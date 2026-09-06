Меган Маркл отвергла Гарри: что произошло между принцем и его женой

Кратко:
- К какой роли не готова Меган
- Чего хочет Гарри
Меган Маркл, по информации источников, не поддержала идею принца Гарри о частичном возвращении к королевским обязанностям в Великобритании.
Как сообщает Radar online, речь идёт о так называемой модели "half-in, half-out", при которой пара могла бы совмещать официальный статус с самостоятельной жизнью и коммерческими проектами.
Сообщается, что Гарри рассматривает возможность восстановить отношения с королевской семьёй и вновь участвовать в отдельных публичных мероприятиях, однако Меган не заинтересована в таком формате и не хочет возвращаться к обязанностям даже частично.
По данным инсайдеров, разногласия между супругами усилились на фоне подготовки к будущим событиям, включая "Игры непокорённых", где Гарри традиционно играет ключевую роль.
При этом идея "гибридного" участия в жизни монархии уже ранее была отвергнута королевской семьёй: ещё в 2020 году Елизавета II дала понять, что невозможно совмещать официальный статус с независимой деятельностью вне дворца.
На этом фоне, как утверждают источники, Меган предпочитает сосредоточиться на собственной жизни и проектах вне королевской системы, тогда как Гарри, напротив, рассматривает варианты более тесного взаимодействия с семьёй.
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О персоне: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
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