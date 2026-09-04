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Грызуны покинут участок без ловушек и яда: какие 3 растения советуют посадить эксперты

Дарья Пшеничник
4 сентября 2026, 19:41
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Специалисты по дезинсекции и садоводческие организации называют конкретные запахи, растения и правила осмотра участка, которые заставляют грызунов уйти.
Грызуны покинут участок без ловушек и яда: какие 3 растения советуют посадить эксперты
Как избавиться от крыс на участке / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

видео дня
  • Что привлекает крыс на частный участок
  • Как отпугнуть грызунов запахами и растениями
  • Как часто рекомендуется осматривать сад и периметр

Открытые мешки с мусором, компост, падалица под деревьями и корм домашних животных, оставленный на улице, - главные приманки для крыс и мышей на частных участках. Грызуны становятся более заметными в садах, на террасах и в зеленых зонах даже вне периода своей наибольшей активности, поскольку ищут три вещи: еду, воду и укрытие, сообщает elEconomista.

Чаще всего крыс замечают осенью и зимой, когда они подходят ближе к домам в поисках тепла. Однако специалисты фиксируют их присутствие и в теплое время года - прежде всего в домах, где хозяева регулярно едят во дворе.

Риск возрастает там, где к источнику пищи добавляется укрытие: густая растительность, сложенные дрова, другие скопления материалов. По оценке компании по борьбе с вредителями Plagiser, сочетание доступного корма и мягкого климата практически гарантирует появление грызунов на участке.

Основная рекомендация компании - не оставлять мешки с мусором в саду, а пользоваться исключительно контейнерами с крышкой. Если трапеза проходила под открытым небом, остатки рекомендуется убирать сразу, а посуду с кормом для животных - заносить в помещение.

Осмотр периметра два раза в неделю

Отдельный блок советов касается не реагирования, а ранней диагностики. Американская некоммерческая организация Denver Urban Gardens (DUG), занимающаяся общественными огородами, подчеркивает важность регулярных проверок участка - и лучшим временем для первой такой проверки называет весну, до начала посадки новых растений.

Проверять рекомендуют в первую очередь периметр: искать норы и отверстия, экскременты, обгрызенные стебли и вытоптанные тропинки. Эти следы свидетельствуют о том, что территорией уже пользуются крысы или мыши. Организация рекомендует повторять обход два раза в неделю - так можно увидеть, остались ли грызуны или переместились в другую зону.

Уборка сада в этой логике работает как профилактика: сжигают падалицу и органические остатки, подрезают растения, а любые кучи материалов, пригодные для гнезда, разбирают.

Запахи вместо яда

Классические ловушки и яды подходят не всем: в некоторых домах есть маленькие дети или животные, а часть хозяев принципиально не хочет убивать грызунов. В качестве компромиссного средства специалисты называют клетку-ловушку - грызуна приманивают чем-то сладким или привлекательным, а после отлова перемещают в другое место.

Альтернативный вариант - репелленты на основе запахов. Специалисты DUG советуют высаживать по периметру участка ароматические культуры: мяту, лаванду или даже чеснок, аромат которых крысы считают неприятным. Для вытеснения грызунов из замкнутых мест, например из-под сарая, организация предлагает тряпки, смоченные аммиаком.

Еще один метод - эфирное масло бальзамической пихты, нанесенное на опилки. Её размещают в местах скопления крыс, выдерживают примерно неделю, пока животные не покинут территорию, и только после этого перекрывают все пути доступа к этой зоне.

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Об источнике: El Economista

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