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Какие цветы посадить в сентябре: список лучших многолетников

Анна Ярославская
5 сентября 2026, 11:55
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Высаженные в сентябре цветы наращивают корни и зацветают быстрее весной.
Многолетники
Пионы, ирисы и лилейники закладывают базу для пышных клумб / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие цветы сажают в сентябре для пышного сада летом
  • Почему осенняя посадка помогает многолетникам укорениться
  • Как ухаживать за растениями, чтобы они успешно перезимовали

Сентябрь - это не месяц отдыха для садоводов, особенно для тех, которые хотят получить пышный и ослепительно яркий цветник в следующем году. Во многих регионах начало осени - идеальная пора для посадки многолетников. Прохлада дает этим растениям отличный шанс надежно укорениться до прихода зимних морозов. Главред разобрался, какие цветы посадить в сентябре.

Что можно посадить в сентябре в открытый грунт: список цветов

Пион

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Если вам нужен роскошный цветник, то никакое растение не сможет составить конкуренцию пиону. Его пышные бутоны - главное украшение сада в начале лета, а осень - идеальный момент для посадки саженцев с открытой корневой системой, пишет Gardening Know How.

Осенняя посадка дает корням время закрепиться в почве до зимы. Пионы не относятся к быстрорастущим культурам, так что здесь терпение вознаграждается сполна. И пусть в первый год молодой куст не засыплет вас морем цветов, окрепнув, он способен жить и обильно цвести целыми десятилетиями без особых хлопот.

Ирис

На первый взгляд, бородатые ирисы кажутся хрупким произведением искусства, но на самом деле это невероятно стойкие многолетники, способные кардинально преобразить любой летний миксбордер.

Изысканные цветки ирисов поражают богатством палитры: от глубокого фиолетового и синего до нежно-желтого, розового и белоснежного. К тому же многие сорта обладают удивительно сладким ароматом.

Сентябрь особенно удобен для посадки и деления бородатых ирисов: корневища успевают освоиться на новом месте до начала следующего вегетационного периода. Главное правило при работе с деленками - не заглублять корневище слишком сильно.

Эхинацея

Если ваша цель - пышные соцветия и сад, гудящий от пчел и бабочек, эхинацея станет безупречным выбором. В зависимости от сорта лепестки бывают розовыми, пурпурными, белыми, оранжевыми и желтыми.

Окрепнув, эхинацея проявляет поразительную жизнестойкость: она переносит жару и засуху куда лучше многих своих соседей. Сентябрьская посадка позволяет многолетнику спокойно нарастить корневую массу в комфортной прохладе. Уже к следующему лету вы получите высокие стройные стебли с бутонами, которые будут радовать глаз весь сезон, а зимой украсят заснеженный сад своими графичными сухими корзинками.

Лилейник

Лилейник относится к категории растений из серии "посадил в сентябре и забыл". При этом вы можете на 100% быть уверенны, что летом он все равно устроит грандиозное шоу цветов.

Вопреки названию, лилейники не имеют отношения к истинным лилиям. Это раскидистые многолетники с массой цветков-колокольчиков, каждый из которых живет всего один день. К счастью, бутонов образуется так много, что волна цветения кажется бесконечной. Главное - дать растению укорениться ранней осенью до возвращения летнего зноя.

Флокс метельчатый

Если идеальный летний сад ассоциируется у вас не с точечными акцентами, а с пышными цветущими облаками, флокс метельчатый просто обязан быть в вашем списке. Этот вид формирует крупневшие, восхитительно ароматные шапки соцветий на высоких стеблях.

Флокс незаменим для среднего и заднего плана клумбы, поскольку добавляет композиции объем и высоту. Осенняя посадка дает корням возможность прижиться до заморозков, обеспечивая растению мощный старт весной.

Какие цветы можно вырастить из черенков
Какие цветы можно вырастить из черенков / Инфографика: Главред

Шток-роза (Мальва)

Эти величественные гиганты способны выбрасывать усыпанные бутонами цветоносы на многометровую высоту, создавая фантастический фон для всего участка. Мальвы прекрасно размножаются самосевом.

Высокие свечи мальв особенно хороши, когда нужно добавить вертикалей и глубин пространству. Осень - лучшее время для того, чтобы вырастить эту статную красавицу.

Луковичные

Тюльпанам, нарциссам, аллиумам, крокусам и многим другим луковичным растениям необходим период зимнего охлаждения для завершения естественного цикла роста - вот почему осень считается идеальным временем для их высадки. Попробуйте скомбинировать посадки луковичных с многолетниками: это один из самых простых способов создать динамичный сад, меняющий свой облик от месяца к месяцу.

Важно помнить, что многолетники растут с разной скоростью, и некоторым сортам требуется пара сезонов, чтобы набрать полную силу и размер. Но обеспечив им правильный старт осенней посадкой, вы закладываете фундамент для сильного и здорового сада.

Чтобы помочь растениям пережить первую зиму, обильно поливайте свежие посадки (особенно если выдалась сухая осень). Мульчирование органикой также пойдет на пользу - главное, не насыпать мульчу вплотную к корневой шейке и стеблям.

Ранее Главред писал, как создать на даче "небольшую Голландию", высадив великолепную клумбу из тюльпанов.

Смотрите видео - Как высадить клумбу тюльпанов как в Голландии:

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Об источнике: Gardening Know How

Gardening Know How (@Gardeningknowhow) - это официальный YouTube-канал крупного одноименного англоязычного интернет-портала, который является одним из самых популярных ресурсов по садоводству, огородничеству и растениеводству.

На канале можно найти практические советы по садоводству, уходу за комнатными и садовыми растениями, выращиванию овощей и фруктов, борьбе с вредителями и болезнями, ландшафтному дизайну.

Канал является медиа-продолжением сайта Gardening Know How (основан в 2007 году). Контент создается командой профессиональных садоводов, агрономов, авторов книг по ботанике и ландшафтных дизайнеров.

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