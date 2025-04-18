Крысы и мыши исчезнут навсегда: копеечное средство против грызунов

Одно домашнее средство навсегда избавится от вредителей и существенно сэкономит средства.

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Дешевое домашнее средство выгонит мышей и крыс из вашего дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как избавиться от вредителей просто и дешево

Как предупредить появление мышей и крыс

Владельцы домов хорошо знают, насколько неприятным может быть нашествие вредителей - особенно в период повышения температуры. От крыс, шуршащих на чердаке, до тараканов, прячущихся на кухне - эти нежелательные "гости" не только раздражают, но и могут представлять серьезную угрозу для здоровья.

Главред узнал простые способы, которые помогут избавиться от мышей и крыс.

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В борьбе с ними многие прибегают к дорогим ловушкам и химикатам. Однако недавно на TikTok стал вирусным лайфхак, который предлагает удивительно простое, дешевое и эффективное решение, пишет The Daily Mirror. Автор аккаунта Toprecipe_andtips поделился домашним средством, которое, по его словам, помогло сэкономить и полностью избавиться от вредителей в доме.

В этом методе используются обычные бытовые продукты: кусок мыла, зубная паста, сахар и черствый хлеб. В видео автор утверждает: "После того, как я открыл для себя этот трюк, я больше никогда не тратил деньги на эту проблему".

Как приготовить средство:

Натрите небольшое количество мыла.

Добавьте к нему ложку зубной пасты и две столовые ложки сахара.

Все тщательно перемешайте. Сахар привлекает вредителей, а мыло и зубная паста содержат вещества, которые они не способны переварить.

Покрошите черствый хлеб и добавьте его в смесь - дрожжи и резкий запах хлеба делают приманку еще более привлекательной.

Смесь разложите в крышечки от пластиковых бутылок или другие небольшие емкости и разместите в ключевых точках: возле сливов, дверей, вентиляционных отверстий или в кухонных шкафах - там, где чаще всего появляются вредители.

Видео получило тысячи положительных отзывов. Пользователи называют хак действенной и бюджетной альтернативой магазинным ядам, а некоторые делятся собственным опытом борьбы с вредителями и планами испытать этот метод.

Когда активны вредители / Инфографика: Главред

Как выгнать крыс и грызунов из дома

Герметизируйте все потенциальные точки входа в ваш дом. Проверьте двери, окна, вентиляционные отверстия на наличие щелей и трещин. При необходимости используйте уплотнители и дверные щетки. Храните пищу в герметичных контейнерах. Это касается и корма для домашних любимцев. Лучше всего - стеклянные или металлические емкости. Держите мусорные баки плотно закрытыми и не оставляйте на полу крошек или разлитой жидкости. Устраните все источники воды, которые могут привлечь грызунов: почините краны, трубы, забитые стоки. Поддерживайте порядок на придомовой территории, ухаживайте за садом и используйте натуральные отпугиватели, в частности мятное масло - его запах отпугивает многих вредителей.

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