Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Крысы и мыши исчезнут навсегда: копеечное средство против грызунов

Руслана Заклинская
18 апреля 2025, 23:54
90
Одно домашнее средство навсегда избавится от вредителей и существенно сэкономит средства.
Крысы и мыши исчезнут навсегда: копеечное средство против грызунов
Дешевое домашнее средство выгонит мышей и крыс из вашего дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как избавиться от вредителей просто и дешево
  • Как предупредить появление мышей и крыс

Владельцы домов хорошо знают, насколько неприятным может быть нашествие вредителей - особенно в период повышения температуры. От крыс, шуршащих на чердаке, до тараканов, прячущихся на кухне - эти нежелательные "гости" не только раздражают, но и могут представлять серьезную угрозу для здоровья.

Главред узнал простые способы, которые помогут избавиться от мышей и крыс.

видео дня

В борьбе с ними многие прибегают к дорогим ловушкам и химикатам. Однако недавно на TikTok стал вирусным лайфхак, который предлагает удивительно простое, дешевое и эффективное решение, пишет The Daily Mirror. Автор аккаунта Toprecipe_andtips поделился домашним средством, которое, по его словам, помогло сэкономить и полностью избавиться от вредителей в доме.

В этом методе используются обычные бытовые продукты: кусок мыла, зубная паста, сахар и черствый хлеб. В видео автор утверждает: "После того, как я открыл для себя этот трюк, я больше никогда не тратил деньги на эту проблему".

Как приготовить средство:

  • Натрите небольшое количество мыла.
  • Добавьте к нему ложку зубной пасты и две столовые ложки сахара.
  • Все тщательно перемешайте. Сахар привлекает вредителей, а мыло и зубная паста содержат вещества, которые они не способны переварить.
  • Покрошите черствый хлеб и добавьте его в смесь - дрожжи и резкий запах хлеба делают приманку еще более привлекательной.

Смесь разложите в крышечки от пластиковых бутылок или другие небольшие емкости и разместите в ключевых точках: возле сливов, дверей, вентиляционных отверстий или в кухонных шкафах - там, где чаще всего появляются вредители.

Видео получило тысячи положительных отзывов. Пользователи называют хак действенной и бюджетной альтернативой магазинным ядам, а некоторые делятся собственным опытом борьбы с вредителями и планами испытать этот метод.

активность вредителей, вредители инфографика
Когда активны вредители / Инфографика: Главред

Как выгнать крыс и грызунов из дома

  1. Герметизируйте все потенциальные точки входа в ваш дом. Проверьте двери, окна, вентиляционные отверстия на наличие щелей и трещин. При необходимости используйте уплотнители и дверные щетки.
  2. Храните пищу в герметичных контейнерах. Это касается и корма для домашних любимцев. Лучше всего - стеклянные или металлические емкости.
  3. Держите мусорные баки плотно закрытыми и не оставляйте на полу крошек или разлитой жидкости.
  4. Устраните все источники воды, которые могут привлечь грызунов: почините краны, трубы, забитые стоки.
  5. Поддерживайте порядок на придомовой территории, ухаживайте за садом и используйте натуральные отпугиватели, в частности мятное масло - его запах отпугивает многих вредителей.

Читайте также:

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мыши крыса крысы грызуны лайфхак вредители
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Вы глупые": Трамп угрожает выйти из мирных переговоров по Украине

"Вы глупые": Трамп угрожает выйти из мирных переговоров по Украине

23:23Политика
Одесская область под массированной ракетной атакой: прогремели сильные взрывы

Одесская область под массированной ракетной атакой: прогремели сильные взрывы

22:20Война
У Трампа представили мирный план с отказом Киева от оккупированных территорий - Bloomberg

У Трампа представили мирный план с отказом Киева от оккупированных территорий - Bloomberg

21:23Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Ударит похолодание с дождями и грозами: стала известна дата сильной непогоды

Ударит похолодание с дождями и грозами: стала известна дата сильной непогоды

Обязательно ли святить паску: что говорят в церкви

Обязательно ли святить паску: что говорят в церкви

Гороскоп на сегодня 19 апреля: Ракам - внезапная прибыль, Львам - приятное известие

Гороскоп на сегодня 19 апреля: Ракам - внезапная прибыль, Львам - приятное известие

"Как это возможно": муж Лорак сообщил о новой любви

"Как это возможно": муж Лорак сообщил о новой любви

В армии РФ на Херсонщине начался бунт: солдаты отказываются от контрактов

В армии РФ на Херсонщине начался бунт: солдаты отказываются от контрактов

Последние новости

23:54

Крысы и мыши исчезнут навсегда: копеечное средство против грызунов

23:25

И смех, и грех: что необычное украинцы кладут в пасхальную корзину

23:23

"Вы глупые": Трамп угрожает выйти из мирных переговоров по УкраинеВидео

22:54

Опытные цветоводы чайные пакетики в цветочные горшки: зачем так делать

22:51

Пропал: близкий друг рассказал о здоровье Андрея Губина

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
22:46

Непобедимая троица: знаки зодиака с редким сочетанием интеллекта и могущества

22:20

Одесская область под массированной ракетной атакой: прогремели сильные взрывыВидео

22:12

Разбился путинист Боярский: в каком он состоянии

21:56

Носили даже мужчины - почему в 17-18 веке ходили с напудренными париками

Реклама
21:23

У Трампа представили мирный план с отказом Киева от оккупированных территорий - Bloomberg

20:38

РФ и Украина готовят рекордный обмен пленным: СМИ узнали детали

20:18

Скорость интернета мгновенно "взлетит": как улучшить сигнал Wi-Fi в доме

20:16

Россия может нанести 2 массированных удара по Украине: генерал назвал даты

20:05

Душераздирающее решение: актер поместил 21-летнего сына в специальное учреждение

19:50

"Будет много "лысой" правды": Кошевой решил поставить Гончаренко на место

19:43

Украину будут заливать грозовые ливни: в регионах внезапно меняется погода

19:25

Страстная суббота 2025: очень строгие запреты и приметы 19 апреля

19:16

От "чертовых яблок" до "гоцки": как украинцы раньше называли картофельное пюре

19:10

Хватит лгать Западу: это не война Путинамнение

19:09

"Уже зашла не в ту дверь": начались гонения и проверки Ани Лорак в РФ

Реклама
19:02

"Как так можно?": клиенты ПриватБанка остаются без денег при обмене валют

18:53

Дешево, но проблемно с первых километров: какие два авто лучше не покупать

18:46

Добить экономику РФ: эксперт назвал главное условие

18:17

К карьерному рывку приготовиться: ТОП-3 знакам гороскоп обещает новые вершины

18:16

В Сумской области горит поезд, есть погибший: что произошлоВидео

17:59

Как оттереть клей от наклейки или этикетки за секунды - два простых способа

17:52

"Иди ты": как Наталью Могилевскую выдворили из студии телеканала

17:47

Марина Боржемская довела до слез дочь подарком от покойного УзелковаВидео

17:42

Обижаются ли коты на своих хозяев: ветеринары дали неожиданный ответ

17:22

Запуталась во лжи: Захарова оконфузилась заявлением об ударах по городам Украины

17:16

"Жесткие меры": в Нафтогазе назвали вероятные сроки ограничения потребления

17:00

Машина дергается при разгоне - автоэксперты назвали причины и как это исправить

16:59

Пасха 2025: что ни в коем случае нельзя ставить на праздничный стол

16:37

Почему серебро на шее чернеет и связано ли это со здоровьем: химик дал ответВидео

16:34

США пригрозили выйти из мирных переговоров: как ответили в Кремле

16:20

Есть интересные вещи: в США заявили, что смогут положить конец войне в Украине

16:02

Как выбрать газовый котел для дома: простые советы от Vencon.ua новости компании

15:57

Отравление сотрудников ГСЧС от российского дрона: в ЦПД сделали важное заявление

15:52

Shaman и Куклачев: Зеленский ввел санкции против росийских артистов

15:44

В Украине изменятся цены на яйца: в Кабмине объяснили, к чему готовиться

Реклама
15:42

Будет ли "колбасить" Землю на Пасху: какими будут магнитные бури 19-20 апреля

15:33

В Украине могут повысить зарплаты учителям: министр назвал условие

15:24

Популярный украинский актер станет новым героем "Холостяка"Видео

14:54

"Как это возможно": муж Лорак сообщил о новой любви

14:50

"Войдет в историю": ВСУ отбили один из крупнейших штурмов РФ

14:48

Враг готовится к эвакуации: возле Мариуполя дроны поразили важную базу россиян

14:32

Ударит похолодание с дождями и грозами: стала известна дата сильной непогоды

14:28

Прекращение огня в Украине: Небензя в ООН заявил, готова ли РФ к паузе в войне

14:16

Китай отправляет солдат в Украину для репетиции нападения на Тайвань - The Hill

14:14

Повышение налогов для украинцев: в Минфине сделали важное заявление

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять