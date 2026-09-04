Сколько еще РФ будет бить по Украине: в ГУР назвали главное условие прекращения ударов

Сколько РФ будет бить по Украине, зависит от противодействия Киева. В ГУР объяснили, как удары по логистике и пусковым установкам могут изменить ситуацию.

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Удары РФ по Украине - в ГУР объяснили, что может их остановить / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

Юсов назвал условие для сокращения ударов

Украина совершенствует защиту от новых БПЛА

Страна-агрессор Россия сможет продолжать массированные удары по Украине до тех пор, пока будет сохранять способность производить, доставлять и запускать ударные беспилотники. Продолжительность воздушного террора в значительной степени зависит от того, насколько эффективно Украина сможет противодействовать этим возможностям врага. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии для Новини.LIVE.

Одним из ключевых направлений противодействия остается воздействие не только непосредственно на воздушные цели, но и на инфраструктуру, обеспечивающую их применение. Речь идет о производственных объектах, маршрутах поставок и районах запуска.

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"Это постоянный процесс взаимной борьбы и совершенствования", - отметил Юсов.

Отдельным вызовом для украинской обороны стало более активное применение Россией новых реактивных "Шахедов". Юсов отметил, что их скоростные характеристики создают дополнительную нагрузку на систему противовоздушной обороны и требуют постоянного обновления средств противодействия.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Украинские специалисты уже работают над усовершенствованием технических решений для обнаружения, перехвата и уничтожения таких беспилотников.

"Этот период очень тяжелый, но его нужно пройти, выдержать и двигаться дальше. Для этого Силы безопасности и обороны, Главное управление разведки и общество делают все необходимое. Мы справимся", - подчеркнул Юсов.

Пресс-секретарь ГУР выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям военных, спецслужб и гражданского населения Украине удастся противостоять новой угрозе в воздушном пространстве и нейтрализовать её.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Зачем РФ растягивает атаки на Киев на многие часы - эксперт

Россия растягивает воздушные атаки на Киев, чтобы максимально затруднить нормальное функционирование столицы и всей страны. Длительные тревоги вынуждают останавливать работу бизнеса, транспорта и других объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружению Defense Express Иван Киричевский в комментарии Главреду.

По словам аналитика, нынешняя тактика Москвы не свидетельствует о появлении новой цели в войне. Кремль продолжает действовать в соответствии с подходом, который применяет с начала полномасштабного вторжения.

"Россия не стремится достичь ничего принципиально нового, начиная с 24 февраля 2022 года. Они просто хотят уничтожить жизнь в нашей стране. Вопрос лишь в наборе и количестве средств поражения, которые они использовали на разных этапах войны", - отметил Киричевский.

Отдельно эксперт предостерегает от трактовки нынешней интенсивности ударов как прямой реакции на украинские атаки по территории РФ. По его мнению, Москва и без этого продолжала бы оказывать максимальное давление на Украину.

"Если бы мы не наносили им удары, они бы сейчас ещё эффективнее уничтожали нас. Тогда вопрос заключался бы не в том, что россияне приближаются к определенному порогу, чтобы парализовать жизнь у нас, - у нас она, в принципе, уже была бы парализована", - подчеркнул эксперт.

Киричевский также считает ошибочным подход, при котором изменение интенсивности российских обстрелов объясняется исключительно действиями Украины. По его оценке, неизменной остается сама логика давления на государство, тогда как средства его реализации Москва меняет в зависимости от этапа войны.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский анонсировал новые меры по противодействию реактивным дронам и укреплению потенциала противовоздушной обороны. Президент подчеркнул, что новый ответ готовят при участии оборонной промышленности и бизнеса.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о введении уровней воздушной тревоги, которые будут определять порядок работы бизнеса и учреждений во время воздушных угроз. Правительство определило два уровня воздушной тревоги для дифференциации дроновой и ракетной угрозы. По словам премьера, желтый уровень будет применяться во время атак дронов с сигналом тревоги продолжительностью 30 секунд, а красный уровень - при угрозе ракетного или комбинированного удара с сигналом продолжительностью одну минуту, при этом бизнесу дают три месяца на обустройство укрытий там, где их нет.

Советник президента Сергей Бескрестнов в интервью "Флеш" объяснил возможную схему наведения ударного "Шахеда" на здание СБУ в Киеве. По его словам, ретранслятор для наведения на цель мог работать на расстоянии до 5 км, иметь размер половины школьного рюкзака, и в момент атаки других "Шахедов" в воздухе не было.

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О персоне: Андрей Юсов Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, пишет Википедия. С 2022 года является представителем по вопросам стратегических коммуникаций ГУР Минобороны Украины. Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Внештатный советник главы Офиса президента. Юсов лично участвовал в большинстве обменов украинских пленных. Он принимал участие в обмене, в рамках которого Путину передали его кума и предателя Украины Виктора Медведчука. Взамен Украина вернула 215 бойцов, из которых 188 - защитники Мариуполя и "Азовстали". Участвовал в организации и проведении обменов в соответствии со Стамбульскими договоренностями.

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