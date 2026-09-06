РФ устроила ночной террор в нескольких областях: есть погибший и раненые

Кратко:
- РФ ночью атаковала Украину более сотни ударных дронов
- Под ударом оказались Запорожье, Киевщина, Херсонщина, Полтавщина и Одесщина
- В результате атаки погибший и раненые
Российские войска в ночь на 6 сентября атаковали Украину ударными беспилотниками. Под вражеским огнем оказались несколько регионов, зафиксированы попадания по гражданским и инфраструктурным объектам. Есть погибшие и раненые.
По данным Воздушных сил ВСУ, с вечера 5 сентября россияне запустили по Украине не менее 108 ударных БПЛА. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 82 дрона.
"По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 82 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, дронов других типов и 6 S8000 "Бандероль", - говорится в сообщении.
О последствиях атаки утром 6 сентября сообщили областные военные администрации и ГСЧС.
Запорожье
Российские войска нанесли удар беспилотниками по областному центру, в результате чего погиб 74-летний мужчина. Об этом сообщают в ГСЧС.
Еще трое человек получили травмы. Пострадали две женщины и мужчина, им оказывается необходимая медицинская помощь.
В результате ударов по двум адресам в многоэтажных домах загорелись квартира и балкон. Спасатели эвакуировали 16 жильцов одного из домов из-за задымления в подъезде.
Еще на двух объектах загорелись крыша частного дома, гараж и автомобиль. Также повреждено административное здание.
Киевская область
В Фастовском районе Киевской области после российской атаки возник масштабный пожар на объекте инфраструктуры, сообщают в ГСЧС.
Спасатели прибыли на место и ликвидировали возгорание. О пострадавших в результате этой атаки не сообщается.
Херсонская область
Утром 6 сентября российские военные атаковали Корабельный район Херсона. Как сообщают в ОВА, около 07:10 под удар попал 59-летний мужчина, который шел по улице.
"Он получил осколочные ранения ноги, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Бригада "скорой" доставила пострадавшего в больницу в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
Полтавская область
Вечером 5 сентября российский беспилотник попал на территорию частного предприятия в Лубенском районе Полтавской области.
По предварительной информации, люди не пострадали. Об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич.
Последствия попадания и масштабы повреждений уточняются.
Одесская область
Главред писал, что в Одесской области российские беспилотники атаковали пограничную инфраструктуру в Измаильском районе.
Из-за последствий обстрела временно приостановили работу пункта пропуска "Орловка". На данный момент его работа уже возобновлена.
Есть ли у Украины средства противодействия реактивным БПЛА - разъяснение ВВС
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у Украины уже есть прототипы средств для перехвата реактивных дронов, однако Вооруженные силы пока не могут в полной мере рассчитывать на них при отражении атак.
По его словам, скоростные беспилотники в настоящее время уничтожаются преимущественно с помощью авиации, зенитных ракетных комплексов, а также средств малой противовоздушной обороны. Если дрон оказывается в зоне их досягаемости, для его поражения применяются соответствующие системы.
В то же время уже зафиксированы отдельные случаи уничтожения реактивных БПЛА с помощью дронов-перехватчиков. Однако, по словам Игната, их доля пока остается небольшой.
"Вопрос заключается в испытаниях, масштабировании и приобретении соответствующего потенциала", - пояснил представитель Воздушных сил.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, РФ нанесла удар по Киевской области в субботу, 5 сентября, в результате чего есть погибшие. В результате атаки в области повреждены 28 объектов в пяти районах.
Кроме того, в пятницу, 5 сентября, в Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне атаки России ударными беспилотниками. Известно о четырёх раненых в результате вражеской атаки.
В Ровенской области силы ПВО сбили вражеский беспилотник. Глава Ровенской ОГА Александр Коваль сообщил, что люди и инфраструктура не пострадали.
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О персоне: Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
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