Путин три часа говорил с посланниками Трампа: Reuters раскрыл, есть ли прорыв

Москва настаивает на четырех областях и отказе Украины от НАТО, а специальные представители Трампа уже направляются к Зеленскому.

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Как прошли переговоры Путина с представителями США по поводу войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля

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Путин беседовал с Виткоффом и Кушнером более трех часов

Прорыва на переговорах в Москве не зафиксировано

Спецпосланцы Трампа встретятся с Зеленским в воскресенье

Более трёх часов переговоров главы Кремля Владимира Путина со специальными представителями президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером завершились без каких-либо признаков прорыва. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что американцы обозначили несколько вариантов возможного урегулирования, однако их содержание не раскрыл, сообщает Reuters.

В ответ российский лидер настаивал, что армия РФ якобы достигает "реального прогресса" на фронте, а Москва уверена в достижении своих целей. Обязательным условием любых договоренностей он назвал устранение "всех первопричин конфликта".

Официальный представитель Белого дома охарактеризовал встречу как содержательную и пообещал объявить о дальнейших шагах в ближайшие недели. Виткофф и Кушнер, которые прибыли в российскую столицу впервые с января, комментариев не давали - они вылетели сразу после завершения беседы и должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Повестка дня, по версии Кремля, не ограничивалась войной.

"Переговоры вышли за рамки простого обмена мнениями по урегулированию украинского кризиса. Достаточно подробно обсуждались экономические вопросы и возможные крупные, взаимовыгодные российско-американские проекты. В целом можно сказать, что переговоры были своевременными и чрезвычайно полезными для обеих сторон", - заявил Ушаков.

Присутствовавший на встрече посланник Путина по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев назвал приезд американцев важным миротворческим визитом.

Путин похвалил усилия Трампа

Публичную часть переговоров глава РФ использовал для комплиментов в адрес хозяина Белого дома.

"Понимая, что он попадает в сложную ситуацию, он, тем не менее, не прекращает своих усилий, чтобы помочь достичь урегулирования и внести свой вклад в решение российско-украинского конфликта", - сказал Путин в телевизионном выступлении в начале встречи.

За кулисами дипломатии все выглядело иначе: предыдущие десять дней российская армия днем и ночью обстреливала Киев ракетами и дронами, а в пятницу нанесла удар по штаб-квартире СБУ. Украина в течение лета наносила удары по российским НПЗ, нефтяным терминалам и складам интернет-ритейлера Wildberries, повышая для Москвы цену продолжения войны, пишут СМИ. На время визита спецпосланников в Москву и Киев украинская сторона была готова воздержаться от ударов по российской столице.

Огромная пропасть в позициях

Пятый год войны стороны встречают с диаметрально противоположным видением финала. Источник, близкий к Кремлю, ранее говорил, что аппетиты Путина в отношении территорий никуда не исчезли.

"Нет никаких шансов достичь соглашения по линии фронта, пока Путин не завершит закрепление за собой остальной части Донецкой области", - подчеркнул собеседник, добавив, что лидер Кремля уверен на основании докладов своих командиров: это произойдет до конца года.

Западные военные аналитики оценивают такой сценарий как маловероятный, учитывая медленные темпы продвижения российских войск. Киев отказывается отдавать земли, которые оборонял ценой огромных потерь, и трактует подобные условия как капитуляцию.

В Кремле подчеркнули, что озвученное Путиным ещё два года назад требование - передать России всю территорию четырёх областей, на которые она претендует, и отказаться от курса на НАТО - остаётся "непоколебимым".

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Почему Путин не хочет садиться за стол переговоров

Диктатор и военный преступник Владимир Путин пока не заинтересован в переговорах о прекращении войны против Украины, а с наступлением холодов его готовность к диалогу может еще больше снизиться. В Киеве считают, что Кремль может рассчитывать на ослабление Украины в течение зимнего периода. Об этом сообщил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица в интервью "Укринформу".

По оценке представителя ОП, российское руководство может связывать дальнейшее развитие войны с ожиданиями сложного зимнего периода для Украины. Именно это, по его мнению, способно повлиять на позицию Кремля в отношении дипломатического процесса.

"У Путина сейчас нет ни малейшего желания садиться за стол переговоров, а после начала зимы и... до середины марта, у него будет еще меньше мотивации, потому что он будет считать, что украинцы не настолько сильны..., чтобы пережить эту зиму", - отметил Кислица.

В то же время Киев не намерен сворачивать дипломатическое направление. Кислица подчеркнул, что отказ от таких усилий в нынешних условиях был бы ошибочным и опасным решением.

Мирные переговоры - новости по теме

Как писал ранее Главред, Россия якобы не наносила ударов по Киеву с начала суток. О прекращении огня на срок более чем три дня с Украиной договоренностей не было. Такое заявление сделал российский диктатор Владимир Путин во время встречи в Кремле со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, цитируют российские СМИ.

Ранее отмечалось, что представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны посетить Киев и Москву, однако страна-агрессор Россия пытается сорвать визит американских переговорщиков в Украину. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Напомним, посланцы президента США Дональда Трампа в эти выходные посетят Москву и Киев, где проведут переговоры о прекращении войны в Украине. Поездка предусматривает два ключевых этапа. В субботу Виткофф и Кушнер должны встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, а в воскресенье провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Джаред Кушнер и Стив Виткофф везут с собой предложение о прекращении войны.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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