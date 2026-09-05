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Хлеб не будет черстветь неделями: удивительно простой секрет свежей буханки

Алексей Тесля
5 сентября 2026, 21:31
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Чтобы не выбрасывать продукты раньше времени, достаточно пересмотреть место и способ хранения.
Домашний хлеб - рецепт
Раскрыт способ хранения хлеба / коллаж: Главред, фото: ua/depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему холодильник ускоряет черствение хлеба
  • Как сохранить хлеб свежим на несколько недель

Хлеб редко задерживается на кухне надолго, но иногда буханка успевает испортиться раньше, чем её съедят. Сначала мякиш становится сухим и жёстким, а затем при неправильных условиях на поверхности может появиться плесень.

Чтобы не выбрасывать продукты раньше времени, достаточно пересмотреть место и способ хранения. Причём холодильник, который многие считают идеальным вариантом для сохранения свежести, в случае с хлебом может дать совершенно обратный результат, пишет Express.

видео дня

Почему холодильник ускоряет черствение

Низкая температура действительно способна замедлить размножение плесени, однако у хлеба при этом быстрее меняется структура. Во время охлаждения крахмал постепенно перестраивается и кристаллизуется, из-за чего мякиш теряет влагу.

Именно поэтому хлеб, пролежавший несколько дней в холодильнике, часто становится сухим, плотным и начинает крошиться. То есть продукт может дольше оставаться без видимых признаков плесени, но при этом значительно быстрее потерять привычную мягкость.

Есть хлеб с плесенью категорически не стоит. Даже если удалить заметное пятно, это не гарантирует, что продукт безопасен: грибок способен проникнуть внутрь, хотя его следы ещё не видны на поверхности.

Где лучше держать хлеб

Оптимальным вариантом для повседневного хранения считается обычная хлебница. Она защищает продукт от пересыхания, прямого света и избыточной влажности, одновременно позволяя воздуху циркулировать.

Покупной хлеб лучше не перекладывать без необходимости. Его можно оставить в заводской упаковке и плотно закрывать её после каждого использования. Для этого подойдут пластиковая клипса, специальная застёжка или даже обычная прищепка.

Если упаковка повредилась, хлеб стоит переложить в закрывающийся контейнер либо многоразовый пакет.

Хранить буханку желательно при комнатной температуре, выбрав сухое место без прямых солнечных лучей. Не стоит оставлять хлеб возле плиты, батареи или других источников тепла, а также в помещениях с повышенной влажностью.

Как сохранить хлеб на несколько недель

Если заранее понятно, что всю буханку быстро съесть не получится, выручит морозильная камера. Заморозка позволяет значительно увеличить срок хранения без необходимости держать хлеб в холодильнике.

Удобный вариант - разделить буханку на части или заранее нарезать её ломтиками. Нужное количество можно доставать по мере необходимости, а остальное продолжит храниться в морозилке.

Чтобы хлеб не покрывался инеем и не пересыхал, его следует хорошо упаковать в фольгу или специальный пакет для заморозки.

Размораживать ломтики можно при комнатной температуре. Ещё проще - сразу отправить их в тостер. При таком подходе не придётся размораживать всю буханку ради нескольких кусочков.

Есть и практичный вариант для завтрака: замороженный хлеб можно использовать для приготовления бутерброда заранее. К нужному моменту он успеет разморозиться, сохранив при этом гораздо больше свежести, чем при обычном хранении в холодильнике.

Как лучше всего хранить хлеб инфографика
/ Главред

Смотрите видео - секрет хранения хлеба:

В видео рассказывается о роли хлеба в ежедневном питании украинцев и о том, насколько разнообразным стал современный ассортимент хлебобулочных изделий. Автор рассматривает популярные разновидности хлеба, обращает внимание на влияние экологических факторов на процесс его производства, а также объясняет, как правильно хранить продукт, чтобы он дольше оставался свежим, мягким и сохранял свой вкус.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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