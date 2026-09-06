Джамала показалась с родной сестрой и ошарашила сходством

Популярная певица Джамала порадовала поклонников редкими кадрами.

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Джамала поделилась редким фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Джамала

Кратко:

Джамала редко показывает фото с сестрой

Опубликовала кадр в честь ее дня рождения

Подписала пост теплыми словами поддержки

Популярная украинская певица, продюсер и победительница Евровидения-2016 Джамала, которая нечасто делится в Instagram кадрами с родными, опубликовала редкое совместное фото с сестрой.

Повод оказался особенным, у нее был день рождения. На снимке - обе женщины сидят в кафе с розовым декором, обнявшись и держа в руках мороженое.

видео дня

Джамала показала родную сестру / Фото Instagram/jamalajaaa

В подписи артистка призналась, что этот день стал для нее одним из самых счастливых.

"Сегодня один из лучших дней - день рождения моей сестры. Ты - моя поддержка и опора во всем", - написала Джамала.

Джамала показала родную сестру / Фото Instagram/jamalajaaa

Певица добавила, что посвящает сестре свои песни, и завершила пост словами любви.

"Люблю тебя безгранично. С днем рождения, моя родная!" - написала Джамала.

Джамала показала родную сестру / Фото Instagram/jamalajaaa

Джамала также опубликовала несколько снимков со своей сестрой, которую подписчики видят очень редко.

Джамала показала родную сестру / Фото Instagram/jamalajaaa

Под постом сестру Джамалы поздравили и другие пользователи, оставив теплые комментарии и пожелания. Публикация быстро набрала отклик - количество лайков перевалило за несколько тысяч, а в комментариях поклонники отметили, что редко видят певицу в таких личных, семейных кадрах.

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О персоне: Джамала Джамала (настоящее имя - Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

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