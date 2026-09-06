Джамала показалась с родной сестрой и ошарашила сходством

Кратко:
- Джамала редко показывает фото с сестрой
- Опубликовала кадр в честь ее дня рождения
- Подписала пост теплыми словами поддержки
Популярная украинская певица, продюсер и победительница Евровидения-2016 Джамала, которая нечасто делится в Instagram кадрами с родными, опубликовала редкое совместное фото с сестрой.
Повод оказался особенным, у нее был день рождения. На снимке - обе женщины сидят в кафе с розовым декором, обнявшись и держа в руках мороженое.
В подписи артистка призналась, что этот день стал для нее одним из самых счастливых.
"Сегодня один из лучших дней - день рождения моей сестры. Ты - моя поддержка и опора во всем", - написала Джамала.
Певица добавила, что посвящает сестре свои песни, и завершила пост словами любви.
"Люблю тебя безгранично. С днем рождения, моя родная!" - написала Джамала.
Джамала также опубликовала несколько снимков со своей сестрой, которую подписчики видят очень редко.
Под постом сестру Джамалы поздравили и другие пользователи, оставив теплые комментарии и пожелания. Публикация быстро набрала отклик - количество лайков перевалило за несколько тысяч, а в комментариях поклонники отметили, что редко видят певицу в таких личных, семейных кадрах.
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О персоне: Джамала
Джамала (настоящее имя - Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".
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