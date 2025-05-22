Мыши и крысы не пройдут: как защитить дом от грызунов за копейки

Эксперты поделились бюджетным, но чрезвычайно действенным методом, который позволит вам раз и навсегда заблокировать путь грызунам.

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Одно чудо-средство спасет дом от мышей и крыс / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как избавиться от крыс и мышей весной

Какое чудо-средство вредители не прогрызут

Как стальная вата остановит крыс

Весна традиционно считается пик сезона размножения грызунов, в частности крыс и мышей. Хотя для многих людей это время ассоциируется с возвращением тепла, солнечными днями и пробуждением природы, оно имеет и существенные недостатки.

Главред узнал, как с помощью одного средства избавиться от мышей и крыс.

Повышение температуры создает благоприятные условия для активизации вредителей, которые начинают чаще появляться в домах по всей стране. Крысы и мыши, руководствуясь инстинктом поиска пищи, убежища и безопасных мест для гнездования, пытаются проникнуть в жилые помещения, что создает серьезную проблему для их владельцев.

Борьба с этими грызунами может оказаться непростой, а услуги профессиональных дератизационных компаний иногда обходятся очень дорого. Однако существует простой и недорогой способ предотвратить проникновение грызунов в ваш дом.

Одним из наиболее эффективных и безопасных способов защиты от грызунов является использование стальной ваты, пишет Daily Express. Эксперт по хранению вещей Крис Хаттон из компании Adam Selfstore объясняет: "Мыши могут проникать даже сквозь малейшие щели, но есть один материал, который они не могут прогрызть - это стальная вата".

Какие растения отпугивают крыс / Инфографика: Главред

Она не содержит химикатов и служит физическим барьером, блокирующим пути проникновения вредителей в дом. По словам Хаттона, самый простой способ защититься - это тщательно заполнить все щели и отверстия вокруг труб, плинтусов или вентиляционных решеток стальной ватой, а затем дополнительно уплотнить их силиконовым герметиком для надежности.

Смотрите видео, где показано, как правильно использовать стальную вату от крыс:

Стальную вату можно приобрести достаточно дешево в магазинах, что делает этот метод чрезвычайно бюджетным и доступным для широкого круга потребителей. Особенно она рекомендуется в случаях, когда использование ловушек или ядов является нежелательным или невозможным.

Таким образом, небольшая инвестиция в стальную вату поможет сохранить ваш дом в безопасности от грызунов и сэкономить значительные средства на услугах профессионалов.

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Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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