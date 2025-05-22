Мыши и крысы не пройдут: как защитить дом от грызунов за копейки

Вы узнаете:
- Как избавиться от крыс и мышей весной
- Какое чудо-средство вредители не прогрызут
- Как стальная вата остановит крыс
Весна традиционно считается пик сезона размножения грызунов, в частности крыс и мышей. Хотя для многих людей это время ассоциируется с возвращением тепла, солнечными днями и пробуждением природы, оно имеет и существенные недостатки.
Главред узнал, как с помощью одного средства избавиться от мышей и крыс.
Повышение температуры создает благоприятные условия для активизации вредителей, которые начинают чаще появляться в домах по всей стране. Крысы и мыши, руководствуясь инстинктом поиска пищи, убежища и безопасных мест для гнездования, пытаются проникнуть в жилые помещения, что создает серьезную проблему для их владельцев.
Борьба с этими грызунами может оказаться непростой, а услуги профессиональных дератизационных компаний иногда обходятся очень дорого. Однако существует простой и недорогой способ предотвратить проникновение грызунов в ваш дом.
Одним из наиболее эффективных и безопасных способов защиты от грызунов является использование стальной ваты, пишет Daily Express. Эксперт по хранению вещей Крис Хаттон из компании Adam Selfstore объясняет: "Мыши могут проникать даже сквозь малейшие щели, но есть один материал, который они не могут прогрызть - это стальная вата".
Она не содержит химикатов и служит физическим барьером, блокирующим пути проникновения вредителей в дом. По словам Хаттона, самый простой способ защититься - это тщательно заполнить все щели и отверстия вокруг труб, плинтусов или вентиляционных решеток стальной ватой, а затем дополнительно уплотнить их силиконовым герметиком для надежности.
Смотрите видео, где показано, как правильно использовать стальную вату от крыс:
Стальную вату можно приобрести достаточно дешево в магазинах, что делает этот метод чрезвычайно бюджетным и доступным для широкого круга потребителей. Особенно она рекомендуется в случаях, когда использование ловушек или ядов является нежелательным или невозможным.
Таким образом, небольшая инвестиция в стальную вату поможет сохранить ваш дом в безопасности от грызунов и сэкономить значительные средства на услугах профессионалов.
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Что такое Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
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