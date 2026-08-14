Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызунов

Вы узнаете:
- В качестве одного из домашних способов отпугивания иногда используют лук
- Еще один вариант - высадить чеснок по периметру грядок
Сад легко превращается в удобное место обитания для крыс, если там есть постоянный доступ к пище, воде и укромным уголкам.
Опавшие плоды, овощи, компост и корм для птиц становятся для грызунов легкой добычей, а заросли, хозяйственные постройки и сложенные дрова позволяют им прятаться. пишет Express.
Оставлять такую проблему без внимания не стоит. Крысы способны повреждать растения, загрязнять участок и быстро увеличивать свою численность. Кроме того, грызуны могут переносить различные инфекции.
В качестве одного из домашних способов отпугивания иногда используют лук из-за его резкого запаха. Луковицу можно разместить возле предполагаемого места проникновения грызунов. Однако такой метод не стоит считать гарантированным средством борьбы: если лук остается надолго, он начинает портиться, поэтому его необходимо регулярно заменять.
Еще один вариант - высадить чеснок по периметру грядок. Его выраженный запах может создавать дополнительный барьер для некоторых садовых вредителей.
При этом основой профилактики остается не запах растений, а устранение привлекательных для крыс условий: своевременная уборка опавших фруктов, правильное хранение продуктов и кормов, закрытые контейнеры для отходов и ограничение доступа к местам, где грызуны могут устроить убежище.
Смотрите видео - средство против грызунов:
Специалисты отмечают, что обычную пищевую соду иногда применяют в качестве домашнего средства против мышей. Ее соединяют с продуктами, которые способны привлечь грызунов.
После попадания в организм сода реагирует с кислотой в желудке, что сопровождается образованием газа. Из-за особенностей пищеварительной системы мышь не способна эффективно вывести его избыток, поэтому такой способ может привести к гибели животного.
Ранее сообщалось о том, что крысы и мыши разбегутся и исчезнут навсегда. Одного простого продукта питания, который употребляет в пищу многие люди, очень боятся грызуны. Поэтому их можно эффективно отогнать, используя этот продукт.
Напомним, Главред ранее писал о том, как защитить дом от грызунов за копейки. Эксперты поделились бюджетным, но чрезвычайно действенным методом, который позволит вам раз и навсегда заблокировать путь грызунам.
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Об источнике: Express.co.uk
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