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Необычная идея для дачи: из старых пластиковых бутылок делают уникальные дорожки

Алексей Тесля
6 сентября 2026, 21:41
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Благодаря гибкости пластика каждый элемент получился непохожим на остальные.
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Как сделать уникальную дорожку на участке / Коллаж: Главред, фото: Reddit/u/missmeatbalIs

Вы узнаете:

  • Для изготовления отдельных деталей бутылки разрезают на кольца
  • Благодаря гибкости пластика каждый элемент получается непохожим

Необычную садовую дорожку создали практически из подручных материалов. Вместо готовой брусчатки или покупных форм для бетона хозяйка использовала пластиковые бутылки из-под молока.

Благодаря гибкости пластика каждый элемент получился непохожим на остальные, что позволило создать естественную, "каменную" композицию без одинакового рисунка, пишет Homedit.

видео дня

Для изготовления отдельных деталей бутылки разрезали на кольца, которые стали временными формами. Внутрь заливали смесь из трех частей песка и одной части портландцемента. Примерно через час пластиковые заготовки снимали, после чего бетон вручную дорабатывали: убирали острые края и придавали каждому фрагменту округлую, неровную форму с помощью садового инструмента и небольшого плоского камня.

Работа оказалась весьма трудоемкой. На создание дорожки уже ушло около 60 часов, а для завершения проекта потребуется еще примерно 20–30 часов. Элементы укладываются вдоль извилистого маршрута, проходящего между клумбами и газоном. Разные по размеру бетонные детали заполняют пространство таким образом, чтобы поверхность напоминала старинную дорожку из булыжника.

Перед началом заливки участок подготовили: убрали траву, выровняли грунт, утрамбовали основание, добавили песок и геотекстиль. Черная окантовка помогает сохранить заданную форму дорожки и отделяет ее от посадок.

После снятия пластиковых форм бетонные элементы практически сливаются в единую мощеную поверхность. Отсутствие строгой геометрии и одинаковых швов делает дорожку более естественной и визуально отличает ее от стандартной бетонной плитки.

В дальнейшем владелица планирует добавить оттенки серого красителя, чтобы подчеркнуть различия между отдельными элементами. Готовая дорожка извивается среди цветущих клумб и ведет от дома к зоне отдыха, органично вписываясь в ландшафт сада.

Смотрите видео - дорожки для сада:

В видео автор рассказывает о трех практичных способах обустройства садовых дорожек, которые подходят для дачи или огорода. Он отмечает, что дорожки играют важную роль на участке, но их создание часто вызывает немало вопросов: хочется, чтобы они были удобными, аккуратными, доступными по стоимости и при этом позволяли проявить фантазию.

Предложенные варианты основаны на личном опыте автора и рассчитаны на самостоятельное выполнение. Для их реализации не требуется специальная помощь или сложные навыки - работа вполне посильна для одного человека. При этом каждый способ дает возможность самостоятельно определить форму и ширину дорожки, изменить ее направление и постепенно продолжать обустройство участка там, где это необходимо.

Автор показывает решения, которые позволяют сделать садовые дорожки функциональными, недорогими и оригинальными, адаптируя их под особенности конкретного участка и собственные потребности.

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Об источнике: Homedit.com

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