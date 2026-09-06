Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин три часа говорил с посланниками Трампа: Reuters раскрыл, есть ли прорыв

Дарья Пшеничник
6 сентября 2026, 10:18
google news Подпишитесь
на нас в Google
Москва настаивает на четырех областях и отказе Украины от НАТО, а специальные представители Трампа уже направляются к Зеленскому.
Путин три часа говорил с посланниками Трампа: Reuters раскрыл, есть ли прорыв
Как прошли переговоры Путина с представителями США по поводу войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля

Кратко:

видео дня
  • Путин беседовал с Виткоффом и Кушнером более трех часов
  • Прорыва на переговорах в Москве не зафиксировано
  • Спецпосланцы Трампа встретятся с Зеленским в воскресенье

Более трёх часов переговоров главы Кремля Владимира Путина со специальными представителями президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером завершились без каких-либо признаков прорыва. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что американцы обозначили несколько вариантов возможного урегулирования, однако их содержание не раскрыл, сообщает Reuters.

В ответ российский лидер настаивал, что армия РФ якобы достигает "реального прогресса" на фронте, а Москва уверена в достижении своих целей. Обязательным условием любых договоренностей он назвал устранение "всех первопричин конфликта".

Официальный представитель Белого дома охарактеризовал встречу как содержательную и пообещал объявить о дальнейших шагах в ближайшие недели. Виткофф и Кушнер, которые прибыли в российскую столицу впервые с января, комментариев не давали - они вылетели сразу после завершения беседы и должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Повестка дня, по версии Кремля, не ограничивалась войной.

"Переговоры вышли за рамки простого обмена мнениями по урегулированию украинского кризиса. Достаточно подробно обсуждались экономические вопросы и возможные крупные, взаимовыгодные российско-американские проекты. В целом можно сказать, что переговоры были своевременными и чрезвычайно полезными для обеих сторон", - заявил Ушаков.

Присутствовавший на встрече посланник Путина по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев назвал приезд американцев важным миротворческим визитом.

Путин похвалил усилия Трампа

Публичную часть переговоров глава РФ использовал для комплиментов в адрес хозяина Белого дома.

"Понимая, что он попадает в сложную ситуацию, он, тем не менее, не прекращает своих усилий, чтобы помочь достичь урегулирования и внести свой вклад в решение российско-украинского конфликта", - сказал Путин в телевизионном выступлении в начале встречи.

За кулисами дипломатии все выглядело иначе: предыдущие десять дней российская армия днем и ночью обстреливала Киев ракетами и дронами, а в пятницу нанесла удар по штаб-квартире СБУ. Украина в течение лета наносила удары по российским НПЗ, нефтяным терминалам и складам интернет-ритейлера Wildberries, повышая для Москвы цену продолжения войны, пишут СМИ. На время визита спецпосланников в Москву и Киев украинская сторона была готова воздержаться от ударов по российской столице.

Огромная пропасть в позициях

Пятый год войны стороны встречают с диаметрально противоположным видением финала. Источник, близкий к Кремлю, ранее говорил, что аппетиты Путина в отношении территорий никуда не исчезли.

"Нет никаких шансов достичь соглашения по линии фронта, пока Путин не завершит закрепление за собой остальной части Донецкой области", - подчеркнул собеседник, добавив, что лидер Кремля уверен на основании докладов своих командиров: это произойдет до конца года.

Западные военные аналитики оценивают такой сценарий как маловероятный, учитывая медленные темпы продвижения российских войск. Киев отказывается отдавать земли, которые оборонял ценой огромных потерь, и трактует подобные условия как капитуляцию.

В Кремле подчеркнули, что озвученное Путиным ещё два года назад требование - передать России всю территорию четырёх областей, на которые она претендует, и отказаться от курса на НАТО - остаётся "непоколебимым".

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Почему Путин не хочет садиться за стол переговоров

Диктатор и военный преступник Владимир Путин пока не заинтересован в переговорах о прекращении войны против Украины, а с наступлением холодов его готовность к диалогу может еще больше снизиться. В Киеве считают, что Кремль может рассчитывать на ослабление Украины в течение зимнего периода. Об этом сообщил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица в интервью "Укринформу".

По оценке представителя ОП, российское руководство может связывать дальнейшее развитие войны с ожиданиями сложного зимнего периода для Украины. Именно это, по его мнению, способно повлиять на позицию Кремля в отношении дипломатического процесса.

"У Путина сейчас нет ни малейшего желания садиться за стол переговоров, а после начала зимы и... до середины марта, у него будет еще меньше мотивации, потому что он будет считать, что украинцы не настолько сильны..., чтобы пережить эту зиму", - отметил Кислица.

В то же время Киев не намерен сворачивать дипломатическое направление. Кислица подчеркнул, что отказ от таких усилий в нынешних условиях был бы ошибочным и опасным решением.

Мирные переговоры - новости по теме

Как писал ранее Главред, Россия якобы не наносила ударов по Киеву с начала суток. О прекращении огня на срок более чем три дня с Украиной договоренностей не было. Такое заявление сделал российский диктатор Владимир Путин во время встречи в Кремле со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, цитируют российские СМИ.

Ранее отмечалось, что представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны посетить Киев и Москву, однако страна-агрессор Россия пытается сорвать визит американских переговорщиков в Украину. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Напомним, посланцы президента США Дональда Трампа в эти выходные посетят Москву и Киев, где проведут переговоры о прекращении войны в Украине. Поездка предусматривает два ключевых этапа. В субботу Виткофф и Кушнер должны встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, а в воскресенье провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Джаред Кушнер и Стив Виткофф везут с собой предложение о прекращении войны.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Reuters

Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего у агентства 197 бюро, работающих по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Владимир Путин война России и Украины мирные переговоры Стив Уиткофф
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ устроила ночной террор в нескольких областях: есть погибший и раненые

РФ устроила ночной террор в нескольких областях: есть погибший и раненые

10:33Украина
Путин три часа говорил с посланниками Трампа: Reuters раскрыл, есть ли прорыв

Путин три часа говорил с посланниками Трампа: Reuters раскрыл, есть ли прорыв

10:18Мир
Всю ночь РФ содрогалась от взрывов: Рязань и Ростов атаковали дроны, есть прилеты и пожары

Всю ночь РФ содрогалась от взрывов: Рязань и Ростов атаковали дроны, есть прилеты и пожары

08:47Война
Реклама

Популярное

Ещё
Запрещенные деревья в Украине — за посадку каких пород грозит штраф

Запрещенные деревья в Украине — за посадку каких пород грозит штраф

Убежище для проблем — 3 уголка в доме, где веник отнимает здоровье

Убежище для проблем — 3 уголка в доме, где веник отнимает здоровье

Сергей Танчинец сообщил о важном событии и публично обратился к жене

Сергей Танчинец сообщил о важном событии и публично обратился к жене

Бананы будут свежими неделями: простой трюк изменит привычное хранение

Бананы будут свежими неделями: простой трюк изменит привычное хранение

Китайский гороскоп на завтра, 6 сентября: Драконам - контроль, Быкам - неурядицы

Китайский гороскоп на завтра, 6 сентября: Драконам - контроль, Быкам - неурядицы

Последние новости

10:44

Финансовый гороскоп на 7–13 сентября: Львам — шанс, Девам — направление

10:33

РФ устроила ночной террор в нескольких областях: есть погибший и раненыеФото

10:18

Любовный гороскоп на 7–13 сентября: Скорпионам — доверие, Овнам — выбор

10:18

Путин три часа говорил с посланниками Трампа: Reuters раскрыл, есть ли прорыв

09:44

Китайский гороскоп на 7–13 сентября: Драконам — триумф, Лошадям — успех

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
09:31

Клубника отблагодарит щедрым урожаем в следующем году: что нужно сделать в сентябре

09:30

Обыски в ОГП могли устроить, чтобы НАБУ добралась до материалов дел на своих сотрудников, - эксперт

09:05

Новая попытка договориться с Путиным: Денисенко рассказал, в чем заключается опасность для Украинымнение

08:47

Всю ночь РФ содрогалась от взрывов: Рязань и Ростов атаковали дроны, есть прилеты и пожарыФото

Реклама
08:44

РФ ударила по приграничью с Румынией: остановлена ​​работа пункта пропуска "Орловка"

07:50

На переговорах с Путиным были не только Виткофф и Кушнер: Axios раскрыло детали

05:00

Все проблемы отступят: четыре знака зодиака избавятся от главного бремени

04:36

Гороскоп на завтра, 7 сентября: Овнам — препятствия, Близнецам — перемены

03:30

Как сделать томатную пасту без помидоров: лайфхак из отходов после консервации

03:03

Не только из-за отсутствия войн: за что Ярослава называли Мудрым

02:53

Как правильно мыть деревянную кухонную доску: лайфхак от профессионального повара

01:23

Сокровища лежали прямо под ногами: найден рекордный клад серебра викингов

05 сентября, суббота
23:43

Погибла почти вся семья: РФ ударила по дому на Харьковщине – ребенок среди жертв

22:49

Европа не выдержит долгой войны с РФ: в The Guardian раскрыли тревожный сценарий

22:08

Не ради аромата: зачем в сентябре кладут лавровый лист в кошелек

Реклама
21:38

Зачем сбрызгивать одежду водкой: секретный лайфхак от костюмеров

21:37

Путин заговорил о перемирии, а Уиткофф рассыпался в комплиментах: детали встречи

21:31

Хлеб не будет черстветь неделями: удивительно простой секрет свежей буханкиВидео

21:14

Рост до Kp 4: будет ли магнитная буря 6–7 сентября 2026 года

20:49

Как сказать на украинском "мне везет": правильные варианты и фразеологизмы

20:44

Цветы для любви в доме: 5 комнатных растений, приносящих счастье

20:29

Под Киевом гремели взрывы: в результате обстрела РФ есть жертвы и "прилеты"

20:24

Звучат как ругательства и бессмыслица: какие украинские имена удивляют мир

19:45

Бананы будут свежими неделями: простой трюк изменит привычное хранениеВидео

19:43

В Крыму ликвидировали главу "движения Путина" и "спонсора" армии РФ Чернышова

19:10

Миллиарды уходят за границу: Загородний объяснил, почему Украина не наращивает производство снарядовмнение

18:47

Александр Свищев подвел итоги лета: чего не хватило украинским сборным для борьбы за элиту

18:47

Когда бросать макароны в воду: шеф-повара назвали главное правило

18:35

РФ меняет цели для ударов по Украине: эксперт сказал, какие объекты в опасности

18:28

Картофель начнёт гнить к зиме: чего нельзя делать после уборки

18:26

Жёлтые пятна на ободке унитаза исчезнут без трения: названы два простых средства

18:20

Зеленский после переговоров с командой Трампа заявил о режиме без ударов

17:46

Таро-гороскоп на 7–13 сентября: Ракам — чудеса, а Козерогам — прорыв

17:32

Больше никакого уксуса: как быстро удалить накипь и отмыть кран до блескаВидео

17:25

"Легче уйти": Решетник рассказал о ссорах и кризисе в браке

Реклама
17:18

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября: Ракам — общение, а Весам — лидерство

17:13

Реактивные БпЛА атаковали запад Украины: гремели взрывы, есть разрушения

17:09

Часто сбивают с толку — в чем разница между can и could в английском языке

16:56

Правильное хранение семенного картофеля: как избежать гнили и появления ростков

16:31

Тест на внимательность: нужно найти кролика среди кошек за 5 секунд

16:28

Виктор Бронюк не смог выйти на сцену из-за внезапной болезни — детали

16:28

Реактивных перехватчиков дронов Shahed пока не будет: Игнат назвал причину

16:16

Полотенца больше не будут пахнуть сыростью: как правильно их стирать

16:16

Запрещенные деревья в Украине — за посадку каких пород грозит штраф

16:00

"Балтия за 3 дня": "Мадяр" предупредил НАТО об опасном плане Путина

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять