"Наконец мне удалось подвести его близко к нашей лодке, и Уокер был в шоке, потому что подумал, что это большая акула", - со смехом вспомнил рыбак.

Ребенок принял огромного сома за акулу / Фото: Freepik

Родни поймал рыбу сачком, после чего вместе с сыном затащил ее на борт. Уже тогда Тайлер заподозрил, что пойманный сом может претендовать на рекорд.

"Мы несколько секунд смотрели на него, и я понял, что он может быть достаточно большим, чтобы установить рекорд штата", - рассказал американец.

Сома пришлось оставить на ночь в специальном резервуаре

Сначала семья взвесила улов при помощи весов, находившихся в лодке. Полученный результат оказался настолько впечатляющим, что рыбаки решили провести официальное измерение на сертифицированном оборудовании.

Они вернулись к причалу и поместили сома в специальный контейнер в кузове пикапа. Затем Тайлер связался со своим другом, владельцем расположенного неподалеку магазина.

Сома пришлось оставить на ночь / Фото: Outdoor Life

"Мы пошли в магазин рыболовных принадлежностей и поместили крупного сома в большой аэрируемый резервуар для приманки. Было около полуночи, и мы знали, что не сможем сообщить об этом в государственное управление рыболовства до следующего утра", - объяснил Тайлер.

На следующий день в магазин прибыл биолог по рыболовству Западной Вирджинии Райан Боссерман. Он подтвердил, что синий сом весил примерно 33 кг. Длина рыбы достигала 122,3 см, а обхват - около 85,1 см.

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