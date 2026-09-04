Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Сколько еще РФ будет бить по Украине: в ГУР назвали главное условие прекращения ударов

Юрий Берендий
4 сентября 2026, 21:45
google news Подпишитесь
на нас в Google
Сколько РФ будет бить по Украине, зависит от противодействия Киева. В ГУР объяснили, как удары по логистике и пусковым установкам могут изменить ситуацию.
Удары РФ по Украине - в ГУР объяснили, что может их остановить
Удары РФ по Украине - в ГУР объяснили, что может их остановить / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • Юсов назвал условие для сокращения ударов
  • Украина совершенствует защиту от новых БПЛА

Страна-агрессор Россия сможет продолжать массированные удары по Украине до тех пор, пока будет сохранять способность производить, доставлять и запускать ударные беспилотники. Продолжительность воздушного террора в значительной степени зависит от того, насколько эффективно Украина сможет противодействовать этим возможностям врага. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии для Новини.LIVE.

Одним из ключевых направлений противодействия остается воздействие не только непосредственно на воздушные цели, но и на инфраструктуру, обеспечивающую их применение. Речь идет о производственных объектах, маршрутах поставок и районах запуска.

видео дня

"Это постоянный процесс взаимной борьбы и совершенствования", - отметил Юсов.

Отдельным вызовом для украинской обороны стало более активное применение Россией новых реактивных "Шахедов". Юсов отметил, что их скоростные характеристики создают дополнительную нагрузку на систему противовоздушной обороны и требуют постоянного обновления средств противодействия.

дрон
Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Украинские специалисты уже работают над усовершенствованием технических решений для обнаружения, перехвата и уничтожения таких беспилотников.

"Этот период очень тяжелый, но его нужно пройти, выдержать и двигаться дальше. Для этого Силы безопасности и обороны, Главное управление разведки и общество делают все необходимое. Мы справимся", - подчеркнул Юсов.

Пресс-секретарь ГУР выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям военных, спецслужб и гражданского населения Украине удастся противостоять новой угрозе в воздушном пространстве и нейтрализовать её.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Зачем РФ растягивает атаки на Киев на многие часы - эксперт

Россия растягивает воздушные атаки на Киев, чтобы максимально затруднить нормальное функционирование столицы и всей страны. Длительные тревоги вынуждают останавливать работу бизнеса, транспорта и других объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружению Defense Express Иван Киричевский в комментарии Главреду.

По словам аналитика, нынешняя тактика Москвы не свидетельствует о появлении новой цели в войне. Кремль продолжает действовать в соответствии с подходом, который применяет с начала полномасштабного вторжения.

"Россия не стремится достичь ничего принципиально нового, начиная с 24 февраля 2022 года. Они просто хотят уничтожить жизнь в нашей стране. Вопрос лишь в наборе и количестве средств поражения, которые они использовали на разных этапах войны", - отметил Киричевский.

Отдельно эксперт предостерегает от трактовки нынешней интенсивности ударов как прямой реакции на украинские атаки по территории РФ. По его мнению, Москва и без этого продолжала бы оказывать максимальное давление на Украину.

"Если бы мы не наносили им удары, они бы сейчас ещё эффективнее уничтожали нас. Тогда вопрос заключался бы не в том, что россияне приближаются к определенному порогу, чтобы парализовать жизнь у нас, - у нас она, в принципе, уже была бы парализована", - подчеркнул эксперт.

Киричевский также считает ошибочным подход, при котором изменение интенсивности российских обстрелов объясняется исключительно действиями Украины. По его оценке, неизменной остается сама логика давления на государство, тогда как средства его реализации Москва меняет в зависимости от этапа войны.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский анонсировал новые меры по противодействию реактивным дронам и укреплению потенциала противовоздушной обороны. Президент подчеркнул, что новый ответ готовят при участии оборонной промышленности и бизнеса.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о введении уровней воздушной тревоги, которые будут определять порядок работы бизнеса и учреждений во время воздушных угроз. Правительство определило два уровня воздушной тревоги для дифференциации дроновой и ракетной угрозы. По словам премьера, желтый уровень будет применяться во время атак дронов с сигналом тревоги продолжительностью 30 секунд, а красный уровень - при угрозе ракетного или комбинированного удара с сигналом продолжительностью одну минуту, при этом бизнесу дают три месяца на обустройство укрытий там, где их нет.

Советник президента Сергей Бескрестнов в интервью "Флеш" объяснил возможную схему наведения ударного "Шахеда" на здание СБУ в Киеве. По его словам, ретранслятор для наведения на цель мог работать на расстоянии до 5 км, иметь размер половины школьного рюкзака, и в момент атаки других "Шахедов" в воздухе не было.

Читайте также:

О персоне: Андрей Юсов

Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, пишет Википедия. С 2022 года является представителем по вопросам стратегических коммуникаций ГУР Минобороны Украины. Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Внештатный советник главы Офиса президента.

Юсов лично участвовал в большинстве обменов украинских пленных. Он принимал участие в обмене, в рамках которого Путину передали его кума и предателя Украины Виктора Медведчука. Взамен Украина вернула 215 бойцов, из которых 188 - защитники Мариуполя и "Азовстали". Участвовал в организации и проведении обменов в соответствии со Стамбульскими договоренностями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ГУР ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сколько еще РФ будет бить по Украине: в ГУР назвали главное условие прекращения ударов

Сколько еще РФ будет бить по Украине: в ГУР назвали главное условие прекращения ударов

21:45Война
РФ резко усилила штурмы на нескольких направлениях: где враг идет на прорыв

РФ резко усилила штурмы на нескольких направлениях: где враг идет на прорыв

21:13Аналитика
Правила пересечения границы ЕС станут более жесткими: что изменится с 6 сентября

Правила пересечения границы ЕС станут более жесткими: что изменится с 6 сентября

20:54Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Песню 1987 года назвали одной из лучших рок-композиций о любви

Песню 1987 года назвали одной из лучших рок-композиций о любви

Жара до +34 сменится непогодой: когда Украину накроют дожди и грозы

Жара до +34 сменится непогодой: когда Украину накроют дожди и грозы

Богатство уже на пороге: три знака зодиака привлекут финансовый успех

Богатство уже на пороге: три знака зодиака привлекут финансовый успех

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке инопланетянина и троглодита за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке инопланетянина и троглодита за 43 с

Жирный налет на шкафчиках исчезнет мгновенно: поможет простой продукт из кухни

Жирный налет на шкафчиках исчезнет мгновенно: поможет простой продукт из кухни

Последние новости

22:04

Лук пролежит свежим до полугода: раскрыт главный секрет идеального хранения

21:51

"Точка соприкосновения" не переводится на украинский дословно: как сказать правильно

21:45

Сколько еще РФ будет бить по Украине: в ГУР назвали главное условие прекращения ударов

21:40

Они лишают полноценного сна и энергии: какие вещи стоит убрать из спальни

21:13

РФ резко усилила штурмы на нескольких направлениях: где враг идет на прорыв

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
21:04

Стиральная машина скачет во время стирки: почему и когда нужно бить тревогуВидео

20:54

Правила пересечения границы ЕС станут более жесткими: что изменится с 6 сентября

20:38

Украинские корни, европейский стиль: 5 стильных редких имен для девочек

20:07

Украина не будет наносить удары по России — Зеленский назвал причину

Реклама
20:00

Против беспокойства и кошмаров: какие 3 растения стоит положить под подушку

19:58

О коре и щепках можно забыть: 8 растений для идеальной живой мульчиВидео

19:41

Грызуны покинут участок без ловушек и яда: какие 3 растения советуют посадить эксперты

19:40

Перец начнёт краснеть на глазах: что нужно срочно сделать с кустами в сентябреВидео

19:21

Жизнь изменится к лучшему: 3 знака, которым предстоит успех с 7 сентября

19:10

Войну дронов нужно перенести в Россию: Коваленко рассказал, как остановить террормнение

18:59

РФ готовит 4 массированные атаки в сентябре: СМИ узнали, куда и чем ударит враг

18:56

Как защитить запасы круп от моли: специи и хитрости для длительного хранения

18:39

"Шахед" навели с земли: "Флеш" раскрыл новые детали удара по зданию СБУ в Киеве

18:39

Рекордный урожай ежегодно: самые простые для выращивания фруктовые деревьяВидео

18:29

Налет и грязь в унитазе исчезнут через 15 минут: две ложки чего следует засыпать

Реклама
18:23

Когда Уиткофф и Кушнер прибудут на переговоры с Путиным и Зеленским — новые детали

18:10

Зачем смачивать бумагу для выпечки: секреты опытных поваров

18:01

Пономарев впервые появился на публике с молодой избранницей - как она выглядит

17:42

Только не на помойку: зачем хитрые хозяйки кладут винные пробки в вазоныВидео

17:36

Главный оберег осени: какое растение нужно занести в дом в сентябре

17:33

Украинскую делегацию звали в Москву на переговоры с Путиным: NYT раскрыл детали

17:26

Три знака зодиака окажутся в числе главных счастливчиков недели - кто они

17:23

"Путь длиной в три года": сын Виктора Павлика заговорил несмотря на диагнозВидео

16:55

Второй в 27 лет: известная украинская блогерша сообщила о разводе

16:31

"Вышла замуж": тайную свадьбу Lida Lee и Даниэля Салема рассекретили в сети

16:28

Когда начнётся режим прекращения огня в войне с Россией — Буданов сделал заявление

16:23

Новый вызов для Украины: "Флеш" рассказал, как РФ научилась противодействовать Starlink

16:20

Россия ударила дроном по зданию СБУ в центре Киева, есть раненые: что известно

16:10

Минус один: умер пропагандист "России 24", близкий друг Соловьева

16:02

Почему 5 сентября нельзя ходить в старом наряде: какой церковный праздник

16:01

Доллар и евро резко обвалились: новый курс валют на 7 сентября

15:40

"Нет сомнений": когда Россия прекратит террор Киева дронами, названы сроки

15:40

Как правильно носить широкие джинсы: стилистка назвала 4 важных условияВидео

15:05

Юлия Санина публично обратилась к мужу, который уехал из Украины

14:49

Гороскоп на завтра, 5 сентября: Раков ждут сюрпризы, Львов — стресс

Реклама
14:17

Алину Гросу заподозрили во второй беременности - певица сделала признание

14:10

Одна привычка на парковке "убивает" колеса авто: что не стоит делать водителямВидео

13:56

"Чуваки, все четко!": "Братья Гадюкины" возвращаются на большую сцену

13:21

Скандал дошел до президента: петиция по поводу Потапа набрала 25 тысяч подписей

13:17

Уиткофф и Кушнер боятся ехать в Киев, визит оказался под вопросом - СМИ

12:49

Песню 1987 года назвали одной из лучших рок-композиций о любвиВидео

12:38

Как избавиться от ос на участке: раскрыт главный секрет виноградарейВидео

12:29

Новый скачок цен на топливо: на сколько могут подорожать бензин и дизель

12:03

Китайский гороскоп на завтра, 5 сентября: Козлам - занятость, Тиграм - чуткость

11:59

РФ ударила по Жулянам, дрон попал в самолет в Киеве: что известно

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Днепра
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять