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Бананы будут свежими неделями: простой трюк изменит привычное хранение

Алексей Тесля
5 сентября 2026, 19:45
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Один из самых известных советов - закрывать плодоножки бананов алюминиевой фольгой.
Бананы
Как сохранить свежесть бананов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему бананы быстро созревают
  • Причина, по которой бананы лучше подвешивать
  • Где и при какой температуре хранить бананы

Купленные бананы нередко начинают темнеть и размягчаться гораздо раньше, чем хотелось бы. Ещё вчера плоды выглядели свежими и упругими, а спустя несколько дней кожура покрывается коричневыми пятнами, а мякоть становится слишком мягкой.

В интернете можно найти немало домашних способов замедлить этот процесс. Один из самых известных советов - закрывать плодоножки бананов алюминиевой фольгой. Однако рассчитывать на впечатляющий результат только благодаря этому приёму не стоит, пишет Express.

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Почему бананы быстро созревают

Главную роль здесь играет этилен - природный газ, который выделяют сами плоды и который запускает процессы созревания. Особенно активно он выходит через область плодоножки.

Отсюда и появилась идея плотно закрывать верхушки банановой связки пищевой плёнкой или фольгой. Предполагается, что это позволит уменьшить скорость распространения этилена и тем самым немного отсрочить созревание.

На практике результаты такого метода неоднозначны. В одних домашних тестах бананы действительно оставались пригодными в пищу немного дольше, в других заметного эффекта практически не обнаруживали. Поэтому фольгу скорее стоит рассматривать как дополнительную хитрость, а не как гарантированный способ надолго сохранить плоды.

Необычный эксперимент с пакетом

Ещё один вариант, который часто обсуждают любители домашних лайфхаков, - хранение бананов в полиэтиленовом пакете. На первый взгляд идея кажется спорной: этилен остаётся внутри, а значит, созревание должно ускориться.

Однако закрытое пространство меняет не только концентрацию газа, но и уровень влажности и движение воздуха вокруг фруктов. Именно поэтому результат может отличаться от ожидаемого.

Журнал The Kitchn проверил такой способ в течение шести дней. К концу эксперимента пакет заметно раздулся, а бананы сохранили преимущественно ярко-жёлтую кожуру и лишь небольшое количество зелени возле плодоножек. Коричневых пятен на них практически не было.

При этом внутри плоды оказались необычно мягкими и кремовыми. Вкус был очень насыщенным, с выраженной сладостью, напоминающей банановые конфеты. Экспериментаторы сочли вкус весьма интересным, хотя необычная мягкая консистенция понравилась не всем.

Почему бананы лучше подвешивать

Для регулярного хранения бананов можно использовать специальный держатель или крючок. Такой вариант позволяет не складывать фрукты в одну кучу, а разместить их отдельно, оставив вокруг достаточно воздуха.

Это важно ещё и потому, что при постоянном контакте плоды сильнее давят друг на друга. В результате на кожуре быстрее появляются вмятины, потемневшие участки и мягкие места.

Подвесная конструкция решает сразу несколько задач: связка находится над поверхностью стола, практически не занимает рабочее пространство и меньше подвергается механическим повреждениям.

Где и при какой температуре хранить бананы

Недозрелые бананы лучше держать вне холодильника - при обычной комнатной температуре. Это тропические плоды, и холод может нарушить нормальное течение процесса созревания, а также негативно сказаться на консистенции и вкусовых качествах.

После того как бананы достигли желаемой степени зрелости, ситуация меняется. Полностью созревшие плоды уже можно убрать в холодильник. Низкая температура поможет замедлить дальнейшие изменения и позволит сохранить их съедобными дольше.

Таким образом, один универсальный "секрет" для бананов найти сложно. Фольга на плодоножках может немного помочь, но гораздо важнее правильные условия хранения, отсутствие давления между плодами и своевременное перемещение уже спелых бананов в холодильник.

Как дольше сохранить свежесть бананов
/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как хранить овощи с фруктами:

В видео автор делится практичными советами по хранению свежих овощей и фруктов в тёплое время года. Эти рекомендации легко применить дома - никаких дорогостоящих приспособлений и специальных систем хранения не понадобится.

Отдельное внимание уделяется продуктам, которым холодильник может скорее навредить, чем помочь. Также автор объясняет, почему картофель и репчатый лук лучше не держать вместе, а бананы желательно размещать подальше от яблок и других фруктов, выделяющих большое количество этилена.

Не обошлось и без советов по хранению помидоров. В ролике разбирается распространённая ошибка - оставлять томаты на освещённом солнцем подоконнике. Автор рассказывает, какое место для них подходит гораздо лучше и какие условия позволяют сохранить вкус, аромат и свежесть плодов максимально долго.

Ранее Главред писал о том, что делать, чтобы бананы не становились коричневыми. Процесс созревания можно замедлить, благодаря чему бананы будут оставаться свежими до двух недель дольше.

Напомним, ранее сообщалось о том, как выглядит "настоящий" банан. Оказываются, банан может быть совсем не таким, каким мы привыкли его видеть.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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