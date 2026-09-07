По 19 400 грн на отопление: кто из украинцев может получить помощь

Финансовая поддержка предназначена прежде всего для наиболее уязвимых категорий населения.

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Украинцам в прифронтовых общинах выплатят по 19 400 грн / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

Правительство привлекло 7,4 млрд грн от международных гуморганизаций

Получить деньги можно будет на банковский счет либо через "Укрпочту"

Более 380 тысяч семей, проживающих в прифронтовых общинах, смогут получить единовременную помощь в размере 19 400 грн для подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в Telegram.

По его словам, финансовая поддержка предназначена прежде всего для наиболее уязвимых категорий населения. В частности, на выплату могут рассчитывать люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры, внутренне перемещенные лица, получатели жилищных субсидий, многодетные и приемные семьи, одинокие матери, а также семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью.

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Кроме того, помощь предусмотрена для детских домов семейного типа и патронатных семей.

"Для этого правительство привлекло 7,4 млрд грн от международных гуманитарных организаций. Часть средств поступила от ЮНИСЕФ и Украинского Красного Креста через Гуманитарный счет Минсоцполитики", - отметил Корецкий.

Премьер-министр сообщил, что оформить помощь можно до 30 октября. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд, ЦПАУ или органы местного самоуправления.

Получить деньги можно будет на банковский счет либо через "Укрпочту".

Таким образом, государство планирует обеспечить дополнительной финансовой поддержкой жителей прифронтовых территорий, которым особенно сложно подготовиться к предстоящему отопительному сезону.

Подготовка к зиме - главное

Ранее Главред цитировал главу фонда "Вернись живым" Тараса Чмута о возможной самой тяжелой зиме 2026–2027 годов для Украины. Чмут призвал уже сейчас определиться с местом пребывания и рассмотреть возможность переезда из городов.

Напомним, ранее Иван Ступак подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону стала одной из главных государственных задач. Он отметил, что необходимо усилить защиту объектов генерации.

Капитан ВСУ и блогер Андрей Онистрат предупредил украинцев о возможных серьезных трудностях в предстоящий отопительный сезон. По его словам, уже с ноября ситуация с коммунальными услугами может существенно осложниться.

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О персоне: Сергей Корецкий Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 года по 13 мая 2025 года), сообщает Википедия.

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